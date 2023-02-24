Глава правительства Армении сообщил президенту РФ о своей встрече с президентом Азербайджана в немецком Мюнхене

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своей встрече в Мюнхене с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, Пашинян проинформировал Путина о своих других контактах с иностранными партнерами.Как сообщает пресс-служба президента России, обсуждались вопросы, касающиеся практической реализации комплекса трёхсторонних договорённостей, заключенных между лидерами России, Армении и Азербайджана, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Собеседники затронули тему актуальной ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.Путин и Пашинян также обсудили создавшийся в районе Нагорного Карабаха энергетический, экологический и гуманитарный кризис, вызванный блокированием Лачинского коридора.Ранее сообщалось, что, согласно данным российского Минобороны, в районе Нагорного Карабаха в очередной раз было зафиксировано нарушение установленного раннее режима прекращения огня. В результате инцидента никто не пострадал.Согласно постановлению, вынесенному в суде ООН, власти Азербайджана обязаны обеспечить беспрепятственное передвижение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Суд, однако, не поддержал требование Баку, касающееся проблемы с заминированием региона. Единственная дорога, связывающая Армению и Карабах, была заблокирована в конце прошлого года.