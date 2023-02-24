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Советник президента США: В краткосрочной перспективе Украине не нужны истребители F-16

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Советник президента США: В краткосрочной перспективе Украине не нужны истребители F-16

Несмотря на многочисленные настойчивые просьбы киевского руководства, Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине истребители F-16, по крайней мере, в ближайшей перспективе. О таком решении сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, боевые самолеты не столь необходимы ВСУ для успешного контрнаступления.


Они (украинцы) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки

— заявил Салливан, добавив, что этот вопрос остается на повестке дня и отправка боевых самолетов на Украину не исключена в долгосрочной перспективе.

Советник главы Белого дома уточнил, что вопрос отправки истребителей обсуждали на недавней встрече президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден. Переговоры на эту тему будут продолжены, сообщил Салливан. Касательно поставки танков Abrams, советник Байдена сообщил, что Вашингтон передаст Украине бронетехнику лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своих танков Leopard украинской стороне.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в соцсетях развернутый список, в котором перечислил вооружения, необходимые Киеву для успешного контрнаступления. Помимо снарядов натовского калибра, систем ПВО и танков, Подоляк упомянул не только истребители F-16, но и самолеты штурмовой авиации.

Остальные страны НАТО также не горят желанием отправлять боевые самолеты на Украину. В понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что бундесвер не располагает теми типами боевых самолетов, которые можно было бы передать Киеву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности объявил, что у польских ВВС слишком мало истребителей F-16, чтобы делиться ими с Киевом. Против передачи боевых самолетов Украине высказались и в правительстве Италии.

Эксперты называют несколько причин нежелания западных союзников предоставлять Киеву боевую авиацию: начиная с отсутствия у ВСУ подготовленных пилотов, возможностей техобслуживания машин и заканчивая опасениями, что американские F-16, стоимостью более 30 млн долларов, будут просто-напросто уничтожены российскими летчиками и системами ПВО ВС РФ.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f16
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:27
    +4
    Так США сегодня не только с Ф16 задумались ,но и с Абрамсами тоже занялись словоблудием не в пользу Украины.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:49
      +1
      Украине не нужны истребители F-16

      тот редкий случай, когда можно согласится с советником президента США
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 10:29
        +1
        Цитата: ivan1979nkl
        Украине не нужны истребители F-16

        тот редкий случай, когда можно согласится с советником президента США

    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:56
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Так США сегодня не только с Ф16 задумались ,но и с Абрамсами тоже занялись словоблудием не в пользу Украины.

      Англосаксы задумались на посланием ВВП ...Можем испытать "Кузькину мать" ,что волна ударная три раза земной шар обойдет ..
      А еще с Китаем,Индией и т.д. объединимся в военном и экономическом плане ..Вот это удар будет по системе англосакской hi
      Росссия серьезно настроена и это радует ..Давно так душой не болел и мне это все ОЧЕНЬ нравится !
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:40
        0
        Взрывать ни чего не надо,надо сохранять паритет в носителях сяс.Но только включать туда уже с нашей стороны все носители США.А через пару месяцев и носители Франции и Англии.Вчера ,посол России в Франции задал вопрос ,где предложения Франции по ДСНВ.Выбрпли для начала ,самое слабое звено в НАТО.Шольцара уже взвыл ,капитуляция - это не переговоры.Если переводить с немецкого на русский.Ждём телефонного террориста- макорона. hi drinks
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:29
    +4
    Ну да, абрамсы не нужны и ф-16 не нужны. У них формат военно-технического сотрудничества с туземцами, воюющими против своих отработан еще Британской монархией в Индии. Зачем дорогое оружие терять? Хватит киевским сипаям и кремневых винтовой с фитильными мушкетами.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:33
    -6
    ВСУ неплохо держат фронт и без авиации, а у ВКС РФ нет и в помине господства в воздухе над Украиной, ПВО Украины усиливается.

    Мобилизационный ресурс Украины на 100 % ещё не исчерпан, боевой дух ВСУ не сломлен, Россия нигде существенно не продвинулась, прорывов фронта нет, на Донбассе год как идут позиционные бои местного значения.

    При таких обстоятельствах с поставками F-16 можно подождать - конфликт на Украине ещё не достиг своего апогея.
    Эскалация конфликта должна идти постепенно, по нарастающей, вытягивая как можно больше ресурсов из РФ и нанося ей потерь - весной 2023 года поставка танков, сейчас уже поставлены и начато применение ATAMCSов и GLSDB по глубоким тылам ЛНР и ДНР.

    Русскую лягушку США и НАТО варят на медленном огне.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 09:36
      +2
      вы своим однотипными комментариями "под копирку" чего флудите? да от их однотипности ципсошной методичкой воняет как прогорклым салом...
      Но несмотря, на ваши враждебные набросы, ЧВК вагнер сегодня полностью взяли Берховку и Ягодное и теперь чистят его
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:39
        -6
        Не нравится правда, нечего возразить по существу?
        Ваше несогласие с истинным положением плачевным для РФ дел ещё не означает, что вы правы.
        Проще обозвать всех ЦИПСОшниками, надеть розовые очки и ждать поражения на Украине.
        Если ничего не делать, оно придёт.
        1. голос_разуma
          голос_разуma Сегодня, 10:03
          0
          по существу скажите чей Соледар? продвинулись там или "нет Соледара нет украины?"
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:47
        -6
        Это у вас однотипные комментарии. Просто откровенное пустословие . Взвейся да развейся. Вы почитайте свои ранние коменты - что сбылось то?!
        1. DefenderofTruth
          DefenderofTruth Сегодня, 09:56
          -4
          Все сбылось - вместо нормальной мобилизации и маневренной войны РФ увязла на Донбассе к радости НАТО.
          Руководство РФ ещё потыркается в течение 2023 года с уговорами Запада о мирных переговорах, а потом после осложнения обстановки по глубоким тылам ЛНР, ДНР, в Крыму, наступив на все грабли неуместного миролюбия, проведёт ещё не одну волну мобилизации и откроет наступление на Киев.
        2. голос_разуma
          голос_разуma Сегодня, 09:57
          0
          ну конкретно, например взятие Соледара! когда вы и подобные вам ванговали что это просто пропаганда! А сейчас говорю что Артемовск возьмут и Северск окружат А вы можете верить в америку как в Бога. Только ваши ляхи вам не помогут как всегда.
          1. DefenderofTruth
            DefenderofTruth Сегодня, 10:06
            -4
            И что даст взятие Соледара и Артёмовска?
            Капитуляцию ВСУ? Укровермахт сложит оружие и побежит сдаваться?
            Впереди у Вагнера и Вооружённых Сил РФ ещё более широкий укрепрайон Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка, на штурм которого уйдёт ещё год.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 09:35
    +1
    Раз начали ныть,следовательно поставки вот вот начнутся...похоже на явную операцию прикрытия......так же как и с ракетами к химерам с бОльшей дальностью.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:35
    +4
    В США подсчитали ,прослезились...решили не лезть на рожон...процифита не видно ...одни бешенные расходы и куча проблем от них в предверии выборов в США.
    Украина нищая как бомж...а тут еще танки с самолетами ей подавай...из чьего кармана бал спонсироваться будет то?
    Американцы прежде всего торгаши ,а не воины.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:51
      -3
      Полная ерунда. Экономика сша берет разгон, готовится к рывку. Перезапуск начался. Оборон заказы на несколько лет вперёд заполнены. Сейчас оборонка , нефтянка и сопутствующие отрасли получают огромадные прибыли. Почитайте отчеты если интересно.
      А вот у нас как говорит Силуанов только за январь 1,77 трлн рублей дефицит
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 09:58
        +2
        "Киев получил предупреждение от Вашингтона, что американские ресурсы не безграничны, они однажды закончатся."
        так что кому -то на бывшей украине придётся закатать губки. Промышленный и ресурсный потенциал запада киевскому режиму не достанется. Бружуи умеют прибыли считать и в провальное предприятие вкладываться не станут. Никакой западный ВПК бывшей украине не поможет.

        https://www.rbc.ru/politics/22/02/2023/63f675c49a7947839bcab3ab
  6. fiv
    fiv Сегодня, 09:37
    +3
    В краткосрочной перспективе Украине не нужны истребители F-16

    А уж в долгосрочной перспективе и подавно на X рен не сдались, да и некуда их поставлять будет, в польшу только если
  7. ork_333
    ork_333 Сегодня, 09:38
    +2
    "Подоляк упомянул не только истребители F-16, но и самолеты штурмовой авиации" - аппетиты растут, как на дрожжах. Через пару недель потребуют световые мечи и Звезду смерти.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:38
    +1
    США правы на все 100%, сейчас самолёты Украине не нужны, даже вредны. Иначе этим самолётам придется взлетать с аэродромов НАТО. Зачем США ввязываться в прямое боевое противостояние с Россией, когда ВСУ сейчас вполне успешно решают задачи поставленные перед ними.
  9. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:51
    +1
    F-16 to przecież nie tylko samoloty. F-16 to całe wyposażenie lotniska, serwis i przede wszystkim uzbrojenie.
    F-16 może naraz zabrać prawie 8 ton uzbrojenia, którego koszt może przekraczać wartość F-16.

    Trzeba również wspomnieć, że szkolenie na tych maszynach trwa co najmniej 2 lata.

    Ukraina zachowuje się jak dziecko w supermarkecie. Chcą dostać najbardziej kolorowe zabawki, nie myślą o tym co z nimi zrobią.
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:13
    0
    Эх, жаль мозгов прикупить нельзя, многим бы пошло на пользу........
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:24
    +1
    Цитата: kaufman
    Полная ерунда. Экономика сша берет разгон, готовится к рывку. Перезапуск начался. Оборон заказы на несколько лет вперёд заполнены. Сейчас оборонка , нефтянка и сопутствующие отрасли получают огромадные прибыли. Почитайте отчеты если интересно.

    Так и у нас оборонка заработала на полную мощность...ВПК России тоже явно не в накладе осталась.
    Силуянову веры нет ...он не независимый экономист...химичит с цифрами больно шустро.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:47
      0
      Да и минфин США правильные циферки по Байдену пишет ,не отстаёт.Я от них балдел в эпоху ковида- не минфин ,а Росгосстат на выезде.