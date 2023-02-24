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Казахстан начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её отправки в ФРГ

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Казахстан начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её отправки в ФРГ

Казахстанский национальный оператор «КазТрансОйл» начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её дальнейшей отправки в ФРГ, сообщил глава департамента по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.


Министерство энергетики Казахстана разработало график, согласно которому осуществляется её закачка. Власти страны рассчитывают в этом месяце поставить в Германию 20 тыс тонн топлива по нефтепроводу «Дружба» до пункта её сдачи «Адамова застава», расположенном на северо-востоке Польши.

В этом контексте стоит отметить, что компания «КазТрансОйл» обеспечила себе дополнительные мощности «Дружбы» на текущий год ещё в конце 2022-го, предусматривающие транзит нефти в ФРГ объёмом в 1,2 млн тонн. Уже в первом квартале 2023-го её поставки, как ожидается, будут на уровне 300 тыс тонн.

Напомним, что о решении отправки нефти в ФРГ через нефтепровод «Дружба» заявил на днях министр энергетики республики Болат Акчулаков. О планах закупки казахстанского топлива сообщил и немецкий кабмин с тем, чтобы обеспечить страну дополнительными объёмами для своего НПЗ в городе Шведт.

На сегодняшний день РК осуществляет транзит нефти по «Дружбе» объёмом до 10 млн тонн ежегодно, которая затем направляется в сторону российского порта в городе Усть-Луга Ленинградской области. Двумя месяцами ранее российское ПАО «Транснефть» получила заявку от «КазТрансОйла» на резервирование дополнительных мощностей «Дружбы» для возможности транзита чёрного золота в Германию, что подкреплено двусторонним соглашением между правительствами Казахстана и России, подписанным 7-го июля 2002-го года.
Автор:
Использованы фотографии:
https://kaztransoil.kz/ru/
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12 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 11:50
    +4
    компания «КазТрансОйл» обеспечила себе ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ мощности «Дружбы» на текущий год ещё в конце 2022-го, предусматривающие транзит нефти в ФРГ объёмом в 1,2 млн тонн. Уже в первом квартале 2023-го её поставки, как ожидается, будут на уровне 300 тыс тонн.

    Вот тебе и Казахстан! И казахская "дружба" с Россией вместе с ОДКБ!
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 11:57
      +1
      Ну да. А Россия об этом, ни сном ни духом.
    2. okean969
      okean969 Сегодня, 11:59
      +3
      Включите мозг, кто Вам сказал, что вместе с казахской нефтью не пойдет российская, все давно договорено.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:19
        +2
        Цитата: okean969
        Включите мозг, кто Вам сказал, что вместе с казахской нефтью не пойдет российская, все давно договорено.

        А кто Вам сказал, что РОССИЙСКАЯ нефть стоит ДОРОЖЕ ЖИЗНЕЙ НАШИХ солдат и офицеров в СВО в войне России с США и коллективным Западом, включая Германию?

        Нефтяная промышленность Казахстана — одна из важнейших отраслей экономики Казахстана.
        В марте 2021 года в Нур-Султане (Целинограде) прошло совещание Совета иностранных инвесторов с участием президента Касым-Жомарта Токаева.
        Как и следовало ожидать, на данном мероприятии казахстанские власти предложили нефтедобывающим зарубежным компаниям, среди которых абсолютное большинство составляли именно западные корпорации, еще более прибыльные контракты по разграблению недр, дополнительную правовую защиту, а также налоговые преференции и возможность в каждом случае пересматривать договоренности в пользу иностранцев.
        Типичный неоколониализм и низкопоклонство Казахстана перед дельцами из США и ЕС, которые только усиливаются.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Татьяна
      Вот тебе и Казахстан! И казахская "дружба" с Россией вместе с ОДКБ!

      При чем тут казахи? Транснефть - Токарев - Дрезден - Путин... No comment.......................
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:55
    -1
    Казахстану Павлодарская область жмет и видимо лишняя.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    0
    Казахская нефть ,она с молекула свободы оказывается в отличие от нашей Юралс ,самое главное чтобы ,мы немцам не подмешивали нашей " деспотичекской " нефти. laughingУ казахов нефть не под санкциями.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      Казахская нефть ,она с молекула свободы оказывается в отличие от нашей Юралс ,самое главное чтобы ,мы немцам не подмешивали нашей " деспотичекской " нефти. laughingУ казахов нефть не под санкциями.

      hi Казахской нефтью барыжит сослуживец Путина, тогда майор КГБ Токарев, ничего личного, только бизнес, пока Запад страну душит...
  4. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:02
    +2
    Казахи купят нашу и продадут свою. Всё "честно". Вопрос лишь в цене. Раз отправляют, значит, договорились.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:22
      +1
      "Вам же ясно сказали - креветки монгольские.." (c) laughing
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:16
    +2
    Kasachstan und sein verräterischer Präsident versuchen nicht einmal, ihre intrigante und gegen Russland gerichtete Politik
    zu verschleiern!!
    Kasachstan scheißt auf die OVKS und stellt sich letztlich offen
    gegen Moskau und gegen Russland...!!
    Wer solche "Freunde" hat, braucht wahrlich keine Feinde!!

    FRAGE:
    1.
    Wie kann es sein, dass Kasachstan sein Öl durch eine RUSSISCHE
    Pipeline versenden kann und damit direkt die Gegensanktionen der
    russischen Föderation sabotiert, die in Moskau wegen des
    "Preis-Deckels" der EU-Gangster gesetzlich beschlossen wurden?!?

    2.

    Zahlt Deutschland Kasachstan womöglich einen höheren Preis
    als der Preis für russisches Öl gemäß EU-Diktat kosten darf...?!?

    3.
    und letzte Frage:

    Besteht vielleicht die Chance, die Ratte Toqajew bei den anstehenden,
    vorgezogenen Neuwahlen abzusägen...?!?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Kasachstan und sein verräterischer Präsident versuchen nicht einmal, ihre intrigante und [b]gegen Russland gerichtete Politik
      zu verschleiern!!
      Kasachstan scheißt auf die OVKS und stellt sich letztlich offen
      gegen Moskau und gegen Russland...!!
      Wer solche "Freunde" hat, braucht wahrlich keine Feinde!!

      FRAGE:
      1.] <...>
      2. <...>
      3. <...>
      und letzte Frage:
      Besteht vielleicht die Chance, die Ratte Toqajew bei den anstehenden,
      vorgezogenen Neuwahlen abzusägen...?!?

      Перевод с английского.
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Казахстан и его вероломный президент даже не пытаются замаскировать свою коварную и направленную против России политику!!
      Казахстану плевать на ОДКБ, и в конечном итоге он открыто выступает против Москвы и против России...!!
      Тем, у кого есть такие "друзья", действительно не нужны враги!!

      вопрос:
      1. Как может случиться, что Казахстан будет поставлять свою нефть через РОССИЙСКУЮ
      И тем самым напрямую саботирует контрсанкции Российской Федерации, принятые в Москве в связи с
      "ценовым прикрытием" бандитов из ЕС?!?

      2. Платит ли Германия Казахстану, возможно, более высокую цену, чем цена российской нефти, которая может стоить в соответствии с требованиями ЕС ...?!?

      3. и последний вопрос:
      Может быть, есть шанс распилить крысу Токаеву на предстоящих досрочных выборах...?!?


      Токаев - это "Горбачёв-2" и "Ельцин-2" Республики Казахстан.

      Tokaev ist "Gorbatschow-2" und "Jelzin-2" der Republik Kasachstan.