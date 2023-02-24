Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Берховка к северу от Артёмовска

Из Артёмовской агломерации с утра поступают позитивные новости, связанные с наращиванием интенсивности штурмовых действий со стороны бойцов «Вагнера». Накануне куратор «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил о том, что решение по поставкам боеприпасов для ЧВК было принято и «поезд, с большой вероятностью, тронулся».
Сегодня поступают сведения о том, что российские силы освободили населённый пункт Берховка, за который в последние дни шли бои.
Берховка – село, которое входит в так называемую Бахмутскую общину. До начала боевых действий в нём проживало около сотни человек. Село расположено севернее Артёмовска (Бахмута) и фактически примыкает к ранее освобождённой Парасковиевке.
Расположение села таково, что через него проходят сразу две автомобильные дороги, по которым из Артёмовска можно выехать на Славянск и в направлении Дубово-Васильевки. Вторая дорога короткая, однако она до недавнего времени позволяла противнику пользоваться в первую очередь для наката новых дорог – по замёрзшим зимним полям. Через неё периодически шло снабжение гарнизона ВСУ в Артёмовске (Бахмуте).
Евгений Пригожин:
Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку.
Операция по освобождению Артёмовска продолжается.