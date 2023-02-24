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Китайский МИД представил свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

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Китайский МИД представил свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

В МИД Китая опубликовали мирный план по разрешению украинского конфликта. Ключевым звеном этого плана является прекращение боевых действий и возобновление переговоров.


Власти КНР настаивают на том, что именно диалог между сторонами является ключом к выходу из кризиса, а роль международного сообщества - в содействии проведению такого диалога.

Китайское внешнеполитическое ведомство в своём мирном плане предлагает осуществить полный отказ от односторонних санкций, расширить действие зерновой сделки. Также в документе, опубликованном на официальном сайте, говорится, сам Китай готов в этом содействовать.

Особенно интересным выглядит пункт о том, что Пекин готов принять непосредственное участие в восстановлении Украины после окончания боевых действий.

Китайское министерство предлагает меры по организации системы безопасности на атомных объектах, пути по преодолению гуманитарного кризиса. Дополнительно подчёркивается, что для преодоления конфликта на Украине необходимо придерживаться устава ООН и отказаться от парадигмы холодной войны.

Насколько жизнеспособен китайский мирный план, покажет уже ближайшее время.

Напомним, что сегодня, в годовщину начала СВО, собирается выступить председатель КНР Си Цзиньпин, к словам которого накануне призвал прислушаться президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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52 комментария
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  1. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 06:38
    0
    Американскую военщину такой план точно не устроит. У матрасников другие планы.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 06:41
      +8
      Вот кстати сам текст документа:

      Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса

      2023-02-24 09:00
      1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты. 

      2. Отказ от менталитета холодной войны. Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности во всем мире, способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Все стороны должны противодействовать погоне за собственной безопасностью в ущерб безопасности других, не допускать блоковой конфронтации и вместе работать во имя мира и стабильности на евразийском континенте.

      3. Прекращение боевых действий. Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня. 

      4. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам в конфликте как можно скорее открыть дверь для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в этом отношении. 

      5. Разрешение гуманитарного кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны следовать принципам нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов. Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи в соответствующих районах, улучшению гуманитарных условий и обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью предотвращения гуманитарного кризиса в более широком масштабе. Следует поддержать ООН в выполнении координирующей роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов.

      6. Защита гражданских лиц и военнопленных (военнопленных). Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия.

      7. Обеспечение безопасности атомных электростанций. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности (КЯБ), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его конструктивной роли в содействии обеспечению безопасности и надежности мирных ядерных установок.

      8. Снижение стратегических рисков. Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и ядерный кризис. Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

      9. Содействие экспорту зерна. Всем сторонам необходимо полностью и эффективно и сбалансированно реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать важную роль ООН в этом отношении. Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса.

      10. Прекращение односторонних санкций. Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, санкционированных Советом Безопасности ООН. Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и «юрисдикцией длинных рук» в отношении других стран, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения жизни их людей.

      11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом и подорвал восстановление мировой экономики.

      12. Содействие постконфликтному восстановлению. Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

      (текст переведен с помощью переводчика).
      1. ААК
        ААК Сегодня, 06:54
        +17
        Китайский "план" не подойдёт уже по первому своему пункту - это про "суверенитет и территориальную целостность" - т.е. России надо будет до начала собственно переговоров вернуть бандерам территории херсонской, запорожской областей, донбасс и крым, тогда может быть станут возможными остальные пункты... посмотрим, что ещё умного скажет сегодня главкитаец, а то придётся Гаранту идти на подобный позор, если от этого будет зависеть вообще возможность продавать в китай наше сырьё хотя-бы по самым минимальным ценам...
        1. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 07:30
          +3
          пустое короче ))порожняк обычный мир во всем мире зерновая сделка где РФ опять кинут партнеры территориальная целостность )))этот пункт вообще порадовал короче китайский брат оказался как всегда)))
        2. Mitos
          Mitos Сегодня, 08:06
          +3
          А они с тайванем разобрались уже, решили этот вопрос. По 2 пункту тем более никто не согласится если гарантом будет сша. Это заведомо мертвый мирный план.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 08:30
            0
            Мирный план не составлял только ленивый. Только вот беда. Нет такого плана который предусматривает полную денацификацию и демилитаризацию Украины, а мнение народа на самоопределение. Поэтому придумывать их можно сколько угодно. Только ни один из них не рабочий. Китай никто не просил его разрабатывать. Но и запретить фантазировать никто не может. Поэтому едем дальше. Не обращаем внимания на эту пургу
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:29
        +3
        Плохи дела, если такой план предлагается.
        И если дорогих западных партнёров кремль ещё может послать подальше, то против китайских товарищей уже позу принимать нельзя - импортозамещение наше все на Китай легло.
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:34
        +6
        Китайский МИД представил свой вариант мирного плана

        ... а нам это надо?
        Заморозить конфликт и опять ждать, когда xоxлы накопят силы?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 07:38
          -2
          Цитата: Egeny
          Китайский МИД представил свой вариант мирного плана

          ... а нам это надо?
          Заморозить конфликт и опять ждать, когда xоxлы накопят силы?

          Китай предлагает не заморозить конфликт, а капитулировать на условиях Запада
      4. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:56
        +4
        Прочитал план.Маленький вопрос.А кака же прицыип "Единого Китая"?Вот так и наш принцип-Это -Россия.И отвалите
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 08:14
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Прочитал план.Маленький вопрос.А кака же прицыип "Единого Китая"?Вот так и наш принцип-Это -Россия.И отвалите

          Так территориальная целостность Украины. А то референдум о вхождении Тайваня в состав США как 51 штата, США могут хоть завтра провести с полной и безоговорочной победой
    2. Комментарий был удален.
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: rotfuks
      Американскую военщину такой план точно не устроит. У матрасников другие планы.

      Китайский план писался в Киеве."Суверинитет,независимость и целостность территории"--ведь это требование Киева--границы 1991 г.
      Про контрибуции они потом добавят,в ходе переговоров. lol lol
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:39
    +11
    Да уж план так план, мы за все хорошее против всего плохого, ну чего тут скажешь "мудрые" ох и "мудрые" люди.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 07:31
      +5
      согласен полностью обычная залепуха Бидон в принципе тоже самое предлагает только более эмоционально
  3. fif21
    fif21 Сегодня, 06:47
    +6
    Я бы предостерег Китайских товарищей , от необдуманных заявлений ! Мы же не лезем в их Тайваньские дела . Виды на Украину у РФ и Запада противоположны. Украина должна быть дружественной страной РФ, или должна прекратить свое существование. В планах запада, Украина враждебное РФ государство . Двое дерутся , третий не лезь ! Так на Руси говорили. hi
    1. Multicam
      Multicam Сегодня, 07:08
      +5
      Китайские товарищи целый год не лезли. Но никаких успехов за этот год военно-политическое руководство РФ так и не продемонстрировало. Видать, ситуация настолько серьёзная, что спецоперацию запретили называть войной и тем более объявлять её никто не будет. Почему? Потому что в случае неудачи - это будет ПРОИГРАННАЯ война, а так
      всего лишь неудавшаяся спецоперация. Владимир Соловьёв и компания потом попытаются объяснить народу, что задачи в основном выполнили.
      Так вот, чтобы Соловьёву и Ко было проще всё объяснять, Китай и вмешался. Значит просчитали в Пекине, что поражение России менее выгодно, чем продолжение с высокой вероятностью провала того, что нельзя называть войной.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:18
      +1
      Цитата: fif21
      Двое дерутся , третий не лезь ! Так на Руси говорили.

      Правильно говорили.
      Но в этом случае не третий, а толпа погоняемая третьим лезет.
  4. туц
    туц Сегодня, 06:49
    +4
    Автор пожалуйста приложи сам документ или ссылку на него
  5. aleks700
    aleks700 Сегодня, 06:50
    +15
    Китай не видит нацизма на Украине. Не проводит параллели с гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Кроме того территория Украины никогда не входила в состав Китая в отличии от России в составе которой Украина находилась большую часть своего существования. Готов Китай оставить Тибет? Манчжурию?
    Ну вот такой союзник. И как они голосовали на ГА ООН? Ну вот как то так.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 07:14
      +2
      Китай просто отвлекает внимание, и хочет использовать Украину, как мы Донбасс...
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:38
      +4
      Не проводит параллели с гитлеровской Германией и милитаристской Японией

      Так а что Китай может увидеть, какие параллели

      Своего фюрера на украине как не было так и нет, концлагерей нет, никаких аншлюсов не наблюдалось, вместо наращивания военной мощи - за 30 лет незалежеости все распродали, теперь клянчат танки

      Какая тут гитлеровская Германия аналогии, сравнивать теплое с мягким

      С милитаристской Японией сравнение - все танки распродали, ни флота ни первоклассной армии не построено, воюют огрызками западных вооружений которых кое как выпросили уже после начала конфликта

      Какие параллели могли увидеть в Пекине
    3. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:57
      +2
      Такой вот союзник... мать его. Нацизм им мало интересен , у них в памяти «инцидент» с Японией в котором 30 млн китайцев погибло. Их боль думаю не менее сильная чем наша
  6. stels_07
    stels_07 Сегодня, 06:51
    +2
    Это не план,а за все орошее против всего плохого, может Путин его и составил
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:42
      +3
      Алгоритм для принятия сложных решений
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:28
      +2
      Цитата: stels_07
      Это не план

      Почему же? Китай исходит из СВОИХ интересов. Война выходит на финишную прямую. Соответственно нужно участвовать в послевоенном дележе. Для этого надо быть за столом переговоров.
      Этот план аналогичен тому что предлагает США, выход к границам 1991 года с прекращением санкций. Если США и КНР согласовали позиции, для нас это плохая новость.
  7. polk26l
    polk26l Сегодня, 06:58
    +5
    Вот это заявление МИД КИТАЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ "НОЖОМ" В СПИНУ России, который они собираются вставить в угоду США! Пускай занимаются своим Тайванем и прочими районам Китая, где у них напряжённая обстановка, используемая США! А Россия, сама разберётся когда и с кем ей начинать мирные переговоры! Для блага и спокойствия России, необходимо полностью очистить Украину от фашистов, националистов и бандеровцев, а также Натовских прихвостней - до самых западных границ с Польшей, Венгрией и другими странами Европы! Не мешало бы очистить от нацистов и Натовских шавок все страны Прибалтики! Они тоже угрожают России!!! Естественно и Молдавию, которая угрожает Приднестровью и нашему российскому контингенту миротворцев дислоцирующихся там! Это -
    все территории Российской Империи, незаконно переданные предателями России в 1991 г.! И Китаю, это надо дать понять!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:39
      0
      это заявление МИД КИТАЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ "НОЖОМ" В СПИНУ России

      а вы как думали? привет крикунам про дружественный китай!
      Россия, сама разберётся когда и с кем ей начинать мирные переговоры

      к великому сожалению, "кишка у нас тонка" в чем то самим разобраться, год сво показал это очень четко и ясно всем оставшимся патриотам (не патриотам на зарплате)
  8. Третий район
    Третий район Сегодня, 07:02
    +15
    Это не мирный план а скорее акт капитуляции. С оставлением бандеровцам Крыма и Донбасса. Осталось только про репарации укронацистам написать.
  9. сталевар
    сталевар Сегодня, 07:03
    +3
    "что именно диалог между сторонами является ключом к выходу из кризиса,"
    Я бы посмотрел на китайцев, со своим диалогом, когда китайцев убивать начали как русских.
    Коль начать копать колодец,
    Когда пить захочется,
    Прослывёшь смешным и жалким
    Ребёнок обхохочется.
    Вот пусть с Тайванем диалоги ведут, а не "шашкой" махают.
  10. VVK
    VVK Сегодня, 07:05
    -1
    Китай данным заявлением пытается усидеть на двух стульях. Прежде всего не обидеть Запад. Слишком много сейчас нас разделяет с Западом и Украиной. Наша Конституция не позволяет территориальные уступки и украинская тоже. Поэтому остаётся вариант решительной победы на поле боя. Признаки усталости Запада от Украины намечаются. Необходимо продолжать бить по чувствительным точкам украинской экономики и узким местам логистических цепочек (мостам, тоннелям, портам).
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:21
      +4
      Цитата: VVK
      Признаки усталости Запада от Украины намечаются.

      Да они только во вкус вошли. Байден лично ездил на Украину и объявил беспрецедентные поставки.
  11. Nicola
    Nicola Сегодня, 07:12
    +1
    Умные как будто люди,а составили такой документ,который,при принятии,должен загнать сша и европу в свои территории,Переформатировать ООН,и навести порядок во всём мире.Популизм,утопия или для галочки-вот так мы предлагали.Веками одни страны грабили других,процветали на грабеже и это уже в крови.Из волка благородную овечку не сделать.И волк никогда не захочет питаться травкой.Последнее переформатирование мира было после второй мировой.Многое изменилось,но волки остались волками.Вот если бы китайцы объявили о создания военного блока анти нато,это было бы серьёзно.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 07:37
      +2
      Военный блок во главе с Китаем)))? а сколько войн выиграл собссна Китай не подскажете? то что НОАК большая и есть ядерное оружие ни о чем как оказалось это еще не говорит
      1. dauria
        dauria Сегодня, 08:03
        0
        а сколько войн выиграл собссна Китай не подскажете?

        Последнюю настоящую войну ( корейскую ) выиграл Китай .
        Все последующие ( вьетнамские , арабско-израильские , афганские и проч ) на фоне корейской - мелкие драки на танцплощадке .
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 08:18
          0
          Цитата: dauria
          а сколько войн выиграл собссна Китай не подскажете?

          Последнюю настоящую войну ( корейскую ) выиграл Китай .
          Все последующие ( вьетнамские , арабско-израильские , афганские и проч ) на фоне корейской - мелкие драки на танцплощадке .

          Китай её проиграл. КНДР так и не достигла своих целей войны
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:16
    -1
    Китайский МИД представил свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

    Здесь вариант один, как с гитлеровской Германией. Нацистам должен быть уготован только такой конец - полная и безоговорочная капитуляция.
    Китайцам на заметку:
    Не тычь носа в чужое просо.
    В чужие карты не заглядывай.
    В чужом хлеву овец не считают.
  13. Tamanskiy
    Tamanskiy Сегодня, 07:16
    +3
    Если обратиться к истории и вспомнить пограничный инцидент на острове Даманский 1969 года, а именно вспомнить что они сделали с нашими пленными пограничниками, то всякие иллюзии по поводу союзничества между нашими странами пропадают.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:12
      -1
      Вот именно . Мы как то не помним об этом. Видим в них друзей. С США мы напрямую не воевали , а с этими «товарищами» да
  14. uporov65
    uporov65 Сегодня, 07:17
    +1
    Китайцы мудрецы еще те, себя не обидят не при каких обстоятельствах, говорят одно, а фига в кимоно совершенно другое. Да и вообще, есть ли у Китая друзья?
  15. Андрей_Гумилев
    Андрей_Гумилев Сегодня, 07:17
    0
    "Атлант расправил плечи" - теперь это уже про Китай.
    Как нам не прискорбно, Китай и Россия не союзники, а временные попутчики. Китай - Социалистическое государство и единственный реальный соперник США на геополитической арене.
    С грустью и завистью остается нам смотреть на то как сильное и самодостаточное государство может в столь не простой геополитической обстановке собирать "вкусняшки" и продолжать усиливать свои позиции.
    Китай активно осваивает Африку и Среднюю Азию. В этом документе Китай заявил свой интерес и на Украину. Конечно, США приложат все усилия, что бы не пропустить Коммунизм в подбрьшье Европы, но чем черт не шутит.
    Китай не плохо подзаработал, понижая цены на эноргоресурсы из РФ и Ирана.
    Китай успешно примеряет себе образ доброго Героя- защитника Мира (из американской мифологии), демонстрируя всему миру неприглядный образ США , а ведь это было не мыслимо 10-15 лет назад.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 07:57
      0
      Цитата: Андрей_Гумилев
      "Атлант расправил плечи"

      эта книжка про американских трудоголиков трудящихся на Доллар.... а дальше ваш комментарий про "социалистический" Китай wassat вы уж определитесь smile
  16. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:25
    +2
    Путин сам жаловался, что с "зерновой сделкой" его обманули (в который раз), Китай же предлагает её "расширить и углУбить". Видимо, зерно в Европе вместо Африки и оружие в одесском порту его устраивает. "Нацистам и наркоманам, засевшим в Киеве" после того останется единственный выход- переговоры. И любопытно будут выглядеть эти переговоры с нацистами после всех путинских параллелей с Великой Отечественной войной. "Эдельвейс" и " Мертвая голова" будут представлены как носители "баварского"?
  17. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:33
    +1
    Сложно сказать, какие сейчас расклады на поле боя и в "многобашенном" Кремле. Могут, как вариант "Б", "принять за основу".

    Китайские "товарищи" решают СВОИ вопросы: купить по бросовой цене ресурсы и не попасть под бОльшие санкции.
  18. Комментарий был удален.
  19. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:37
    +1
    В МИД Китая опубликовали мирный план по разрешению украинского конфликта. .......
    Власти КНР настаивают на том, что именно диалог между сторонами является ключом к выходу из кризиса,
    fool fool Хотя может Китай просто пиарится, почему нет. request
  20. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:40
    +2
    Ответ из США не заставил себя ждать. Китайцев попросили обратиться к Зеленскому.

    "Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан дал ответ Китаю на его план решения украинского кризиса.

    «Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как эта война завершится», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.
  21. Nross
    Nross Сегодня, 07:44
    +1
    Т.е. китайцы предлагают поговорить.
    Отличный план от политических "друзняшек".
    Собно, а что еще они могли предложить?
    Вся их политика по болшому счёту - это разговоры.
    И в целом, походу, этих хитро%$ых всё устраивает.
    Пока война в Сев. причерноморье, провокации на Тайване будут минимальными, ну а к 2030-му они просто поставят СГА и весь мир перед свершившимся фактом.
  22. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:52
    +2
    Как же прекрасно, что большинство пишущих тут "специалистов" это люди от которых ни чего не зависит)))
  23. север 2
    север 2 Сегодня, 08:18
    0
    и почему то Лукашенко рекомендует прислушаться , что по поводу этого плана , сегодня скажет Председатель Си . Не думаю ,что этот план есть самодеятельность Китайского МИДа. Впрочем , Лукашенко тоже до сих пор не признаёт Крым,ЛНР, ДНР ,Херсонскую и Запорожскую области Российскими , т.е отрицает нынешние государственные границы России. А раз эти территории , по Лукашенко ,не Россия , то это тоже самое , к чему призывает и МИД Китая , мол , это Украина . А может Лукашенко призывает прислушаться что сегодня скажет по этому поводу Председатель Си , что бы предупредить Россию , мол , смотри , с кем ты имеешь дело и кто там подожку хочет тебе подставить , вместо того , чтобы руку тебе подать?
  24. Комментарий был удален.
  25. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:29
    0
    По восточному витиивато. Начинается с дипломатических "полититесов":терреториальная целостность, уважение ООН, МАГАТЭ, а потом сплошняком, "шпильки 'в адрес США.
    Что ещё" большой Си"скажет?
    При желании это послание можно трактовать двоякое, но в целом, оно добро желательно к России
  26. Scott Liang
    Scott Liang Сегодня, 08:33
    0
    Права государства - это наука, техника и экономика, а не территория. Обладая самой большой территорией, но экономика зависит от различных ресурсов, люди также бегут из своей страны ногами. Если бы у России были сильные частные компании, войны на Украине никогда бы не было.
  27. Александр Ершов
    Александр Ершов Сегодня, 08:34
    0
    Это что за бред от китайцев???
    С такими друзьями и врагов не надо. Нет у нас друзей от слова совсем.
  28. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:35
    0
    Ну наконец-то. Уж как мы ждали китайский план, как ждали. И выяснилось, что китайский план аналогичен китвйским предупреждениям - пустые члова ни о чем. Словарь фразеологизмов может быть пополнен новым идиоматическим выражением. От творчества махровых идиомов fool no