Военное обозрение
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На заседании ОБСЕ киевских активистов, пытавшихся развернуть украинский флаг, попросили «убрать тряпку»

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На заседании ОБСЕ киевских активистов, пытавшихся развернуть украинский флаг, попросили «убрать тряпку»

Так называемые украинские патриоты продолжают устраивать флешмобы и демарши везде, где можно, дабы привлечь лишний раз внимание международной аудитории к своей стране. На этот раз киевские активисты решили отметиться на заседании парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).


Во время выступления представителя белорусской делегации, на котором он говорил о бомбардировках НАТО в Югославии и указал на избирательность памяти Североатлантического альянса, несколько человек за его спиной попытались развернуть украинский флаг. Судя по кадрам видео, опубликованного телеграм-каналом «Sputnik Ближнее зарубежье», демарш представителей незалежной вызвал острое неприятие у некоторых присутствующих в зале. Сразу несколько человек громко потребовали от них «убрать тряпку».

При этом представитель белорусской делегации никак не отреагировал на появление за его спиной украинского флага и продолжил свое выступление.



Зимняя сессия ПА ОБСЕ началась в Вене в четверг, 23 февраля. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности ряд делегатов допустили резкие высказывания в адрес России по поводу специальной военной операции на Украине. Российскую делегации на ассамблее возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Накануне он сообщил в интервью РИА Новости, что несмотря на нежелание большинства присутствующих на зимней сессии западных делегатов слушать доводы Москвы, диалог в формате ассамблеи будет продолжен.

Нас слышать не хотят, не готовы, но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. И будем делать это и дальше. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция

— сообщил Толстой.

В ноябре прошлого года представители Киева объявили, что будут бойкотировать заседание ПА ОБСЕ, пока из организации не исключат Россию. Тогда власти Польши отказали в выдаче виз российским делегатам, которые должны были принять участие в осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Однако постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы исключить российскую делегацию.

На этот раз представители РФ были допущены на заседание, где, по словам Толстого, «вся аудитория находится под воздействием американских нарративов в связи с Украиной». Во время выступления руководителя российской делегации часть присутствующих демонстративно покинули зал, но были и те, кто ему аплодировал.
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Использованы фотографии:
Сайт ОБСЕ
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27 комментариев
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  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 12:02
    +15
    Пока мы для мира не предложим альтернативные информационные площадки, вплоть до своего интернет-магазина приложений, толку от этих вояжей не будет. Нужно работать с массами, а не на русофобских площадках, куда пришли провокаторы и русофобские СМИ.
    Такое впечатление, что наши политики действуют по-принципу, мол правда дорогу пробьёт, и кто-то да покажет европейским зрителям их развёрнутый комментарий по теме СВО на фоне псих-больных с желто-синей тряпкой.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 12:19
      +2
      Цитата: Невский_ЗУ
      Пока мы для мира не предложим альтернативные информационные площадки, вплоть до своего интернет-магазина приложений, толку от этих вояжей не будет.

      Спутник везде блокируют, где только видят. Они уже как партизаны через интернет пролезают. Что говорить, если даже Касперский в США официально включён в список угроз национальной безопасности. Поэтому только полная и окончательная победа на поле боя и развал западной экономики пробьёт пути к умам европейского обывателя.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:02
      0
      Пока мы для мира не предложим альтернативные информационные площадки,
      Этого недостаточно. Признайтесь себе, ищете ли вы в интернете украинские ТВ каналы и прочие СМИ, чтобы получать альтернативную информацию? Надо добить гадину и тогда всем станет интересно, как это у нас получилось и почему. Даже труды Ленина со Сталиным начнут изучать в подлинниках.
    3. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 13:07
      0
      Пока мы для мира не предложим альтернативные информационные площадк
      , а ещё технологии в плане промышленности надо предложить .
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:03
    +11
    Ещё одна конторка которую следует мягко сказать исключить из посещения.
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 12:05
      +13
      Цитата: Alien From
      Ещё одна конторка которую следует мягко сказать исключить из посещения.

      На 2-м годе СВО, это уже даже не смешно, не грустно, а просто шиза какая-то.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:16
        +6
        Вообще непонятно,что мы в этом ОБСЕ забыли.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:05
    +6
    На этот раз представители РФ были допущены на заседание, где, по словам Толстого, «вся аудитория находится под воздействием американских нарративов в связи с Украиной».

    В колониях, рабы прав не имеют, они делают то, что прикажет рабовладелец.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:14
      +5
      Я вам скажу больше - рабы даже в метрополии никаких прав не имеют..
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:08
    +8
    Не пойму - зачем вообще наши мазохисты поперлись в эту русофобскую помойку ОБСЕ?!
    Давно не испытывали унижений, оскорблений, плевков в свой адрес? Недостаточно их было в ПАСЕ? Хочется ещё раз почувствовать себя униженными и оскорбленными?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:14
      +6
      зачем вообще наши мазохисты поперлись

      Ну вы даёте - а командировочные, а шоппинг на вожделенном Западе? belay
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 12:17
        +1
        А по мордасам они во время шопинга от нацистов не хотят получить?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:19
          +4
          Мордасы заживут, а вот за отсутствие шоппинга - жёнка живьём сожрёт.. Как же она без версачей-то? Или по вашему жена таких почтенных государственных мужей должна на рынке китаевом отовариваться как простая смертная?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:09
    +4
    В ОБСЕ нашу делегацию надо срочно менять на мужиков с кулаками.Это одно
    из единственных мест где можно отстоять свою позицию безболезненно кулаками и от души.На спортивные площадки нас пока не допускают. lol
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:18
      +5
      Действительно, почему в состав нашей делегации не включили депутата Валуева?
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 12:25
        +2
        Валуеву некогда ерундой заниматься, он все по охотам вышивает и блог ведёт по охотничей теме...Оголодал на депутатских харчах)). laughing
        1. DefenderofTruth
          DefenderofTruth Сегодня, 12:34
          +1
          Это его профессиональная обязанность участвовать в контактных диспутах наподобие этого.
    2. стар
      стар Сегодня, 12:40
      +3
      В ОБСЕ нашу делегацию надо срочно менять на мужиков с кулаками.

      Отличная тема! Дагестанцев туда отправить. На крайняк команду КВН Борцы
  6. не тот
    не тот Сегодня, 12:09
    +2
    Сразу несколько человек громко потребовали от них «убрать тряпку».
    Достали уже там многих))
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:12
    +6
    А что там наши делали, не, ну что ли не понятно как там наших буду встречать? Ещё и какой-то там прибалтийский депутат послал на три буквы. И мы ещё в эти конторы платим деньга за нахождения чтобы нас там обливали. Ничего не скажешь, видимо не перевелись ещё любители там побывать и послушать оскорбления в адрес страны.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:26
      +2
      Да чего там депутаты..

      На пресс-конференции Калас сказала, что РФ была и останется участником договора СНВ-III (о стратегических наступательных вооружениях), и Эстония «не позволит» Кремлю приостановить участие в двухстороннем соглашении между Москвой и Вашингтоном.

      Эстония не может этого позволить. Россия официально остаётся участником договора, это не обсуждается

      – сказала строгая госпожа Каллас.

      belay fool
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:43
    +1
    У нас что военных нет,тех же представителей ВДВ,в Думе.?Прийти в ОБСЕ в деловом костюме а под ним тельняшка ВДВ и пусть слово скажут.Можно сразу задать вопрос в лоб ,вы видите голубую полоску на ней ?Отвечать быстро ,что она символизирует?Ответ не верный и кулаком в хрюкающий пятак.После одного такого заседания ,в ОБСЕ будет такая тишина!,И позиция России будет доведение в полном объёме.
  9. Avon
    Avon Сегодня, 12:55
    +1
    Не надо изображать из себя вежливых людей, а пользоваться теми же приемами что и украинцы. Есть возможность засветить русский флаг на любых официальных мероприятиях, так и пользоваться этим. Любые эпатажные высказывания, действия всё в ход пойдет. В условиях информационной войны монотонное бубнение выражения российской точки зрения Западу не интересно, это не цепляет никого. Нужны перформансы, скандалы, провокации и т.п. Чтобы зацепить внимание прессы, зрителя. Пусть запад что хочет себе думает, прошло время официозной дипломатии, кому она интересна, что она может дать? Надо действовать а не сопли жевать на таких мероприятиях.
    1. Avon
      Avon Сегодня, 13:02
      0
      Из этого короткого видео - украинцы себя героями ощущают, а кто-то весь из себя грозный кричит - тряпку убрал. Блин, в ситуации наоборот украинцы уже б в драку кинулись, а здесь мычание...
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:56
    +1
    Слабо "hohлопатриотам" патриотизм свой на Аремовском направлении показывать? А флаг страны не гоже тряпкой обзывать. Назвать можно помяХче- "обос...", нет, нет, "обписанный гомосексуалист" например. sad
  11. divan
    divan Сегодня, 13:04
    +2
    насколько я понимаю ранее ( по гос. каналам) прошла инфа , что мы выходим из этого враждебного "клуба". Не понятно что мы там на сегодня делаем и вообще как туды попали??? Неужели опять пошли на попятную? тогда грош цена всем заверениям наших !рукомводителей"!
  12. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:07
    0
    Нас слышать не хотят, не готовы, но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума.
    Доносить правду до тех кто сошёл с ума- не менее безумное занятие.