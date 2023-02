В британской прессе: американские родители стремятся дать детям образование по советской системе

Американские родители стремятся дать детям образование по советской системе. Все больше семей в США отдают предпочтение программам обучения школьников математике, разработанным в СССР.Об этом сообщается в британской газете The Times.По мнению родителей, обучение по советским учебным программам позволяет их детям получить существенное преимущество при поступлении в американские вузы. А преподаватели из США, применяющие в своей работе методики родом из СССР, утверждают, что такая форма получения знаний развивает у учеников критическое мышление, поощряет рассуждения и позволяет им мыслить абстрактно.Некоторые частные школы в Соединенных Штатах уже обучают американских детей советским учебным программам. Например, епе отмечается в британской прессе, этим занимается компания Russian Math Tutors, принадлежащая Александру Колчинскому, который в детстве вместе с родителями эмигрировал из СССР. Владелец компании посчитал, что обеспеченные американцы будут заинтересованы обучать своих детей по таким программам. По ним в школах Советского Союза обучались будущие инженеры и ученые, сумевшие обеспечить своей стране преимущество перед США в космической гонке.С другой стороны, далеко не все в сфере американского образования довольны тем, что часть детей обучается математике по советским программам. Как рассказала одна учительница журналистам газеты The New York Post, ей не нравится поведение таких учеников на уроках. Иногда они задают преподавателю вопросы, не соответствующие стандартному уровню развития в их возрасте, ставя тем самым в неловкое положение других детей.