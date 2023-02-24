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Российское Минобороны: Украина готовит вторжение ВСУ в Приднестровье

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Российское Минобороны: Украина готовит вторжение ВСУ в Приднестровье

Минобороны России опубликовало очередной материал, в котором говорится о планах киевского режима на Приднестровскую Молдавскую Республику. Ранее Минобороны РФ указало на получение разведданных о том, что украинский режим готовит провокацию, в рамках которой переодетые в российскую военную форму боевики войдут на территорию Украины как бы со стороны Приднестровья – под видом российских войск. В ведомстве было заявлено о мониторинге ситуации.


Некоторое время назад в министерстве был опубликован материал, в котором говорится, что Украина готовит вторжение ВСУ в Приднестровье.
Из материала:

На Украине это собираются представить в качестве ответа на якобы наступление российской армии из Приднестровья.

Говорится о том, что российской разведкой фиксируется скопление не только личного состава ВСУ, но и военной техники близ украино-приднестровского участка границы. Также отмечено развёртывание украинской артиллерии. Отмечен и рост числа полётов авиации ВС ВСУ в районе упомянутой границы.

Оборонное ведомство РФ:

Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту. Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

Напомним, что на неделе глава МИД Молдовы потребовал «демилитаризировать Приднестровье и выдворить российские войска». А президент Майя Санду попросила Джо Байдена о военной и финансовой помощи.
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2 комментария
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 01:52
    +1
    Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

    Как именно? Глубокой озабоченностью? Сухопутного коридора до Приднестровья у РФ нет - его в ноябре прошлого года Суровикин закрыл.
    Единственный выход - это в случае вторжения ВСУ в Приднестровье разбомбить все военные склады с БК там Искандерами либо Кинжалами, о чем посол Молдовы в Москве должен быть немедленно вызван в МИД РФ и уведомлен.
  2. G17
    G17 Сегодня, 01:58
    +2
    Приднестровье и Западная Украина - две наиболее вероятные территории прямой агрессии НАТО в 2023 году. Причём, очень вероятно, это будет представлено, как совместная миротворческая миссия вне рамок НАТО национальных армий Польши и Румынии по призыву законных властей Молдавии и Украины. Тем самым, враг получит возможность вовлечь в конфликт с Россией армии своих сателлитов, резко усилить украинский вермахт танками и военспецами, но при этом не доводить ситуацию до прямого объявления войны и ядерного апокалипсиса. Может быть, даже выпустит в Россию наших миротворцев из Приднестровья, чтобы геополитическая оплеуха была не столь позорной и позволила РФ сохранить лицо. И не стоит забывать про Нагорный Карабах, где наши миротворцы также оказались между азербайджанским молотом и армянской наковальней.