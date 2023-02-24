Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский: ситуация на восточном участке фронта трудная, а на южном – опасная

27
Зеленский: ситуация на восточном участке фронта трудная, а на южном – опасная

Для украинских военных ситуация на восточном участке фронта трудная и болезненная, а на южном – опасная. И чтобы выдерживать натиск Вооруженных сил РФ, им приходится прилагать серьезные усилия.


Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

К таким выводам он пришел после проведенного им совещания ставки, на котором присутствовали глава Генштаба Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Объединенными силами Сергей Наев и другие высокопоставленные украинские военачальники.

Зеленский назвал «восток» опасным, имея в виду Донбасс. При этом он добавил, что ему от этого обидно. Глава киевского режима также рассмотрел ситуацию на южном направлении, обратив внимание на ее опасность.

Юг – в некоторых районах ситуация довольно опасная, но у наших воинов есть средства реагирования на оккупанта

- написал Зеленский.

При этом он отметил, что Одесса и черноморское побережье находятся под украинским контролем.

С северной стороны, судя по его словам, особенно активных действий не происходит, но ВСУ находятся в напряженном ожидании, отслеживая действия россиян.


Сегодня прошел ровно год с начала российской спецоперации на Украине, которая ведется с 24 февраля 2022 года. Как говорил президент России Владимир Путин, она направлена на полное освобождение Донбасса от киевского режима и обеспечение гарантий безопасности российского государства.
Использованы фотографии:
Телеграм/В. Зеленский
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:03
    0
    Если американца подгоняют киевский режим и торопят с активной фазой, с генеральным сражением, то в ближайшее время стоит ждать обострения. Если, как обычно , будут действовать по указке натовских инструкторов, то наступление будет не в одном месте. Например атака из Района Запорожья и на Приднестровье.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:04
    0
    Итог СВО:

    За целый год войны вторая армия мира смогла продвинуться лишь на десяток километров от Донецка, и то не на всех участках.
    Донецк по прежнему под обстрелами, безопасность Донбасса не только не обеспечена, но и нарастает угроза самым тыловым районам за 150 - 300 километров от линии фронта.

    Господства в воздухе у ВКС РФ нет.

    На остальных фронтах - в Белоруссии, под Киевом, Харьковым, Черниговым, Сумами, на Чёрном море у Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья - тишина, торгуют нефтью, газом, углем, топливом, зерном.

    Энергосистема Украины так и не добита, свет, тепло, связь, Интернет, телевидение, радиовещание, электричество по всей Украине есть, железная дорога работает, мосты через Днепр целы и невредимы.

    Нацификация и милитаризация Украины только усилилась в разы.

    В Кремле даже и не думают о победе, в Москве о победе не говорят вслух - все только озабоченны как бы выползти из конфликта, МИД РФ умоляет Украину и весь Запад о мирных переговорах без предварительных условий.

    В послании 21 февраля 2023 года Путин так и не смог чётко и понятно сформулировать цели СВО и вообще о них мало что сказал.

    Вывод: в случае полномасштабной войны с НАТО у Вооружённых Сил РФ нет ни единого шанса без применения ядерного оружия.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 09:20
      +2
      за последние 70 лет, первая армия мира сбежала с позором из Кореи, Вьетнама, Ирака, Афганистана и Сирии. Дипломатия США на коленях вымаливала у России разрешения на поездку Байдена в бывшую украину и согласовывала визит, чтоб не терять лицо. Предыдущий президент Трамп пресмыкался перед Путиным ради продления договора из которого мы теперь вышли. Еще предыдущий-Буш преданно по собачьи заглядывал в глаза, в попытках "постичь душу" и приглашал на свое личное ранчо чтоб задобрить. Ни один из президентов США не выступил по проблеме распада украинской государственности и вообще мало что говорили толком об этом. Во всем военном блоке НАТО не могут толком определиться есть все таки у них танки для отправки в поддержку украинского нацистского режима или все таки нет. Посланная эпичная отмазка, "мы приняли решение, но когда наши военные пошли на склад оказалось что танков там мало, они другие и их еще чинить надо". Видимо в вашингтоне и Брюсслее вообще не думают больше о "победе на поле боя" и готовы умолять путина о переговорах без предварительных условий. Милитаризация НАТО сократилась настолько, что военные бьют тревогу по остаткам снарядов на складах.
      Видите бла бла бла в пропагандистом ключе можно толкать в обе стороны.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:49
        -7
        Дипломатия США на коленях вымаливала у России разрешения на поездку Байдена в бывшую украину и согласовывала визит, чтоб не терять лицо

        Ну вы и фантазер! Переслушались Скабееву и Попова на канале Россия 1.
        США просто поставили РФ перед фактом визита Байдена в Киев за несколько часов до визита.

        Милитаризация НАТО сократилась настолько, что военные бьют тревогу по остаткам снарядов на складах.

        Не говорите "гоп" - ВПК США и НАТО только запускается и не нужно недооценивать его мощь.
        В период второй мировой войны США произвели танков, самолётов и кораблей больше, чем союзники и страны Оси вместе взятые.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:00
          +5
          Не говорите "гоп" - ВПК США и НАТО только запускается и не нужно недооценивать его мощь.
          В период второй мировой войны США произвели танков, самолётов и кораблей больше, чем союзники и страны Оси вместе взятые.


          Конечно - недооценивать Запад смертельно опасно.. Но - как РФ бледная тень мощи великого СССР, так и нонешняя Америка - отнюдь не те США, что были даже пол века назад.. Не говоря уж про времена ВМВ..
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:35
          +1
          . США просто поставили РФ перед фактом визита Байдена в Киев за несколько часов до визита.

          Пред фактом их поставили мы. В 2014 сначала, потом в Сирии, а затем и 24-го февраля. Да так, что для нас самих это стало полной неожиданностью. Я признаться вообще сначала новостям не верил. Думал нас полностью оккупировали, а за кадром в ящике человек с автоматом стоит в амерзской форме и теперь пытаются дезинформировать, чтоб мы не кипишили
    2. Комментарий был удален.
    3. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 09:35
      +4
      Не думаешь, что тебе пора сменить методичку?

      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:50
        -8
        По существу нечего возразить?
        Неотразимая правда смущает?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:00
          +3
          За год СВО Украина перешла к тотальной мобилизации ,чтобы удержатся на плаву.На передовую берут,больных хромых и "укронавтов" - денацификация в полном разгаре.Хороший годовой результат СВО ,причём ограниченными силами.Нам не надо оккупировать Украину полностью,достаточно каждый день отправлять к бандере ,те к то ещё хочет сопративлятся.Нато своими войсками на Украину не войдёт ,иначе им кердык.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:11
          +3
          Да здесь любой может возразить. Просто дискредитацией занимаетесь. И непонятно зачем вам это нужно. Цели сво давно обозначены. И как бы то ни было операция продолжается. Нет господства в воздухе? Да что вы? Я прям смотрю наша авиация в воздух подняться прям не может. А укропы эскадрильями летают. Извините, но пургу то не надо нести. На десять километров за год? Это Энергодар у нас получается километрах в двухста всё ещё от наших границ? Мнение то можно высказывать, а вот пропагандой и дискредитацией нельзя. А также фейками,то есть сознательным введением в заблуждение
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:43
      +8
      С одной стороны - да, особых успехов что-то не видать.. С другой - за год операции ВС РФ перемололи практически ВСЕ арсеналы по крайней мере Восточной Европы. Потери бронетехники и артиллерии противника наверное крупнейшие со времён ВМВ.. И не похоже, что их - есть чем оперативно восполнить. Что при оценке хода боевых действий тоже надо принимать во внимание..

      Я так же отнюдь не в восторге от происходящего, но и объективность - ведь должна присутствовать?
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 10:30
        -2
        С другой - за год операции ВС РФ

        Вы воздержитесь от таких необдуманных заявлений

        По всей стране действует негласный приказ игнорировать годовщину и поменьше акцентировать внимание на продолжительности сво
    5. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 09:56
      +3
      Сложили ручки..И сразу в деревянный макинтош. Все пропало шеф.
    6. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:03
      0
      . За целый год войны вторая армия мира смогла продвинуться лишь на десяток километров от Донецка, и то не на всех участках.

      Господства в воздухе у ВКС РФ нет.

      В послании 21 февраля 2023 года Путин так и не смог чётко и понятно сформулировать цели СВО

      Ну уж врать то хотя бы не надо. То ли нас пытаетесь убедить, то ли себя. Себе же сами врёте
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:15
    +6
    Если через год СВО крымский глава просит Путина строить линию Аксенова в Крыму, а президент это поддерживает, результат года СВО - явно не очень. Ускоренным темпом идет милитаризация и нацификация бывшей украины. Получившийся выродок не способен ни на что, кроме как вести войну с русскими, и в этом деле превзошел все прогнозы и ожидания всех в мире.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:22
    +3
    Обидно ему...С обиженными что делают?То то и оно.Но что бы совсем обидно не стало,надо следовать путем евоного героя-Алоизовича..Мозги наружу,канава,бензин.И всех делов
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:29
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Итог СВО:

    За целый год войны вторая армия мира смогла продвинуться лишь на десяток километров от Донецка, и то не на всех участках.
    Донецк по прежнему под обстрелами, безопасность Донбасса не только не обеспечена, но и нарастает угроза самым тыловым районам за 150 - 300 километров от линии фронта.

    Господства в воздухе у ВКС РФ нет.

    На остальных фронтах - в Белоруссии, под Киевом, Харьковым, Черниговым, Сумами, на Чёрном море у Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья - тишина, торгуют нефтью, газом, углем, топливом, зерном.

    Энергосистема Украины так и не добита, свет, тепло, связь, Интернет, телевидение, радиовещание, электричество по всей Украине есть, железная дорога работает, мосты через Днепр целы и невредимы.

    Нацификация и милитаризация Украины только усилилась в разы.

    В Кремле даже и не думают о победе, в Москве о победе не говорят вслух - все только озабоченны как бы выползти из конфликта, МИД РФ умоляет Украину и весь Запад о мирных переговорах без предварительных условий.

    В послании 21 февраля 2023 года Путин так и не смог чётко и понятно сформулировать цели СВО и вообще о них мало что сказал.

    Вывод: в случае полномасштабной войны с НАТО у Вооружённых Сил РФ нет ни единого шанса без применения ядерного оружия.

    Тяжёлый день был вчера?)) Такой опус можно родить разве что с бодуна.
    1. lenovol
      lenovol Сегодня, 09:47
      -5
      Так всё написано по теме, ни чего не придумано. Если, Вы не согласны, попробуйте обоснованно опровергнуть.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:16
        +1
        Что там по теме написано? Наглая ложь? Вы или перепутали или опус не читали. Хоть слово правды приведите. И кто-то ещё лайки ставит.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:47
      -2
      Цитата: Tagan
      Тяжёлый день был вчера?)) Такой опус можно родить разве что с бодуна.

      А вам, кроме перехода на личности, ответить не чем?
    3. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:51
      -9
      А что не так? Ведь все тезисы - чистая правда, горький итог года войны.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:18
        +2
        Какие тезисы? Что именно правда там в вашем комментарии? Я если что на первый ваш комментарий в самом вверху привёл доводы. Это даже не тезисы или мнение или предположение - это фальсификация. Причём уголовно наказуемая
  6. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 09:46
    +5
    По ситуации на Донбасе.
    Вагнер взял Берховку, о чем проинформировал Пригожин в ТГ. К.
    Через Берховку в сторону Часов яра через Богдановку идет жд ветка.( По карте). На местности конечно виднее, но эта жд насыпь может стать хорошим прикрытием левого фланга наступающих на Часов яр, а в перспективе внутренней стенкой котла.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 10:38
      0
      По ситуации на Донбасе.
      Вагнер взял Берховку, о чем проинформировал

      Кому все это надо теперь

      СВО задумывалась другой, несоизмеримые по масштабу результаты
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:58
        0
        Задумывалась другой. И без присоединения к нам новых областей. А теперь уж как вышло. Назад пути нет request
        Надо дальше как-то продолжать
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:40
      +1
      Спасибо хоть вы по теме пишете комментарии. Да ещё с хорошими новостями. hi
      А то там наверху... crying
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:59
    +4
    Цитата: lenovol
    Так всё написано по теме, ни чего не придумано. Если, Вы не согласны, попробуйте обоснованно опровергнуть.

    Ничего не придумано?!)) Это вам так кажется.
    Вы в самом деле видите смысл писать детальные опровержения на чьи-то испражнения? Это как минимум странно.