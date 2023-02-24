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Запад поспешил ответить на предложенный Китаем мирный план по Украине отговорками о суверенитете киевского режима

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Запад поспешил ответить на предложенный Китаем мирный план по Украине отговорками о суверенитете киевского режима

Страны Запада с явным раздражением ответили на представление Китаем собственного плана мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Нарастающая активность Пекина по данному вопросу явно мешает западным странам.


Реакцию США озвучил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Как отметил в эфире CNN высокопоставленный представитель Белого дома, США не будут диктовать Украине условия завершения данного конфликта. Китаю Салливан посоветовал остановиться на первом пункте плана – уважении суверенитета других государств. По утверждению Салливана, принимать решения относительно своей дальнейшей судьбы должны сами украинцы, и никто другой.

Таким образом, Салливан формально прикрыл нежелание Запада прекращать вооруженный конфликт заботой о «самостоятельном выборе» даже не руководства Украины, а самих украинцев. Но, с другой стороны, что еще мог сказать представитель страны, которая непосредственно и организовала данный конфликт, создав ранее для него все условия?

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс прямо заявил о скептической оценке Вашингтоном мирных инициатив Китая, поскольку Пекин, по мнению американской стороны, находится на стороне России в этом конфликте.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд тоже прокомментировала китайскую мирную инициативу еще до того, как подробности плана стали известны: она подчеркнула, что Белый дом против «циничного прекращения огня», еще раз продемонстрировав, что жизни людей, в том числе и украинцев, для Вашингтона ничто.

Остальные западные страны в целом солидарны с позицией США. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, еще как только зашла речь о предполагаемом представлении китайского плана мирного урегулирования, заявила, что Китаю следует разрабатывать предложения в рамках Устава ООН и признать «право на самооборону» (Украины, разумеется).

Однако такая позиция Запада вызывает нарастающее недовольство в мире. Во-первых, «глобальный Юг», который совсем не горит желанием занимать такую же позицию по украинским событиям, как США и Евросоюз, все больше понимает заинтересованность Запада в конфликте. Во-вторых, растет критика действий правительств и в самих западных странах.

Если Китай выступает с мирной инициативой, а Запад ее демонстративно не поддерживает и критикует, то очевидно, что Запад заинтересован в продолжении вооруженного конфликта – в гибели людей, ухудшении экономической ситуации, энергетическом и продовольственном кризисах. Позиция Китая становится более понятной и авторитетной для стран «глобального Юга», но Запад до сих пор не может смириться с утратой доминирования в мировом масштабе и отказывается принять многополярность современного мира, но это – проигрышный подход.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:06
    +1
    Честно говоря, китайский план тоже не примелем для России. Но тут важно другое, его ведь в ООН все равно не примут и даже не будут рассматривать. А значит, еще больше разобидят Китай и оттолкнут его. Что, в краткосрочной перспективе, нам только на руку. Без двух ключевых игреков- России и Китая-вся ООН это просто говорильня за все хорошее против всего плохого. Лига Наций 2.0.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:14
      +5
      Для США "китайский" план перемирия - "спасательная соломенка". Станет совсем туго для ВСУ, США вцепятся в этот план только для перемирия с долгими переговорами ни о чем. Сейчас ВСУ вполне справляются с задачами, возложенными на них США. А вот для России "китайский план" - сначала позор, а потом все равно война, но в худших условиях для нас.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:37
        -2
        Прошу обьяснить - с чего это всу должно стать совсем туго? Их поддерживает и снабжает весь мир. Позиции они не сдаю совершенно . За год положение улучшилось на всех участках. От Киева отбросили , Крейсер потопили , змеиный отбили и т.д. Ну и Херсон с Изюмом ( в которых Россия навсегда).
        Какие у вас есть фундаментальные обоснования, что положение всу ухудшится??
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:44
          0
          Вы наверно не внимательно прочитали то, что я написал. Во-первых, у Украины мобилизационный резерв конечен, во-вторых, любые боевые действия требуют "передышки", хотя бы для восполнения материальных и людских ресурсов. Вот когда и возникнет в этом необходимость для ВСУ, США "вцепятся" в "китайский план" для "перемирия".
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:00
          +1
          Цитата: kaufman
          За год положение улучшилось на всех участках

          Где улучшилось? Потеряли земли в Луганской области, потеряли по 4\5 Херсонской и Запорожских областей. Потеряли полностью Азовское море, потеряли две твердыни обороны, т.е. Азовсталь и подземные города Артемсоли. Потеряли более половины миллиона покалеченными, пленными, потеряшками и убитыми, причем поколения молодых людей, потеряли мотивированный, опытный состав кадровой армии и тербатов. А к этому еще несколько миллионов беженцев из этого поколения. Это самые главные потери, хоть о них мало говорят. Они никогда не вернутся и это дезертиры. Вот достижения года. Ну и уничтожена экономика и энергетика. Этот год был на запасах, а в следующем будет голодомор. О чем так долго пели и подохнет больше чем на фронте.
          1. Смею_заметить_
            Смею_заметить_ Сегодня, 10:17
            0
            Хм... Вон оно, оказывается, в чем была цель странной ВО?!..
            Не знал, что всё идёт строго по "пятилетнему плану".
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 10:49
              0
              А у ГШ свои планы и комбинации. Можно блокировать и штурмовать миллионники, для этого создать десятимиллионную группировку, убить в этих городах миллионы женщин и детей, а можно перебить (демилитаризировав и денацифицировав), оторвать конечности и пр., целому поколению молодых мужчин, а города падут сами.
          2. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 10:29
            0
            При этом освобождены от российских войск Киевская,
            Черниговская, Сумская, Харьковская области, захваченные
            в феврале-марте 2022 года. И половина Херсонской области
            с столицей области.
            За год на Украину налажено регулярное снабжение из Европы и
            США военной техникой и боеприпасами.
            Электроснабжение восстановлено везде.
        3. Лелик 56
          Лелик 56 Сегодня, 10:01
          0
          Весь мир ? запад может, а есть ещё север, юг, и восток. А договариваться Украине придется все равно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:11
    +4
    Как обычно ,США читают то что им выгодно и в своей интерпритации,расчитанной на "идиотов " избирателей.А если смотреть каждый пункт предложений КНР и как единое целое и только так.Комуто надо возвращаться в границы 1997 года.А кому-то в границы 1991 года.
  3. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:14
    0
    Цитата: голос_разуma
    Честно говоря, китайский план тоже не примелем для России. Но тут важно другое, его ведь в ООН все равно не примут и даже не будут рассматривать. А значит, еще больше разобидят Китай и оттолкнут его. Что, в краткосрочной перспективе, нам только на руку. Без двух ключевых игреков- России и Китая-вся ООН это просто говорильня за все хорошее против всего плохого. Лига Наций 2.0.

    Нормальный план. Там про расширение НАТО и про обеспечение безопасности за счёт безопасности других стран. Всё как положено изложено юридическим языком. Наш МИД тоже самое предлагал НАТО до сво.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:21
      +3
      Согласен,в ООН разве не признаются по уставу референдумы по самоопределению народа.КНР соломку стелет по вопросу с Тайванем.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:19
      -1
      Наш МИД тоже самое предлагал НАТО до сво.
      И как это помогло "нашему МИДу"?
      Почему все пытаются "играть" по правилам, которых БОЛЬШЕ НЕТ?
      Новые правила будут писать ПОБЕДИТЕЛИ.
      Кем бы они не были.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 09:18
    +6
    Лучшая помощь от китайцев- было бы возвращение Тайваня домой.Вот тогда то "гегемону" было бы менее комфортно "гегемонить"....Китай упустит время-будет как у нас Донбассом.тяжело и кроваво...
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:20
    -1
    И совершенно понятно почему - Россия показала за год исключительную слабость своих Вооружённых Сил РФ и отсутствие политической воли к победе у всего руководства РФ.

    За год Вооружённые Силы РФ отступили от Киева, Харькова, Херсона, не смогли освободить даже один только Донбасс.

    Фронт ВСУ нигде не прорван, кроме Донбасса боевые действия нигде на Украине не ведутся, господства в воздухе над Украиной у ВКС РФ нет и в помине, Украина сохранила энергосистему, узлы связи, центры принятия решений, железные дороги Украины работают, все мосты через Днепр целы, техника НАТО идёт потоком на фронт, боевой дух ВСУ не сломлен.

    В этих условиях нет места никаким мирным переговорам - только идиоты могут говорить о мире с неразгромленным врагом.
    Запад полон решимости дожать Путина, его олигархов, всю экономику РФ в целом, нанести РФ стратегическое поражение на Украине.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 09:45
      +3
      Dans votre enumération vous oubliez (volontairement ?) quelques "détails" que pour ma part je trouve très importants , qui peuvent se résumer par " A quel prix ?"
      Vous oubliez les chiffres qui, si j'en crois ceux attribuer au Mossad, sont effroyables pour les ...Ukrainiens a tel point qu'ils sont obligés de mendier partout dans le monde du matériel (obusiers, blindés, munitions, chars etc etc) et surtout lorsque l'on lit l'affreux bilan des tués 157000 Ukrainiens morts et 18500 Russes morts...Votre bilan devient vite beaucoup moins positif et même très négatif pour l'Ukraine.
      Je ne sais plus quel stratège a dit que "l'important ce n'est pas le territoire mais la destruction des forces ennemies" et une fois les forces détruites le territoire est à vous.
      Regardez Napoleon est allé jusqu'à Moscou et pourtant il a perdu la "campagne de Russie"...

      В своем перечислении вы (намеренно?) забываете некоторые "детали", которые я, со своей стороны, считаю очень важными, которые можно резюмировать словами"по какой цене?"
      Вы забываете цифры, которые, если верить цифрам, приписываемым Моссаду, ужасны для них ...Украинцы настолько сильны, что вынуждены просить по всему миру технику (гаубицы, бронемашины, боеприпасы, танки и т. д.), и особенно, когда читаешь ужасающую цифру убитых 157 000 украинцев и 18 500 русских...Ваш послужной список быстро становится гораздо менее положительным и даже очень отрицательным для Украины.
      Я больше не знаю, какой стратег сказал, что "важна не территория, а уничтожение вражеских сил", и как только силы будут уничтожены, территория будет вашей.
      Посмотрите, Наполеон дошел до Москвы и все же
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:21
    +4
    ИМХО китайцы опаздали с таким планом....

    Не надо было раньше тихо сидеть, наблюдать и ждать - авось пронесёт.
    Не пронесло и не пронесёт.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:41
      -3
      Не верная философия. Китай никуда не спешит и никуда не опаздывает . Он работает над собой внутри страны и вне. Расширяет влияние в Африке и Средней Азии, с Арабами и Южной Америкой и строит строит строит внутри себя огромными темпами. Уже даже скважину ухитрились пробурить более 9000 метров глубиной.
      А, чуть не забыл - и нас потихоньку и последовательно ставит в жесткую зависимость
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:45
    +1
    Белый дом против «циничного прекращения огня»,

    Аплодирую стоя!!!
  8. certero
    certero Сегодня, 09:52
    0
    Стоило начинать войну и и губить десятки тысяч жизней чтобы прийти к такому плану?
    Абсолютно понятно что частично этот план согласовывался с руководством России.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:38
    0
    Китайский мирный план мертворожденный ибо он не только и не столько об Украине, сколько о системе международных отношений (а точнее об отношениях США и Китая). В случае принятия данного плана США произойдет потеря американцами мировых рынков и их перераспределение в пользу Китая. Такие вещи никогда в истории добровольно/мирно не свершались.
  10. solar
    solar Сегодня, 10:59
    0
    Китаю Салливан посоветовал остановиться на первом пункте плана – уважении суверенитета других государств.

    Ну вот, первый пункт Запад поддержал. Теперь предложит его выполнить, а потом уже переходить к остальным пунктам этого плана общепланетарного масштаба. Что Китай на это ответит?
    Не план, а маниловщина какая-то.