Советник президента США Салливан: «Украине нужны не танки Abrams, а танки Leopard»

Власти США дают Киеву понять, что он не получит в обозримом будущем американские танки Abrams, хотя ранее они были обещаны Украине президентом Джо Байденом.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN назвал не имеющим смысла возможное использование танков Abrams на Украине. По утверждению Салливана, американские военные якобы пришли к выводу, что такие танки будут для Украины бесполезными.
Танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard нужны Украине на самом деле
- заявил Салливан.
Что касается обещания США передать танки Abrams Украине, Салливан ответил, что это было условием Германии для начала передачи танков немецкого производства Leopard. Тем самым, один из ближайших соратников Байдена фактически расписался в том, что обещание Вашингтона передать танки ничего не стоило, а было лишь способом вынудить Германию и другие европейские страны начать опустошать свои запасы бронетехники.
Между тем, ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что на передачу танков Abrams Украине уйдет более года. Якобы военные изучили все варианты – и создание танков «с нуля», и модернизацию имеющихся на складах, и пришли к выводу, что может быть двух лет или более и не потребуется, но как минимум до года украинскому режиму придется подождать. Фактически это завуалированный отказ, поскольку танки нужны Украине сегодня, а за год ситуация может измениться самым кардинальным образом.