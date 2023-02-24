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Британская разведка заявила о переходе России к новому этапу боевых действий на Украине

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Британская разведка заявила о переходе России к новому этапу боевых действий на Украине

Зимой 2023 года в России якобы окончательно утвердился новый подход к ведению боевых действий на Украине. Такую точку зрения озвучила в свежем отчете британская разведка, пишет украинская пресса.


По утверждению разведывательной службы Великобритании, конфликт на Украине к настоящему времени можно разделить на три этапа. Первый этап начался в 2014 году и продолжался до конца 2021 года. В него входит почти восьмилетняя история вооруженного противостояния народа Донецкой и Луганской Народных Республик агрессии киевского режима. Разумеется, британские разведчики называют это противостояние «подрывной деятельностью» России.

В феврале 2022 года Россия стала реализовывать новый подход, заключающийся, по мнению британской разведки, в попытках установления контроля над всей территорией Украины и замены правительства в этой стране.

Однако активное сопротивление украинских войск при поддержке Запада, считают в Великобритании, привело к тому, что зимой 2023 года Россия начала реализовывать новый подход к ведению боевых действий. Он заключается в долгосрочной операции.

Москва якобы рассчитывает, что Украина не выдержит длительных боевых действий, поскольку Россия превосходит ее по численности населения и различным ресурсам. Британская разведка называет новый этап «войной на истощение», в которой главная цель – не захват новых территорий, а истощение и ослабление украинских вооруженных формирований и поддержки со стороны Запада. Кстати, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал истощение запасов снарядов в европейских странах.
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29 комментариев
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  1. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:09
    0
    они это говорят, чтобы попытаться оправдать поставку любых видов вооружений всу.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:13
    +1
    Сегодня Вашингтон передал ВСУ снаряды, производившиеся на протяжении 20 лет, но они были истрачены меньше чем за год
    Пишет газета Взгляд
  3. leks
    leks Сегодня, 11:13
    +2
    Кстати, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал истощение запасов снарядов в европейских странах.

    Так если сво растянется на года, то проблему с запасами снарядов решат. Откроют производство и завалят у. к. р. о. в. снарядами и ракетами.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:15
      +4
      Расчёт на то что украинцы кончатся раньше, чем снаряды. Я думаю нашим артиллеристам пора хотя бы выговоры делать за снаряды в пустоту. Расход более 20 000 в сутки. Часто мелькают кадры с изрытыми от воронок гектарами полей. Кого они там глушили? Сусликов?
      Если бы с такой плотностью снаряды легли на Артёмовск, то захватывать там было бы уже нечего.
      1. leks
        leks Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: igorbrsv
        Расчёт на то что украинцы кончатся раньше, чем снаряды

        Я думаю, что это маловероятно. Так же как было с гсм, так же как было с тем, что Европа замёрзнет без газа, так же как было, что быстро сдуется всу. Всё о чём тут и в тв предрекали ничиго из этого не произошло. Всё идёт по негативному сценарию для России, а вот пока или на постоянной основе узнаем в ближайшие 6 месяцев.
      2. 1976AG
        1976AG Сегодня, 11:32
        0
        Цитата: igorbrsv
        Расчёт на то что украинцы кончатся раньше, чем снаряды. Я думаю нашим артиллеристам пора хотя бы выговоры делать за снаряды в пустоту. Расход более 20 000 в сутки. Часто мелькают кадры с изрытыми от воронок гектарами полей. Кого они там глушили? Сусликов?
        Если бы с такой плотностью снаряды легли на Артёмовск, то захватывать там было бы уже нечего.


        Молодец. Введите суточный лимит на снаряды, заставьте нашу артиллерию снизить активность. Может получите звание героя украины или орден бандеры.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:39
          +2
          Лимит и так есть. Его не может не быть. Но зачем в чистое поле лупить я непонимаю
          1. leks
            leks Сегодня, 11:51
            +1
            Цитата: igorbrsv
            Лимит и так есть. Его не может не быть. Но зачем в чистое поле лупить я непонимаю

            Вы что думаете, там специально в поле лупят!? Рсзо лупят по площадям, так же не забывайте, что у ствольной артиллерии происходит износ стволов, что в итоге сказывается на точности. Так же во многих случаях работают без корректировки огня, бьют просто по площадям. Поэтому там лунные пейзажи.
            1. Oleg Ogorod
              Oleg Ogorod Сегодня, 13:03
              0
              А износ сильно ускоряется, если ствол не чистить.
          2. 1976AG
            1976AG Сегодня, 11:52
            +1
            Цитата: igorbrsv
            Лимит и так есть. Его не может не быть. Но зачем в чистое поле лупить я непонимаю


            А вы туда езжайте, там вам все популярно объяснят.
            1. igorbrsv
              igorbrsv Сегодня, 12:12
              +2
              Не взяли меня туда. Правда уже больше полугода прошло, может что изменилось
          3. Александр Саленко
            Александр Саленко Сегодня, 12:37
            +1
            А это чистое поле может быть например минным, такая мысль в Вашу голову не заходила?
            1. igorbrsv
              igorbrsv Сегодня, 12:51
              0
              . А это чистое поле может быть например минным, такая мысль в Вашу голову не заходила?

              Нет. Об этом не подумал. Да и минное поле по-другому себе представлял. Не как кучу воронок
      3. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 12:36
        +3
        Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, 20 тысяч снарядов на 1000 км фронта - Вы правда считаете что много? Это 20 снарядов на один километр фронта. То что Вы видите как лунный пейзаж, ну посмотрите фотографии ПМВ например, там куда кошмарнее.. Объективно стрелять наша артиллерия стала точнее с появлением птичек.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:21
    +2
    Москва якобы рассчитывает, что Украина не выдержит длительных боевых действий, поскольку Россия превосходит ее по численности населения и различным ресурсам. Британская разведка называет новый этап «войной на истощение», в которой главная цель – не захват новых территорий, а истощение и ослабление украинских вооруженных формирований и поддержки со стороны Запада.

    Так Вооружённые Силы РФ и экономика РФ также тратят ресурсы на эту войну и истощаются. И если Украине помогает весь Запад, то на Россию весь тот же Запад давит санкциями.
    Мы 9 лет истощали нацистский режим Украины, но год назад все равно были вынуждены перейти в наступление.
    Сидением в окопах войну ещё никто не выигрывал.
    Нацистское государство Украину надо активно добивать всей мощью России и чем быстрее - тем лучше, меньше будет потерь с нашей стороны.
    1. Eugen 62
      Eugen 62 Сегодня, 11:25
      +2
      "Сидением в окопах" АНТАНТА выиграла 1 Мировую войну. Боёв на территории Германии не было. Но немцы капитулировали, ибо исчерпали ресурс для продолжения войны.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:32
        -1
        Антанта выиграла войну не сидением в окопах, а созданием революционной ситуации в Германии, завершившейся свержением кайзера и установлением Веймарской республики.
        Нацистскому режиму Украины революция не грозит - все население зомбировано, любое сопротивление подавлено.
        1. leks
          leks Сегодня, 11:39
          0
          Цитата: DefenderofTruth
          Антанта выиграла войну не сидением в окопах, а созданием революционной ситуации в Германии, завершившейся свержением кайзера и установлением Веймарской республики.
          Нацистскому режиму Украины революция не грозит - все население зомбировано, любое сопротивление подавлено.

          Возможно не грозит!
          Но, так же не забывайте, что есть другая сторона конфликта.
          Россия может пойти по пути Германии и РИ времен первой мировой.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 11:58
            +2
            Не дождетесь. Популярность Лидера выросла с начала БД, а у Николая и Вильгельма были и до БД рейтинги ниже плинтуса, а после тем более. Россия только разворачивается. Война для нее - стимул, производство только начало расти. Производство современного вооружения только наращивается. А так называемая оппозиция просто кучка кала. Нет у нас большевитских, законсперированных банд, нет голубых штурмовиков и пр. Продовольственное самообеспечение, самодостаточность минеральных ресурсов и энергоносителей. Короче, ваш тезис не имеет ни одной предпосылки, а еще в запасе ядерный чемодан. Такой козырь,что всем козырям козырь и ваш расклад шестерок будет бит в любом случае.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:44
          +2
          Не читал про Кайзера и республику. Но только до 1944-го запад активных боевых действий не вёл. Я имею ввиду в сопоставимых масштабах с СССР. И капитуляция была вызвана не революцией
        3. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 12:42
          +2
          Антанта ничего для этого не сделала от слова совсем, в той же англии было бурно и особенно в её ирландской части, это кто расшатывал, Германия? А может это объективный революционный процесс?
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 11:50
      -2
      Как мы 9 лет истощали режим на Украине? Это когда мы не вводили санкции, банки наши там работали и тд, наш гарант заявлял что санкции не вводит чтобы не навредить народу Украины. Только вроде как парочку лет назад санкции стали вводить.
    3. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 12:40
      +2
      Это почему не выигрывали, вон французы не дадут соврать что именно в окопах они победили, при чём на своей же территории. Когда из Запорожской области вытащили украинские резервы, что должны были наступать на Мелитополь и Бердянск и там размотали, разве это не результат сидения в окопах?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:22
    +1
    На раскрутку производства боеприпасов надо время,со временем раскрутят.С 1991 г была только деградация НАТО,сравните что было в 1991 г и что сейчас.Все деньги за этот период брошены на развитие экономики но не ВПК.А сейчас и экономика не очень, из за удорожание производства квт/ часа.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:24
    +2
    У наших тоже запасы истощились, судя по тому как Вагнера посадили на жесткий лимит. Тоже все старье уже утилизировали. Пора уже закупаться в дружественных странах, хотя бы минами и снарядами. Благо и Индия и Китай и Северная Корея совместимые вооружения выпускают.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:48
      +1
      Надо думать истощились. Они как раз и были рассчитаны на год войны со всеми недружественными странами. И ведь так и произошло. Пригодились ведь. Надо отдать должное нашим отцам. Они этот вариант задолго предвидели похоже. Осталось заводы восстановить и нашим детям на всякий случай запас оставить. Только угрозу в этот раз под корень ликвидировать. А то раз в 90 лет воевать и страну отстраивать, это тоже слишком часто
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 12:43
      +2
      Ага, а момент подковёрных игр Вы, надо полагать, отрицаете? Это банальная ревность к музыкантам а не дефицит снарядов, так что включите логику.
  7. Зуек
    Зуек Сегодня, 12:03
    0
    Опасное это предприятие. Ибо мы в который раз завязываем свои действия на действия противника (им надоест, они истощатся). А если не надоест? А если наоборот наваливаться сильнее будут? Все же уже поняли (и Путин даже признавал), что вопрос надо было решать в 2014 году. А сейчас на те же грабли?
  8. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 12:31
    +2
    Тремин как стратегия измора британским военным не знаком что ли? О ней более двух веков тому назад говорили военные теоретики.