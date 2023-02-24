Российское Минобороны: Украина готовит вторжение ВСУ в Приднестровье

Минобороны России опубликовало очередной материал, в котором говорится о планах киевского режима на Приднестровскую Молдавскую Республику. Ранее Минобороны РФ указало на получение разведданных о том, что украинский режим готовит провокацию, в рамках которой переодетые в российскую военную форму боевики войдут на территорию Украины как бы со стороны Приднестровья – под видом российских войск. В ведомстве было заявлено о мониторинге ситуации.
Некоторое время назад в министерстве был опубликован материал, в котором говорится, что Украина готовит вторжение ВСУ в Приднестровье.
Из материала:
На Украине это собираются представить в качестве ответа на якобы наступление российской армии из Приднестровья.
Говорится о том, что российской разведкой фиксируется скопление не только личного состава ВСУ, но и военной техники близ украино-приднестровского участка границы. Также отмечено развёртывание украинской артиллерии. Отмечен и рост числа полётов авиации ВС ВСУ в районе упомянутой границы.
Оборонное ведомство РФ:
Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту. Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.
Напомним, что на неделе глава МИД Молдовы потребовал «демилитаризировать Приднестровье и выдворить российские войска». А президент Майя Санду попросила Джо Байдена о военной и финансовой помощи.