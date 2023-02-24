Британская пресса рассказала о нарастающей в Германии критике поддержки Украины правительством Шольца

Не так давно немецкие политики Сара Вагенкнехт и Элис Шварцер выступили с «манифестом мира», раскритиковав подход правительства канцлера Олафа Шольца к конфликту на Украине. Оппозиционеры призвали немецкое руководство прекратить поставки оружия киевскому режиму и вступить в переговоры с Москвой. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.
Так как Берлин усилил поддержку Украины, немецкая общественность раскололась. Хотя многие такую политику канцлера поддерживают, скепсис нарастает, и не только среди «крайне левых и крайне правых маргиналов», как характеризует внесистемную немецкую оппозицию британская пресса. Социологические опросы свидетельствуют, что в Германии увеличивается количество граждан, считающих решение о передаче киевскому режиму немецких танков Leopard ошибочным.
Сейчас в Германии уже проходят акции протеста: люди требуют прекращения поставок оружия Украине. Наиболее сильны пророссийские настроения и скепсис в отношении политики Шольца на востоке страны. Социологи утверждают, что Восточная и Западная Германия совершенно отличаются в данном вопросе: на территории бывшей ГДР превалирует точка зрения, что проблему надо решать путем переговоров. Более полумиллиона граждан Германии подписали петицию, требующую изменить подход немецкого правительства к украинскому конфликту и сосредоточиться на проведении мирных переговоров.
В минувшую субботу только в Мюнхене на улицы вышли 10 тысяч человек, протестующих против военной помощи Украине. В «Марше за мир» сплотились самые разные политические группы, в том числе и полярные по идеологии – от крайне левых, для которых Россия до сих пор ассоциируется с советским периодом в ее истории и коммунизмом, и до крайне правых, которые видят в России последний оплот более традиционалистского мироустройства перед наступлением глобализма и «антиценностей» современного Запада.
Британскую прессу волнует, что немцы, поддерживающие такую позицию, фактически соглашаются с сохранением контроля России над территориями Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крымского полуострова. Правда, здесь британские авторы забывают о том, что Германия – суверенная страна, а ее граждане имеют полное право на собственный взгляд относительно происходящих событий. Тоталитарные устремления «коллективного Запада» маргинализовать любую отличающуюся от установленной точку зрения дают трещину, и это особенно хорошо видно в континентальных странах Западной Европы, прежде всего – в той же Германии.