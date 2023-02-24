Завершение конфликта на Украине зависит исключительно от российской стороны. Такую точку зрения на события озвучила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, отвечая предпринимателю Илону Маску.
Ранее американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прямо обвинил Нуланд в разжигании вооруженного конфликта на Украине. Этому предшествовало то, что Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму легитимными целями для украинских формирований.
Чиновница поспешила ответить, что сама не видела обвинений Маска в интернете, хотя о позиции Илона Маска по украинскому конфликту хорошо известно, да и сама Нуланд вряд ли в действительности не интересовалась тем, что конкретно про нее написал один из богатейших людей планеты.
Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение, и это можно сделать завтра
- заявила Нуланд в интервью ТАСС.
Илон Маск, напомним, уже давно выступает с критикой позиции США по украинскому конфликту. В частности, он призывает к скорейшему мирному урегулированию. Маск ранее писал, что Крым является историческим регионом России и должен быть признан российским, а на остальных освобожденных территориях надо провести референдумы по вопросу, в составе какой страны хотят жить их жители. Впрочем, и в республиках Донбасса, и в Херсонской и Запорожской областях жители свой выбор давно сделали.
Что касается России и украинского конфликта, то если бы не позиция Запада и не накачивание вооружением и наемниками Украины, конфликт давно бы завершился. Именно Запад несет ответственность за его эскалацию.