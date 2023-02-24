Казахстан начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её отправки в ФРГ

Казахстанский национальный оператор «КазТрансОйл» начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её дальнейшей отправки в ФРГ, сообщил глава департамента по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.Министерство энергетики Казахстана разработало график, согласно которому осуществляется её закачка. Власти страны рассчитывают в этом месяце поставить в Германию 20 тыс тонн топлива по нефтепроводу «Дружба» до пункта её сдачи «Адамова застава», расположенном на северо-востоке Польши.В этом контексте стоит отметить, что компания «КазТрансОйл» обеспечила себе дополнительные мощности «Дружбы» на текущий год ещё в конце 2022-го, предусматривающие транзит нефти в ФРГ объёмом в 1,2 млн тонн. Уже в первом квартале 2023-го её поставки, как ожидается, будут на уровне 300 тыс тонн.Напомним, что о решении отправки нефти в ФРГ через нефтепровод «Дружба» заявил на днях министр энергетики республики Болат Акчулаков. О планах закупки казахстанского топлива сообщил и немецкий кабмин с тем, чтобы обеспечить страну дополнительными объёмами для своего НПЗ в городе Шведт.На сегодняшний день РК осуществляет транзит нефти по «Дружбе» объёмом до 10 млн тонн ежегодно, которая затем направляется в сторону российского порта в городе Усть-Луга Ленинградской области. Двумя месяцами ранее российское ПАО «Транснефть» получила заявку от «КазТрансОйла» на резервирование дополнительных мощностей «Дружбы» для возможности транзита чёрного золота в Германию, что подкреплено двусторонним соглашением между правительствами Казахстана и России, подписанным 7-го июля 2002-го года.