На заседании ОБСЕ киевских активистов, пытавшихся развернуть украинский флаг, попросили «убрать тряпку»

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Так называемые украинские патриоты продолжают устраивать флешмобы и демарши везде, где можно, дабы привлечь лишний раз внимание международной аудитории к своей стране. На этот раз киевские активисты решили отметиться на заседании парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Во время выступления представителя белорусской делегации, на котором он говорил о бомбардировках НАТО в Югославии и указал на избирательность памяти Североатлантического альянса, несколько человек за его спиной попытались развернуть украинский флаг. Судя по кадрам видео, опубликованного телеграм-каналом «Sputnik Ближнее зарубежье», демарш представителей незалежной вызвал острое неприятие у некоторых присутствующих в зале. Сразу несколько человек громко потребовали от них «убрать тряпку».При этом представитель белорусской делегации никак не отреагировал на появление за его спиной украинского флага и продолжил свое выступление.Зимняя сессия ПА ОБСЕ началась в Вене в четверг, 23 февраля. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности ряд делегатов допустили резкие высказывания в адрес России по поводу специальной военной операции на Украине. Российскую делегации на ассамблее возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Накануне он сообщил в интервью РИА Новости , что несмотря на нежелание большинства присутствующих на зимней сессии западных делегатов слушать доводы Москвы, диалог в формате ассамблеи будет продолжен.— сообщил Толстой.В ноябре прошлого года представители Киева объявили, что будут бойкотировать заседание ПА ОБСЕ, пока из организации не исключат Россию. Тогда власти Польши отказали в выдаче виз российским делегатам, которые должны были принять участие в осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Однако постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы исключить российскую делегацию.На этот раз представители РФ были допущены на заседание, где, по словам Толстого, «вся аудитория находится под воздействием американских нарративов в связи с Украиной». Во время выступления руководителя российской делегации часть присутствующих демонстративно покинули зал, но были и те, кто ему аплодировал.