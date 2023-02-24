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Советник президента США Салливан: «Украине нужны не танки Abrams, а танки Leopard»

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Советник президента США Салливан: «Украине нужны не танки Abrams, а танки Leopard»

Власти США дают Киеву понять, что он не получит в обозримом будущем американские танки Abrams, хотя ранее они были обещаны Украине президентом Джо Байденом.


Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN назвал не имеющим смысла возможное использование танков Abrams на Украине. По утверждению Салливана, американские военные якобы пришли к выводу, что такие танки будут для Украины бесполезными.

Танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard нужны Украине на самом деле

- заявил Салливан.

Что касается обещания США передать танки Abrams Украине, Салливан ответил, что это было условием Германии для начала передачи танков немецкого производства Leopard. Тем самым, один из ближайших соратников Байдена фактически расписался в том, что обещание Вашингтона передать танки ничего не стоило, а было лишь способом вынудить Германию и другие европейские страны начать опустошать свои запасы бронетехники.

Между тем, ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что на передачу танков Abrams Украине уйдет более года. Якобы военные изучили все варианты – и создание танков «с нуля», и модернизацию имеющихся на складах, и пришли к выводу, что может быть двух лет или более и не потребуется, но как минимум до года украинскому режиму придется подождать. Фактически это завуалированный отказ, поскольку танки нужны Украине сегодня, а за год ситуация может измениться самым кардинальным образом.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. Averi Coppa - https://www.dvidshub.net
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:27
    +2
    Друг на друга стрелки переводят теперь. Немцы так же могут сказать, что нужны не "леопарды" а словацкие т-55 и греческие и египетские и индийские и Бог знает чьи еще! Никто не хочет свои коробочки первым потерять. На том и порешат
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:45
      +1
      Танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев

      Америка тебя, конечно, любит, но за поцелуями приходи к соседу дяде Васе
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:33
    +4
    Не хотят США видео горящих Абрамсов на просторах Украины от поражения нашими противотанковыми средствами.Лерпарды эти пусть горят,а Абрамсы будут в "шоколаде".А может просто хотят для начала пустить против нас ,Лёпы и Челенджеры,а если они начнут гореть или не будут гореть,тогда и сделают выводы.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:36
    +7
    Какой изящный кидок, причём не столько свидомитов, сколько гейропейцев! good
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:40
      +3
      Развели немчуру как лохов. А колбасе теперь отдуваться. Типа оне привычные на своём зверинце по русской земле гонять. Сначала тудой, а потом обратно.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:40
        0
        Ну, собственно, как и всегда, обычное дело, пора привыкнуть
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:39
    +3
    Полосатые как всегда кинули своих вассалов. Договорённости даже в НАТО не соблюдаются, Враньё на вранье.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:46
      +1
      Полосатые как всегда кинули своих вассалов... Враньё на вранье

      страна адвокатов
  5. Добрый
    Добрый Сегодня, 09:41
    +4
    Если бы перестало существовать одно недогосударство со звездно-полосатым матрасом, многие войны прекратятся, а в первую очередь на украине.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:52
      +1
      С анекдотов:

      - Папа, а почему во всех фильмах инопланетяне нападают именно на США?
      - Потому что они хотят спасти нашу планету, сынок...
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 10:08
        0
        Интересно, а удастся ли им это? Или они инопланетян другим инопланетянам продадут а потом засудят?? bully Ирония в том, что не хотят матрасы репутационных потерь из-за подбитых абрашек , а слить европешек их давняя голубая мечта.
  6. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:44
    -1
    Отвлекающий манёвр. Расслабимся ,а о они как штук 100 привезут,и весной на Крым.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:44
    -5
    Сдаётся мне , что это хорошие танки. Леопарды. А то что многие уважаемые форумчане пишут как они или Абрамсы горят,- так все танки горят и у всех башни отлетают.
    Однако думаю что в сравнении наши Т72-90 или Т80 не будут иметь особых преимуществ.
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:13
    0
    один из ближайших соратников Байдена фактически расписался в том, что обещание Вашингтона передать танки ничего не стоило, а было лишь способом вынудить Германию и другие европейские страны начать опустошать свои запасы бронетехники.

    Узнаваемый стиль дяди/тёти Сэма. Обещания не распростронения НАТО на Восток, "гарантии Януковичу", Минск2 - из той же серии был. Раньше кидали противников, теперь союзников....
  9. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 10:14
    0
    Естественно, страны, которые покупали Леопарды, должны от них избавиться, чтобы купить Абрамсы!
  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:22
    0
    Они не хотят, потому что, во-первых, передавать нечего - завод в Лиме, ремонтирует + модернизирует 12 танков в год. Контракты для Польши и Тайваня, загрузили завод на несколько лет вперед. Во-вторых, "абрам" в экспортном исполнении, не имеет никаких преимуществ перед Т-72Б3 и Т-90. Кроме проблем с ремонтом (обслуживанием) и логистикой, никаких положительных результатов не предвидится.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:24
    0
    Танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard нужны Украине на самом деле

    - заявил Салливан.
    Если учесть то кто является главным акционером компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), то значение того какой танк Leopard или Abrams будет поставлен в Украину не имеет никакого значения, абсалютно никакого. Игра слов Салливана на брифингах со СМИ всего лишь каждодневная работа...
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:42
    0
    Им мозги нужны, что бы понять как Запад их натягивает