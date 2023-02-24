Советник президента США Салливан оценил состояние ядерной триады России

В настоящее время США поддерживают диалог с Россией по вопросу ядерных сил, независимо от решения по приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
Как отметил американский чиновник, США не видят изменений в ядерных силах России, в том числе в их боеготовности. Поэтому американское руководство не считает необходимым производить какие-то действия по изменению готовности собственных ядерных сил. Более подробно распространяться о российских ядерных силах советник американского президента не стал.
Ранее в западных СМИ стал активно обсуждаться вопрос о том, не применит ли Россия ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине. Общественность на Западе была сильно встревожена заявлением президента РФ Владимира Путина о приостановке участия страны в ДСНВ. Собственно, по этой причине и возникли вопросы к советнику американского президента.
Напомним, что Россия теперь не будет уведомлять Запад о состоянии своих ядерных сил. Невозможны и какие-либо инспекции американских представителей на ядерные объекты России в текущей ситуации, когда США и их сателлиты открыто заявляют о том, что их цель – стратегическое поражение нашей страны.
Кроме того, ДСНВ не учитывает ядерный потенциал Великобритании и Франции, которые, как показал конфликт на Украине, выступают с США единым фронтом в отношении России.