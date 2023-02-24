Китайский МИД представил свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

В МИД Китая опубликовали мирный план по разрешению украинского конфликта. Ключевым звеном этого плана является прекращение боевых действий и возобновление переговоров.Власти КНР настаивают на том, что именно диалог между сторонами является ключом к выходу из кризиса, а роль международного сообщества - в содействии проведению такого диалога.Китайское внешнеполитическое ведомство в своём мирном плане предлагает осуществить полный отказ от односторонних санкций, расширить действие зерновой сделки. Также в документе, опубликованном на официальном сайте, говорится, сам Китай готов в этом содействовать.Особенно интересным выглядит пункт о том, что Пекин готов принять непосредственное участие в восстановлении Украины после окончания боевых действий.Китайское министерство предлагает меры по организации системы безопасности на атомных объектах, пути по преодолению гуманитарного кризиса. Дополнительно подчёркивается, что для преодоления конфликта на Украине необходимо придерживаться устава ООН и отказаться от парадигмы холодной войны.Насколько жизнеспособен китайский мирный план, покажет уже ближайшее время.Напомним, что сегодня, в годовщину начала СВО, собирается выступить председатель КНР Си Цзиньпин, к словам которого накануне призвал прислушаться президент Белоруссии Александр Лукашенко.