Губернатор Севастополя сообщил, что регион обезопасили от атак через Севастопольскую бухту

После атак беспилотников на здание штаба Черноморского флота в Севастополе были сделаны соответствующие выводы, были приняты меры, в результате которых стал невозможным подлет к Севастопольской бухте. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В своем интервью информационному агентству ТАСС Развожаев подчеркнул, что в настоящее время беспилотные летательные аппараты не способны долететь до территории города и нанести удар по объектам инфраструктуры. Благодаря мерам, принятым Черноморским флотом, все сбивается на значительном расстоянии от входа в Севастопольскую бухту.
Развожаев также отметил, что в настоящее время ведется работа, направленная на усиление вооружений в Севастополе и подавление возможных атак на объекты в регионе. В результате этих действий можно наблюдать полное отсутствие попыток противника нанести удар по Севастополю. Все нечастые атаки беспилотников фиксируются на значительном расстоянии от береговой линии.
Город Севастополь является основной базой российского Черноморского флота, в течение последних месяцев противник неоднократно предпринимал попытки атаковать его при помощи беспилотников. Одна из последних таких атак закончилась тем, что системами ПВО на подлете к Балаклавской ТЭС был сбит украинский дрон.
Летом прошлого года украинские боевики попытались при помощи беспилотников нанести удар по расположенному в центре Севастополя зданию штаба Черноморского флота, после чего в регионе был введен желтый уровень террористической опасности.