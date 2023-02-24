Зеленский: ситуация на восточном участке фронта трудная, а на южном – опасная

Юг – в некоторых районах ситуация довольно опасная, но у наших воинов есть средства реагирования на оккупанта

Для украинских военных ситуация на восточном участке фронта трудная и болезненная, а на южном – опасная. И чтобы выдерживать натиск Вооруженных сил РФ, им приходится прилагать серьезные усилия.Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.К таким выводам он пришел после проведенного им совещания ставки, на котором присутствовали глава Генштаба Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Объединенными силами Сергей Наев и другие высокопоставленные украинские военачальники.Зеленский назвал «восток» опасным, имея в виду Донбасс. При этом он добавил, что ему от этого обидно. Глава киевского режима также рассмотрел ситуацию на южном направлении, обратив внимание на ее опасность.- написал Зеленский.При этом он отметил, что Одесса и черноморское побережье находятся под украинским контролем.С северной стороны, судя по его словам, особенно активных действий не происходит, но ВСУ находятся в напряженном ожидании, отслеживая действия россиян.Сегодня прошел ровно год с начала российской спецоперации на Украине, которая ведется с 24 февраля 2022 года. Как говорил президент России Владимир Путин, она направлена на полное освобождение Донбасса от киевского режима и обеспечение гарантий безопасности российского государства.