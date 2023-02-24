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Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах

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Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах

Китай официально предложил план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Этот шаг Пекина уже вызвал заметное раздражение на Западе: более активное участие Китая в решении украинского вопроса США и Европе не нужно. Но и не вмешиваться Китаю резона нет.


Поддерживая оружием Тайвань, США и другие западные страны дали Китаю понять, что не уважают его как державу и не признают его формальный суверенитет над островом. В событиях на Украине и в действиях Запада по отношению к России Китай видит зеркальное отражение тайваньского вопроса, только в более жесткой форме. В Китае понимают, что на Украине сейчас решается, возможно, и будущее КНР тоже – если не как государства, то как крупного политического игрока глобального масштаба.

В связи с этим очень интересен вопрос, что произойдет, если Запад и Украина откажутся принимать мирный план Китая? На первый взгляд, не произойдет ничего. План, конечно, носит довольно обтекаемый характер, каких-то жестких требований к Западу и, тем более, угроз он не содержит. Но это ведь специфика китайского менталитета. Уже то, что этот план появился, что Ван И оперативно приехал в Москву в годовщину начала спецоперации говорит о том, что Китай «достала» сложившаяся ситуация и что он в принципе окончательно определился, на чьей стороне ему быть, пусть и не говорит об этом официально.

В качестве следующих действий Китая после отказа Запада принять его план можно прогнозировать, во-первых, начало более активной поддержки России. Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах.

Показывая себя как сторону конфликта, не желающую его завершения, Запад фактически дает пример и другим странам на подобное поведение. Например, Пекин сможет передавать России боеприпасы советского производства, которые в огромном количестве находятся на складах Народно-освободительной армии Китая.

Во-вторых, Китай может пойти по пути ужесточения собственной торговой политики в отношении западных стран, в том числе и вводя соответствующие санкции.

Но самое интересное – тайваньский вопрос. Скорее всего, Китай активизирует подготовку к операции по установлению контроля над Тайванем. Пекин и сейчас готовится к этому мероприятию, что особенно и не скрывает, но в случае демонстративного отказа Запада принимать мирный план по Украине эта подготовка может ускориться, а сама операция – начаться раньше, чем предполагалось прежде.

Американские аналитики называли 2027 год предположительным началом спецоперации Китая на Тайване, но временные границы могут сместиться. Тем более, что Запад ускоренно расходует свои арсеналы на Украине, и сейчас ему вести борьбу на два фронта будет куда сложнее.

Не случайно в США уже все громче раздаются голоса о необходимости «бросить» Украину и сосредоточиться на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь потеря Тайваня в качестве партнера и сателлита будет для США куда более страшным ударом во всех отношениях – от политики до экономики, чем даже полное падение киевского режима.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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23 комментария
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:00
    -3
    КНР действует строго по плану и обеспечивает себе алиби:

    1) отказ США и НАТО от предложений Китая по миру на Украине и от запрета поставок оружия НАТО на Украину

    2) продолжение поставок оружия США на Тайвань

    3) Китай, ссылаясь на пункты 1 и 2 (см. выше) начинает поставки оружия в РФ, оправдывая это поставками оружия НАТО на Украину и оружия США на Тайвань.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 10:03
      0
      Да, мирный план никто даже из Штатов и не открывал. Понятно, что это почва для возможных поставок оружия. Только что Китайцы могут поставить, что можно было применить? Чего у нас нет. Боеприпасы- ладно.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 10:12
        +4
        Что значит «боеприпасы - ладно?» Артиллерия это хребет этой войны. Снаряды 152 мм и пушечные стволы в нужном количестве рано или поздно решат эту войну.
        1. Иван Иванов_36
          Иван Иванов_36 Сегодня, 10:16
          +1
          Хорошо, если поставят. Больше то и ничего, в принципе.
        2. Иван Иванов_36
          Иван Иванов_36 Сегодня, 10:46
          0
          По вашей логике, единственное, то нам мешает победить на Украине, - это отсутствие в должном количестве 152 мм снарядов и пушечных стволов? И если завтра их поставят, то мы победим?
      2. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:27
        +3
        "... В трудной дороге и жук мясо..." Боеприпасы, беспилотники, , гаубицы, ОТР, да много чего. Список есть у Пригожина...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:04
      +4
      Китай все пребывает в многовековой иллюзии про мирное разрешение конфликтов, бесполезно уговаривать ковбоя с кольтом, он понимает только грубую силу в отношении него, посмотрите на историю создания и развития США, потомки колонизаторов истребили коренное население, занимались рабовладением и грабежом, нажили свои капиталы на войнах....... а вы им про мирный план ? Нет китайские товарищи, понятно ваше стремление вернуть Тайвань миром, но поверьте не получится, это мир уважает только силу !!! Готовьтесь к своему СВО.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:17
        +1
        Я не думаю, что КПК испытывает хоть какие-то иллюзии насчёт Запада.. В конце-концов - у Китая имеется свой печальный опыт общения с ним. Думаете - там забыли те же опиумные войны? Да и в Корейскую войну - КНР вмешались очень жёстко, когда посчитали это для себя нужным..

        Опять же - я сильно сомневаюсь, что наш гарант решился на эту типа СВО без согласования этого с Китаем.. Ибо это было бы просто глупо - начать такой Ататуй без сверки часов с ближайшим партнёром и возможным союзником. А значит - таки какие-то планы на дальнейшее развитие событий имеются..
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:08
      +3
      Для этого Китай должен быть готов к жесткой (санкционной) конфронтации с Западом. А у него этой готовности нет. Даже обычная санкционка из Китая в Россию попадает не напрямую, а через третьи страны.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:11
        +3
        Скорей всего они это в скором времени поймут, США открыто объявило Китай своим врагом №1, как бы им не хотелось только торговать без вооруженного сопротивления, но США их не оставит на торговом рынке, после Европы они следующие на выход "с пляжа". Повторяю американцев попробовавших чужую кровь словами не остановить.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 10:23
          +1
          США их не оставит на торговом рынке, после Европы они следующие на выход

          и кто на этом рынке будет торговать и чьим товаром?
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 10:14
        +1
        Мои знакомые занимаются санкционными процессорами. Напрямую попадают!
      3. Влодек
        Влодек Сегодня, 10:55
        0
        Китай потренировался в пандемии. Оказалось могут. Плюс доступ к нашим ресурсам на новых условиях
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:04
    +2
    Американские аналитики называли 2027 год предположительным началом спецоперации Китая на Тайване, но временные границы могут сместиться. Тем более, что Запад ускоренно расходует свои арсеналы на Украине, и сейчас ему вести борьбу на два фронта будет куда сложнее.

    Вот к 27 году Запад и раскачается для пополнения "своих арсеналов". Как там было: " Сегодня рано, а завтра поздно".
  3. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 10:06
    +3
    Поскольку Южная Корея и США вынашивают военные планы по обезглавливанию северокорейского государства, оно начинает яростно бушевать.
    Во всем мире земля будет сотрясаться.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:06
    -2
    Если воспринимать текст это плана как троллинг Запада... и проверку на вшивоту, то да. Возможно он и не плох.
    Но юридические документы надо не интерпретировать, а читать так, как они написаны.
    А написаны они... как-будто Китай тридцать крайних лет находился в обмороке и не знает, причин, по которым год назад мир стал другим.
    И взад уже не вернётся...
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:31
      +1
      Они написаны в Конвенциях ООН и статьях международного права. И между строк:"... мы оставляем за собой право на "свободу рук"...".
  5. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:11
    -4
    Отказ Запада принять мирный план Китая по Украине развяжет Пекину руки во многих вопросах

    Давайте китайцы дерзайте ..Россия поможет !
    Пора уже наказать наглосаксов по полной ,за все то горе и разруху которую они нашим странами принесли за нашу историю ..Пора платить за ВСЕ !

    Душевная песня .. good
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:35
    +1
    Если этим хитрым шагом Китай открывает двери для открытого (в рамках СВО) военного сотрудничества с Россией и прямой конфронтации с Западом, то в эту дверь пройдут все, кому эта нетрадиционно ориентированная братия оскомину набила. Т.е. будет сформирована активная антизападная коалиция, пугать и противостоять которой будет совсем непросто. Для нас это хорошая новость, а вот для страны 404 это значит, что она лишится четверочек и превратиться в нолик. Обещанная война до последнего украинца становится для них неизбежной реальностью.
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:43
    0
    Мне бы больше понравилось, если бы всей транспортной авиацией двух стран, и по железной дороге, мы бы перебросили так эдак 100 000 северокорейцев, естественно с техникой, у которых огромное желание повоевать с армией вооруженной по натовскому стандарту. Что то мне подсказывает, что именно Китай против участия КНДР в боевых действиях на Украине. И сейчас готов дать отмашку.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 10:53
      0
      Не надо третьим участникам заходить на Украину. НАТО и так конченная организация, без мозгов. Психанут и понесется. Полезут тоже на Украину.
  8. мерцание
    мерцание Сегодня, 10:49
    0
    В событиях на Украине и в действиях Запада по отношению к России Китай видит зеркальное отражение тайваньского вопроса,
    Разве?
    Китай считает, что Тайвань это другое - Тайвань это часть Китая.
  9. rait
    rait Сегодня, 10:53
    0
    Китай официально предложил план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине


    Справедливости ради именно плана по урегулирования у Китая нет. Есть избавиться от всей "воды" в опубликованном документе, то там останутся четыре пункта

    1. Прекратить боевые действия.
    2. Продолжить вывоз зерна.
    3. Снять санкции.
    4. Сесть за стол переговоров.

    Что делать с претензиями Украины и Запада относительно Крыма? Что делать с русскими на Донбассе? С самим Донбассом? Самый базовые вопросы в этом "плане" не отражены. Потому что по крайней мере публичного плана нет, есть лишь предложение вернуться к мирным переговорам которые были проведены раньше и по сути закончились началом СВО.