Запад поспешил ответить на предложенный Китаем мирный план по Украине отговорками о суверенитете киевского режима

Страны Запада с явным раздражением ответили на представление Китаем собственного плана мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Нарастающая активность Пекина по данному вопросу явно мешает западным странам.Реакцию США озвучил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Как отметил в эфире CNN высокопоставленный представитель Белого дома, США не будут диктовать Украине условия завершения данного конфликта. Китаю Салливан посоветовал остановиться на первом пункте плана – уважении суверенитета других государств. По утверждению Салливана, принимать решения относительно своей дальнейшей судьбы должны сами украинцы, и никто другой.Таким образом, Салливан формально прикрыл нежелание Запада прекращать вооруженный конфликт заботой о «самостоятельном выборе» даже не руководства Украины, а самих украинцев. Но, с другой стороны, что еще мог сказать представитель страны, которая непосредственно и организовала данный конфликт, создав ранее для него все условия?Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс прямо заявил о скептической оценке Вашингтоном мирных инициатив Китая, поскольку Пекин, по мнению американской стороны, находится на стороне России в этом конфликте.Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд тоже прокомментировала китайскую мирную инициативу еще до того, как подробности плана стали известны: она подчеркнула, что Белый дом против «циничного прекращения огня», еще раз продемонстрировав, что жизни людей, в том числе и украинцев, для Вашингтона ничто.Остальные западные страны в целом солидарны с позицией США. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, еще как только зашла речь о предполагаемом представлении китайского плана мирного урегулирования, заявила, что Китаю следует разрабатывать предложения в рамках Устава ООН и признать «право на самооборону» (Украины, разумеется).Однако такая позиция Запада вызывает нарастающее недовольство в мире. Во-первых, «глобальный Юг», который совсем не горит желанием занимать такую же позицию по украинским событиям, как США и Евросоюз, все больше понимает заинтересованность Запада в конфликте. Во-вторых, растет критика действий правительств и в самих западных странах.Если Китай выступает с мирной инициативой, а Запад ее демонстративно не поддерживает и критикует, то очевидно, что Запад заинтересован в продолжении вооруженного конфликта – в гибели людей, ухудшении экономической ситуации, энергетическом и продовольственном кризисах. Позиция Китая становится более понятной и авторитетной для стран «глобального Юга», но Запад до сих пор не может смириться с утратой доминирования в мировом масштабе и отказывается принять многополярность современного мира, но это – проигрышный подход.