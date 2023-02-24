Зеленский: ситуация на восточном участке фронта трудная, а на южном – опасная

Для украинских военных ситуация на восточном участке фронта трудная и болезненная, а на южном – опасная. И чтобы выдерживать натиск Вооруженных сил РФ, им приходится прилагать серьезные усилия.
Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
К таким выводам он пришел после проведенного им совещания ставки, на котором присутствовали глава Генштаба Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Объединенными силами Сергей Наев и другие высокопоставленные украинские военачальники.
Зеленский назвал «восток» опасным, имея в виду Донбасс. При этом он добавил, что ему от этого обидно. Глава киевского режима также рассмотрел ситуацию на южном направлении, обратив внимание на ее опасность.
Юг – в некоторых районах ситуация довольно опасная, но у наших воинов есть средства реагирования на оккупанта
- написал Зеленский.
При этом он отметил, что Одесса и черноморское побережье находятся под украинским контролем.
С северной стороны, судя по его словам, особенно активных действий не происходит, но ВСУ находятся в напряженном ожидании, отслеживая действия россиян.
Сегодня прошел ровно год с начала российской спецоперации на Украине, которая ведется с 24 февраля 2022 года. Как говорил президент России Владимир Путин, она направлена на полное освобождение Донбасса от киевского режима и обеспечение гарантий безопасности российского государства.