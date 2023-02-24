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Российские войска прорываются к Орехово-Василевке к северо-западу от Артемовска

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Российские войска прорываются к Орехово-Василевке к северо-западу от Артемовска

В настоящее время российские силы ведут бои в окрестностях Артемовска (украинцы называют его Бахмутом). Например, фиксируются небольшие продвижения на восточных окраинах Артемовска, однако украинские формирования пытаются отвечать. К югу от города украинской артиллерией, к примеру, была обстреляна Озаряновка.


Основные наступательные действия сейчас разворачиваются на северных окрестностях этого города. Подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют несколько небольших поселков, которые расположены в непосредственной близости от Артемовска.

Российские бойцы штурмуют населенный пункт Ягодное, уже находятся в Берховке. Рокада между Ягодным и Берховкой была перерезана силами «вагнеровцев».


Кроме того, ЧВК «Вагнер» пытались продвинуться к Орехово-Василевке, прорываются к Дубово-Василевке. Артиллерия оказывает поддержку российским силам на данном направлении.

В районе Соледара также действуют подразделения ЧВК «Вагнер». Они решают задачи у Железнянского и Федоровки. Также «вагнеровцы» пытаются наступать на Веселое, но продвижение пока не фиксируется, сообщают российские военкоры.


Под Угледаром ВС РФ пытаются наступать в районе Пречистовки и самого города. Российские подразделения идут со стороны Никольских дач, артиллерия обстреливает позиции ВСУ в соседних населенных пунктах. В ответ украинские формирования нанесли вчера удар по Мариуполю, который прежде таким ударам не подвергался.

Продолжаются бои в Марьинке, в районе Невельского, Водяного, ведется обстрел позиций украинских формирований в Парасковьевке, Георгиевке, Новомихайловке, Красногоровке, Первомайском, Веселом. В ответ ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка, опять не считаясь с жертвами среди мирного населения.

На Луганском направлении тоже нет масштабных изменений: российские войска пытаются атаковать Белогоровку (ЛНР), продвигаться к Тернам и Макеевке.

Тем временем, фиксируются перемещения украинских формирований в непосредственной близости от границ Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Министерство обороны РФ ранее сообщило о подготовке Украиной нападения на республику.
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5 комментариев
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  1. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 08:25
    +1
    Прогнозы дело неблагодарное, но если темпы продвижения сохранятся, то до полного окружения или взятия города после сдачи максимум две недели
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:35
      0
      Такие прогнозы были ещё в ноябре... темпы продвижения сохранятся ровно до того момента когда залужный нанесёт контрудар. И все идёт именно к этому. Во всех сферах - дипломатической, финансово экономической , военной. В то время когда глава чвк на весь мир орет что нет снарядов и показывает десятки погибших, в это время всу собирает кулак
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:28
    -1
    Удар по Мариуполю...Город во всю отстраивается и тут такое...Впрочем,блогеры,снимающие город и новостройки о этом не сообщают
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:33
    +1
    Как только ВСУ совершат нападение на Приднестровье напрашивается атака ВС РФ на Украину со стороны Беларуси, давно пора отрезать нациков от путей снабжения с Запада, хватит играть в благородство, пора заканчивать с этой сворой, а что б не сунулись регулярные войска НАТО четко предупредить о применении тактического ЯО, цель: выжечь всю западную окраину.
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:34
    +1
    Создаётся впечатление что нашему руководству всё равно что происходит на фронте. Скоро и Приднестровью придёт конец. Да и Китайский мирный план мало чем отличается от американского. Так что всё очень плачевно По всей видимости мы получим сильнейшую пощечину, утрёмся и будем молчать.