В настоящее время российские силы ведут бои в окрестностях Артемовска (украинцы называют его Бахмутом). Например, фиксируются небольшие продвижения на восточных окраинах Артемовска, однако украинские формирования пытаются отвечать. К югу от города украинской артиллерией, к примеру, была обстреляна Озаряновка.Основные наступательные действия сейчас разворачиваются на северных окрестностях этого города. Подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют несколько небольших поселков, которые расположены в непосредственной близости от Артемовска.Российские бойцы штурмуют населенный пункт Ягодное, уже находятся в Берховке. Рокада между Ягодным и Берховкой была перерезана силами «вагнеровцев».Кроме того, ЧВК «Вагнер» пытались продвинуться к Орехово-Василевке, прорываются к Дубово-Василевке. Артиллерия оказывает поддержку российским силам на данном направлении.В районе Соледара также действуют подразделения ЧВК «Вагнер». Они решают задачи у Железнянского и Федоровки. Также «вагнеровцы» пытаются наступать на Веселое, но продвижение пока не фиксируется, сообщают российские военкоры.Под Угледаром ВС РФ пытаются наступать в районе Пречистовки и самого города. Российские подразделения идут со стороны Никольских дач, артиллерия обстреливает позиции ВСУ в соседних населенных пунктах. В ответ украинские формирования нанесли вчера удар по Мариуполю, который прежде таким ударам не подвергался.Продолжаются бои в Марьинке, в районе Невельского, Водяного, ведется обстрел позиций украинских формирований в Парасковьевке, Георгиевке, Новомихайловке, Красногоровке, Первомайском, Веселом. В ответ ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка, опять не считаясь с жертвами среди мирного населения.На Луганском направлении тоже нет масштабных изменений: российские войска пытаются атаковать Белогоровку (ЛНР), продвигаться к Тернам и Макеевке.Тем временем, фиксируются перемещения украинских формирований в непосредственной близости от границ Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Министерство обороны РФ ранее сообщило о подготовке Украиной нападения на республику.