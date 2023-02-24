Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава правительства Армении сообщил президенту РФ о своей встрече с президентом Азербайджана в немецком Мюнхене

9
Глава правительства Армении сообщил президенту РФ о своей встрече с президентом Азербайджана в немецком Мюнхене

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своей встрече в Мюнхене с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, Пашинян проинформировал Путина о своих других контактах с иностранными партнерами.


Как сообщает пресс-служба президента России, обсуждались вопросы, касающиеся практической реализации комплекса трёхсторонних договорённостей, заключенных между лидерами России, Армении и Азербайджана, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Собеседники затронули тему актуальной ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

Путин и Пашинян также обсудили создавшийся в районе Нагорного Карабаха энергетический, экологический и гуманитарный кризис, вызванный блокированием Лачинского коридора.

Ранее сообщалось, что, согласно данным российского Минобороны, в районе Нагорного Карабаха в очередной раз было зафиксировано нарушение установленного раннее режима прекращения огня. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно постановлению, вынесенному в суде ООН, власти Азербайджана обязаны обеспечить беспрепятственное передвижение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Суд, однако, не поддержал требование Баку, касающееся проблемы с заминированием региона. Единственная дорога, связывающая Армению и Карабах, была заблокирована в конце прошлого года.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:15
    +6
    Что-то не увидели мы поддержки России от стран ОДКБ кроме Белоруссии при голосовании по антироссийской резолюции в ООН, ((( вот такие "союзнички", так пусть сами с Карабахом и танцуют.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:19
      +3
      Цитата: Silver99
      вот такие "союзнички"

      Врагам пожелаю таких союзничков...от России им только плюшки нужны и никаких обязательств перед ней они на себя брать не хотят...едрить их.
      1. DonPlease
        DonPlease Сегодня, 10:51
        0
        Чьи эти проблемы?Кое-кто давал бесконечно халяву и думал что это друг и союзник.Союзники и друзья это не те,кому ты должен бабло халявное давать.
        ОДКБ это новорожденный союз,сколько лет и денег на это будет потрачено -это жуть
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:53
        0
        По крайней мере на Армению при большом кипише я бы не рассчитывал. Да и толку от них. Только чтоб под сша не легли, искусственно их независимость поддерживать. Как больного в коме на принудительной вентиляции легких
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:18
    +3
    Вот пусть ООН хотя бы, этой проблемой для начала займется.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:49
      0
      Они ещё ни одной проблеммы не смогли разрешить со дня их образования. Не справятся и здесь. К их мнению даже Гваделупа не прислушается. А они на решение каких-то серьёзных конфликтов рассчитывают. Им даже мизерного конфликта не разрешить. Нафиг они вообще нужны negative
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:25
    +2
    Впечатление такое, что проект ОДКБ разработан и внедрен нам врагами. Ничего хорошего оттуда ждать не приходиться
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Alien From
      Впечатление такое, что проект ОДКБ разработан и внедрен нам врагами. Ничего хорошего оттуда ждать не приходиться

      Да нет. Просто понадеялись на порядочность бывших республик СССР и не учли действий противника - США. А идеологическая обработка шла. Добавьте еще жадность местных царьков, вот и получили...на свою голову.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:45
    0
    . ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своей встрече в Мюнхене с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым

    Интересно с какой целью звонок - поторговаться или похвастаться? Устроил их Мюнхен или снова Путину вмешаться?