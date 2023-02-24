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Советник президента США Салливан оценил состояние ядерной триады России

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Советник президента США Салливан оценил состояние ядерной триады России

В настоящее время США поддерживают диалог с Россией по вопросу ядерных сил, независимо от решения по приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.


Как отметил американский чиновник, США не видят изменений в ядерных силах России, в том числе в их боеготовности. Поэтому американское руководство не считает необходимым производить какие-то действия по изменению готовности собственных ядерных сил. Более подробно распространяться о российских ядерных силах советник американского президента не стал.

Ранее в западных СМИ стал активно обсуждаться вопрос о том, не применит ли Россия ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине. Общественность на Западе была сильно встревожена заявлением президента РФ Владимира Путина о приостановке участия страны в ДСНВ. Собственно, по этой причине и возникли вопросы к советнику американского президента.

Напомним, что Россия теперь не будет уведомлять Запад о состоянии своих ядерных сил. Невозможны и какие-либо инспекции американских представителей на ядерные объекты России в текущей ситуации, когда США и их сателлиты открыто заявляют о том, что их цель – стратегическое поражение нашей страны.

Кроме того, ДСНВ не учитывает ядерный потенциал Великобритании и Франции, которые, как показал конфликт на Украине, выступают с США единым фронтом в отношении России.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:02
    +1
    Поэтому американское руководство не считает необходимым производить какие-то действия по изменению готовности собственных ядерных сил.
    Они уже давно готовы?
    Кроме того, ДСНВ не учитывает ядерный потенциал Великобритании и Франции, которые, как показал конфликт на Украине, выступают с США единым фронтом в отношении России.
    recourse Ну кто бы мог предположить то? Хорошо, конфликт все вскрыл... fool fool
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:07
    -2
    Мы живём в России.... Посему даже обладание ядерным и противо-спутниковым оружием, созданным в далёком прошлом, не даёт никаких гарантий, что оно действительно будет применено в соответствии с объявленной стратегией и законами страны.

    Даже конкретные ситуации применения тактического ЯО оговорены давным-давно..... Но на практике его у нас никогда не применят . А что там говорить о стратегических силах.....

    Как говорится в анекдоте "А не жахнуть ли по Воронежу? Родственников там нет...."
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:15
    +3
    Цитата: иван2022
    Даже конкретные ситуации применения тактического ЯО оговорены давным-давно..... Но на практике его у нас никогда не применят . А что там говорить о стратегических силах.....

    Вы слишком большой оптимист...
    Могли ли вы например предполагать внезапное проведение СВО 24.02.2022 года.
    При определенных условиях ЯО безусловно будет применено...никто не знает зараннее своего будущего ни мы, ни американцы, ни европейцы.
    А так я считаю безусловно жизненно необходимым выход России из СНВ.
    США и НАТО не должны знать наших ядерных секретов...это будет нашей гарантией от нападения англосаксов.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:39
      0
      "Внезапное проведение СВО" я предполагал с 2015 и предполагал, что нас ещё будут бомбить. Я только не предполагал, что мы будем ждать 8 лет, покаокрепнут ВСУ. Поэтому давайте подождём.....
      А договор по СНВ был подписан для того, чтобы не обре менять экономику. О бросить его сейчас-хе..хе...самое время для нас. Нам как бы других проблем сейчас не хватает

      Так что "оптимист" как раз Вы...
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:28
    +2
    США считает возможным держать свои ядерные силы: авиационные и ракеты средней дальности в непосредственной близости от границ России в Германии, Польше, Турции....., где подлетное время всего 10 минут в отличии от баллистических ракет где оно 30-40 минут. Карибский кризис разразился именно из-за размещения ЯО на территории Турции, так может в целях демонстрации "непреклонной доброй воли" вернуть ракеты на Кубу, не сколько ради уничтожения США (для этого хватит РВСН и АПЛ), а что б они чувствовали тиканье часов судного дня.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:32
      0
      Ага, а кубинцы так и ждут этого - счаз!
    2. dauria
      dauria Сегодня, 08:35
      0
      так может в целях демонстрации "непреклонной доброй воли" вернуть ракеты на Кубу,

      А Куба согласна ? Олигархическая Россия даже Белоруссию не может в полноценные союзники записать, Азербайджан с казахами непонятно к кому прислоняются. А на Кубу замахнулись . Чем их соблазнять-то будете ?.