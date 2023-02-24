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Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Берховка к северу от Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Берховка к северу от Артёмовска

Из Артёмовской агломерации с утра поступают позитивные новости, связанные с наращиванием интенсивности штурмовых действий со стороны бойцов «Вагнера». Накануне куратор «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил о том, что решение по поставкам боеприпасов для ЧВК было принято и «поезд, с большой вероятностью, тронулся».


Сегодня поступают сведения о том, что российские силы освободили населённый пункт Берховка, за который в последние дни шли бои.

Берховка – село, которое входит в так называемую Бахмутскую общину. До начала боевых действий в нём проживало около сотни человек. Село расположено севернее Артёмовска (Бахмута) и фактически примыкает к ранее освобождённой Парасковиевке.



Расположение села таково, что через него проходят сразу две автомобильные дороги, по которым из Артёмовска можно выехать на Славянск и в направлении Дубово-Васильевки. Вторая дорога короткая, однако она до недавнего времени позволяла противнику пользоваться в первую очередь для наката новых дорог – по замёрзшим зимним полям. Через неё периодически шло снабжение гарнизона ВСУ в Артёмовске (Бахмуте).

Евгений Пригожин:

Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку.

Операция по освобождению Артёмовска продолжается.
Использованы фотографии:
ТГ/Евгений Пригожин
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22 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:02
    +6
    ЧВК молодцы мужики ,но ждем главных ударов по флангам резервами ВС России моторизированные ..
    Котел нужен и мощный ! Чтобы потом ФАБми мочить принуждаю к сдаче
    И выход на оперативный простор громя склады и прочие банды бандеровские
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:08
      +5
      Структура, которая даёт результат...Сложно даже представить, как бы всё происходило, если бы "музыкантов" не было на Донбассе...
    2. Финтифлюшкин
      Финтифлюшкин Сегодня, 10:15
      -7
      Уважаемый, вы в летаргическом сне всё это время? Какие фланговые удары? моторизованные))))) тут следует провести такую Олимпиаду и такой ЧМ по футболу, чтобы лучшие были во Вселенной, чтобы с размахом -и пусть враги трепещут. И колесо обозрения до самой Луны отбабахать.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:24
        +1
        Цитата: Финтифлюшкин
        Уважаемый, вы в летаргическом сне всё это время? Какие фланговые удары? моторизованные))))) тут следует провести такую Олимпиаду и такой ЧМ по футболу, чтобы лучшие были во Вселенной, чтобы с размахом -и пусть враги трепещут. И колесо обозрения до самой Луны отбабахать.

        Ну я вас понял либер .. laughing Заныть Россию это ваш профиль и таких как вы кхе кхе
        Цитата: Silver99
        Структура, которая даёт результат...Сложно даже представить, как бы всё происходило, если бы "музыкантов" не было на Донбассе..


        Они в Африке ,Сирии , Ливии и т.д. себе хорошо показали ..Вернее эта система набора и тренировок и под контролем спецслужб наших ..Не зря так США визжат.!
        Их Фишка ,что они неофициально работают и эффективность у них в разы больше чем у МО РФ ,но и потери тоже неофициальные ..и оплата в разы выше !
        1. Финтифлюшкин
          Финтифлюшкин Сегодня, 10:35
          -3
          Либер? Обзываетесь, значит. А вы кто? Из тех, кто на любую попытку проанализировать текущие дела в стране орали "хорошо что у нас Путин при власти" и затыкали всем рот. Ну и как, по прошествию года? Не стыдно за ту ложь? 80% нового оружия, можем противостоять любому союзу противников, украинцы дураки и придуманы германским генштабом, лазер Пересвет и т.д и т.д.
          Вам стыдно бывает за сделанные ошибки?
          А уроки извлекать вы способны?
          Или место у кормушки - ваша святыня, а бабы ещё нарожают?
          несколко дней назад мы обсуждали тут Угледар, "моторизованный удар".
          Изменилось что-то уже?
          А что с ПМР? туда будет моторизованный удар в случае чего?
          Ну, если я - либерал, то Вы, уважаемый, обычная проститутка на службе у барина.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:21
      +4
      В Бахмуте уже готовятся к Мариупольскому сценарию.


      Админ одной ВСУшной бригады поведал любопытную деталь. Укро-воякам «отцы-командиры» вплоть до Сырского уже пообещали освобождение из плена по «мариупольской схеме». Типа, «вы там воюйте, как на „Азовстали“, а потом, как станет невмоготу, мы вас эвакуируем через русский плен». Правда, сами захисники незалежності не очень-то верят в эти обещалки, особенно после расстрела пленных «музыкантов».


      Как бы там ни было, но конкретно в Ягодном для укро-вояк сформировалась «петля», поскольку украинские источники сообщили о взятии под контроль «музыкантами» части Ступок с продвижением наших солдат вдоль железной дороги. Думается, все идет не к одному большому котлу, а к нескольким — небольшим.Наши бойцы штурмуют бандеровский гарнизон сразу по многим направлениям. Судя по видео-пруфам, которые появились в Сети 22 февраля, можно сделать вывод, что на южной окраине Бахмута идет жесткий бой в районе городского кладбища в непосредственной близости от «Самолета» (так местные называют район на южном въезде в город, где установлен на постаменте МиГ-17), а также продолжается штурм села Ивановское/Красное.С учетом контроля «Вагнером» доминирующей высоты в районе Клещеевки, трудно назвать разумным удержание ВСУшниками этого района. Идет натуральный перевод «мобиков» в «двухсотые». Несмотря на упертость укро-вояк, «музыканты» частично восстановили контроль над утраченными ранее позициями у трассы Бахмут-Константиновка.А тем временем укроСМИ на всю катушку пишут о поступлении в распоряжение ВСУ новеньких американских ракет — «На днях обещаем полнейший винегрет». Зе-команда продолжает нарративить о «твердыне Бахмут», который самостийная армия будет держать до последнего.Чтобы картина была более понятной, сообщим: с 1 марта начинается, оказывается, уже 12-я волна мобилизации по всей Украине. Об этом сообщили инсайдеры, вхожие в укро-Генштаб. Впервые «рекомендуется» грести даже 18-летних пацанов, а верхний возрастной порог сдвинут до 62 лет.

      https://svpressa.ru/war21/article/363379/
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:06
    +2
    Ну вот, значит артемовский котел закрывается все плотнее. А то на сайт, прям как на передок свежее ципсошное мяско подвезли-начинают нахрюки "нет продвижения, топчутся на месте" Что с лицом шумеры?
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:10
    +1
    У меня одного впечатление, что кроме музыкантов там больше никого нет?..
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:14
      +3
      Так Пригожин об этом прямо (и с гордостью) сказал несколько дней назад:
      "Бахмут штурмуют только вагнеровцы.
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 10:15
      +8
      Видите ли. Чтоб они "давали результат" надо давить и на ослаьных участках фронта, где-то наступать захватывая укрепы, лесополосы, позиции, где-то держать оборону когда ДРГ противника пытаются просочиться. Где то давить их артой а где-то сбивать их хаймарсы. Журналисты информируют только о полной зачистке и взятии населенного пункта. А сколько боевой работы сейчас идет по всей линии ЛБС. Это не та позиционная ситуация когда окопы перестаиваются между собой как в ПМВ. Это упорное продвижение на всей лини фронта в ту или другую сторону. Нет никакой позиционной обороны-есть постоянные боестолкновения и маневры малых групп. И даже у самих ЧВК есть фланги есть тыл, которые держат части всей Русской армии: кадровые ВС РФ, НМ ЛДНР, добровольцы БАРСов, батальоны полка "Ахмат" и так далее...
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 10:35
        0
        Если так, как Вы говорите и "за спиной музыкантов" целая рать, и им остаётся только освобождать готовое, то почему это происходит так... туго?
        Выходит там не рать, а ополчение какое-то?..
        Если не готов к драке, не вяжи её. (закон двора)
        И мне не нравится, если вруг музыкантов считают менее ценным человеческим материалом.
        Это этого... воняет.
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 10:40
          -1
          Цитата: Смею_заметить_
          Если так, как Вы говорите и "за спиной музыкантов" целая рать, и им остаётся только освобождать готовое, то почему это происходит так... туго?
          Выходит там не рать, а ополчение какое-то?..
          Если не готов к драке, не вяжи её. (закон двора)
          И мне не нравится, если вруг музыкантов считают менее ценным человеческим материалом.
          Это этого... воняет.

          Да кого вы слушаете! У него уже "Ахмат" за спиной музыкантов! Бла бла бла...
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:15
      +5
      Цитата: Смею_заметить_
      У меня одного впечатление, что кроме музыкантов там больше никого нет?..

      Есть конечно...но музыкантам дали роль главных штурмовиков...одно дело когда потери при штурме несет армия, совсем другое дело когда гибнут вагнеровцы...как это не цинично звучит для государства удобнее в данном случае использовать ЧВК Вагнера.
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:33
      -2
      Цитата: Смею_заметить_
      У меня одного впечатление, что кроме музыкантов там больше никого нет?..

      Снайперша всу ? Шутка ..много вас тут таких заходит
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:12
    0
    Молодцы Вагнеровцы без сомнения.
    Но впереди ещё один год штурма укрепрайона Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка, много нытья про "мирные переговоры без предварительных условий", продления зерновой сделки для завоза морем оружия НАТО в Одессу, ударов ВСУ по Крыму, Севастополю, глубоким тылам ЛНР и ДНР, ударов по Брянской, Курской и Белгородской областям, и вполне вероятно и вглубь России.
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:13
    -2
    Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Берховка

    спасибо Шойгу - подогнал таки снаряды, сделал вклад
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:25
    +5
    Самое прикольное ,западные СМИ постоянно делают из Пригожина Е.В.медийную фигуру,пытаясь брать у него интервью через тырнет.Пригожин за словом в карман не лезет,воспитание позволяет. lol
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Самое прикольное ,западные СМИ постоянно делают из Пригожина Е.В.медийную фигуру,пытаясь брать у него интервью через тырнет.Пригожин за словом в карман не лезет,воспитание позволяет. lol

      Это называется стравить ЧВК и Кадровых военных МО РФ ..
      Разделяй и властвуй..Они его еще могут замочить и обвинить Шойгу и т.д.
      Осторожней мужики с этими шакалами наглосаксами hi
  7. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 10:27
    +1
    Наконец-то "музыкантам" дали снарядов - и сразу продвижение! Вообще как-то наш Генштаб по сравнению с Пригожиным выглядит, мягко говоря, очень бледно. Может, пора уже "девочек поменять"?
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:28
    +4
    Цитата: tralflot1832
    Пригожин за словом в карман не лезет,воспитание позволяет.

    На Пригожина в последнее время много грязи стали выливать со всех сторон...удивляюсь его терпению и стойкости...другой бы давно бросил эту работу...а он не такой...идет до конца и самое главное не лжет народу...говорит обо всем так как оно есть. what
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:48
    0
    Бандерлогов в котел. Не пожелавших сдаться сжечь термобарическими зарядами.
  10. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:49
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: Смею_заметить_
    У меня одного впечатление, что кроме музыкантов там больше никого нет?..

    Есть конечно...но музыкантам дали роль главных штурмовиков...одно дело когда потери при штурме несет армия, совсем другое дело когда гибнут вагнеровцы...как это не цинично звучит для государства удобнее в данном случае использовать ЧВК Вагнера.

    Плюсую, именно это и происходит. Потери ЧВК как бы выносятся за скобки, а наступление в хорошо укреплённых местах - неминуемые потери. Но в этой тактике есть и серьёзный плюс: вагнеровцы так набили руку на штурме трудных участков, что превратились в кошмар бандеровцев. Даже на другие участки фронта стали перебрасываться в качестве "воюющих тренеров".