Зимой 2023 года в России якобы окончательно утвердился новый подход к ведению боевых действий на Украине. Такую точку зрения озвучила в свежем отчете британская разведка, пишет украинская пресса.
По утверждению разведывательной службы Великобритании, конфликт на Украине к настоящему времени можно разделить на три этапа. Первый этап начался в 2014 году и продолжался до конца 2021 года. В него входит почти восьмилетняя история вооруженного противостояния народа Донецкой и Луганской Народных Республик агрессии киевского режима. Разумеется, британские разведчики называют это противостояние «подрывной деятельностью» России.
В феврале 2022 года Россия стала реализовывать новый подход, заключающийся, по мнению британской разведки, в попытках установления контроля над всей территорией Украины и замены правительства в этой стране.
Однако активное сопротивление украинских войск при поддержке Запада, считают в Великобритании, привело к тому, что зимой 2023 года Россия начала реализовывать новый подход к ведению боевых действий. Он заключается в долгосрочной операции.
Москва якобы рассчитывает, что Украина не выдержит длительных боевых действий, поскольку Россия превосходит ее по численности населения и различным ресурсам. Британская разведка называет новый этап «войной на истощение», в которой главная цель – не захват новых территорий, а истощение и ослабление украинских вооруженных формирований и поддержки со стороны Запада. Кстати, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал истощение запасов снарядов в европейских странах.