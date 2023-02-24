Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение, и это можно сделать завтра

Завершение конфликта на Украине зависит исключительно от российской стороны. Такую точку зрения на события озвучила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, отвечая предпринимателю Илону Маску.Ранее американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прямо обвинил Нуланд в разжигании вооруженного конфликта на Украине. Этому предшествовало то, что Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму легитимными целями для украинских формирований.Чиновница поспешила ответить, что сама не видела обвинений Маска в интернете, хотя о позиции Илона Маска по украинскому конфликту хорошо известно, да и сама Нуланд вряд ли в действительности не интересовалась тем, что конкретно про нее написал один из богатейших людей планеты.- заявила Нуланд в интервью ТАСС Илон Маск, напомним, уже давно выступает с критикой позиции США по украинскому конфликту. В частности, он призывает к скорейшему мирному урегулированию. Маск ранее писал, что Крым является историческим регионом России и должен быть признан российским, а на остальных освобожденных территориях надо провести референдумы по вопросу, в составе какой страны хотят жить их жители. Впрочем, и в республиках Донбасса, и в Херсонской и Запорожской областях жители свой выбор давно сделали.Что касается России и украинского конфликта, то если бы не позиция Запада и не накачивание вооружением и наемниками Украины, конфликт давно бы завершился. Именно Запад несет ответственность за его эскалацию.