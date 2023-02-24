Советник президента США: В краткосрочной перспективе Украине не нужны истребители F-16

Несмотря на многочисленные настойчивые просьбы киевского руководства, Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине истребители F-16, по крайней мере, в ближайшей перспективе. О таком решении сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, боевые самолеты не столь необходимы ВСУ для успешного контрнаступления.
Они (украинцы) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки
— заявил Салливан, добавив, что этот вопрос остается на повестке дня и отправка боевых самолетов на Украину не исключена в долгосрочной перспективе.
Советник главы Белого дома уточнил, что вопрос отправки истребителей обсуждали на недавней встрече президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден. Переговоры на эту тему будут продолжены, сообщил Салливан. Касательно поставки танков Abrams, советник Байдена сообщил, что Вашингтон передаст Украине бронетехнику лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своих танков Leopard украинской стороне.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в соцсетях развернутый список, в котором перечислил вооружения, необходимые Киеву для успешного контрнаступления. Помимо снарядов натовского калибра, систем ПВО и танков, Подоляк упомянул не только истребители F-16, но и самолеты штурмовой авиации.
Остальные страны НАТО также не горят желанием отправлять боевые самолеты на Украину. В понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что бундесвер не располагает теми типами боевых самолетов, которые можно было бы передать Киеву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности объявил, что у польских ВВС слишком мало истребителей F-16, чтобы делиться ими с Киевом. Против передачи боевых самолетов Украине высказались и в правительстве Италии.
Эксперты называют несколько причин нежелания западных союзников предоставлять Киеву боевую авиацию: начиная с отсутствия у ВСУ подготовленных пилотов, возможностей техобслуживания машин и заканчивая опасениями, что американские F-16, стоимостью более 30 млн долларов, будут просто-напросто уничтожены российскими летчиками и системами ПВО ВС РФ.