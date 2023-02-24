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В британской прессе: американские родители стремятся дать детям образование по советской системе

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В британской прессе: американские родители стремятся дать детям образование по советской системе

Американские родители стремятся дать детям образование по советской системе. Все больше семей в США отдают предпочтение программам обучения школьников математике, разработанным в СССР.


Об этом сообщается в британской газете The Times.

По мнению родителей, обучение по советским учебным программам позволяет их детям получить существенное преимущество при поступлении в американские вузы. А преподаватели из США, применяющие в своей работе методики родом из СССР, утверждают, что такая форма получения знаний развивает у учеников критическое мышление, поощряет рассуждения и позволяет им мыслить абстрактно.



Некоторые частные школы в Соединенных Штатах уже обучают американских детей советским учебным программам. Например, епе отмечается в британской прессе, этим занимается компания Russian Math Tutors, принадлежащая Александру Колчинскому, который в детстве вместе с родителями эмигрировал из СССР. Владелец компании посчитал, что обеспеченные американцы будут заинтересованы обучать своих детей по таким программам. По ним в школах Советского Союза обучались будущие инженеры и ученые, сумевшие обеспечить своей стране преимущество перед США в космической гонке.

С другой стороны, далеко не все в сфере американского образования довольны тем, что часть детей обучается математике по советским программам. Как рассказала одна учительница журналистам газеты The New York Post, ей не нравится поведение таких учеников на уроках. Иногда они задают преподавателю вопросы, не соответствующие стандартному уровню развития в их возрасте, ставя тем самым в неловкое положение других детей.
Автор:
Использованы фотографии:
https://russianmathtutors.com/
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20 комментариев
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  1. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:09
    +5
    ставя тем самым в неловкое положение других детей


    Вот и ориентируйтесь на слабоумных, вам это идёт, толерантненько так!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:42
      +2
      ставя тем самым в неловкое положение других детей
      Вот и ориентируйтесь на слабоумных, вам это идёт, толерантненько так!

      Ага! А чего постеснялась сказать, что и учителей? Как спросят, а учитель и не знает! Он же по амеровской программе учился!. Вся надежда на калькуляторы. А вот таблица умножения...ее ж учить надо! УЖОС!! )))
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:59
        +1
        Цитата: Егоза
        ставя тем самым в неловкое положение других детей
        Вот и ориентируйтесь на слабоумных, вам это идёт, толерантненько так!

        Ага! А чего постеснялась сказать, что и учителей? Как спросят, а учитель и не знает! Он же по амеровской программе учился!. Вся надежда на калькуляторы. А вот таблица умножения...ее ж учить надо! УЖОС!! )))

        Молодец Елена умница ..Советское образование -это идея и чувство единения со страной и целям народа ..
        Вот что такое Советское образование !

        Эх было дело товарищи Молодежь по всей огромной стране стройотрядами работала с песнями и инициативой ..
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:09
    +10
    Может и нам начать давать образование российским детям по системе и стандартам, учебникам СССР?
    Back in USSR!
    Глядишь - через поколение и родное Красное Знамя с серпом и молотом вернётся на своё законное место над Кремлем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:16
      +5
      Не может,а необходимо.Причем ,незамедлительно.С вышвыриванием подальше от образования "авторов всяческих ненашенских программ и учебников"
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:17
    +2
    Британской прессе неплохо было бы "смотреть в свою тарелку".
    Или они считают это стремление американских родителей угрозой для себя?
  4. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 11:25
    -7
    американские родители стремятся дать детям образование по советской системе

    Чтобы те потом заряжали банки от телевизора с Чумаком и отнесли сбережения в МММ

    Как сделали большинство наших граждан, получивших лучшее советское образование
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:27
      +5
      Это возникло потому, что Иуда всех времен и народов черт лысый меченый сын Дьявола Горбачев отменил будущее в СССР
      1. mag nit
        mag nit Сегодня, 11:44
        +3
        Но советскую систему образования отменил другой Иуда.
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 12:51
      -1
      Вам наминусили а я плюсую, ведь это же было, на что обижаются, сами в МММ отнесли? Та проблема, что поднимается, она не столько в качестве образования. сколько в его востребованности. И дело тут не в ЕГЭ как таковом, хотя я его сильно недолюбливаю и в принципе систему тестирования считаю убогой. Мой приятель защитил дисер, а ему прямо говорят что твоя пален=онтология никому не нужна и дело тут точно не в ЕГЭ. У нас на истфаке тормозилась военная история именитыми учёными, сам с этим столкнулся. Сейчас запрос в колледжи-технари куда бОльший чем в ВУЗы, потому что молодёжь понимает - нужно получать специальность что тебя прокормит.
    3. marswell
      marswell Сегодня, 13:03
      0
      ...Как сделали большинство наших граждан... а вы всех обошли, видимо, лично и зафиксировали статистику? Или так на вентилятор кидануть?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:27
    +3
    В британской прессе: американские родители стремятся дать детям образование по советской системе
    . Никому не вредно перенимать чужой положительный опыт... и очень ГЛУПО, ПРЕСТУПНО, отказывается от своего лучшего, ради чужой фигни...
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:47
    +3
    Цитата: Santa Fe

    Чтобы те потом заряжали банки от телевизора с Чумаком и отнесли сбережения в МММ

    Как сделали большинство наших граждан, получивших лучшее советское образование

    Несколько перевернутое представление. МММ и Чумаков возникли не вследствие ущербности советского образования, а совсем по иным причинам.
    Почему-то то, что вы написали, не мешало тому же пиндocтaнy как пылесосом всасывать советские кадры.
    И не плохо бы было принять во внимание, что в тех же США хватает своих "Чумаковых", которые чувствуют себя достаточно не плохо.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 12:24
      -1
      Несколько перевернутое представление. МММ и Чумаков возникли не вследствие ущербности советского образования, а совсем по иным причинам.

      Значит причина не в образовании

      Большинство людей будут заряжать банки от телевизора, вне зависимости как и по какой программе их учили
      пиндocтaнy как пылесосом всасывать советские кадры.

      Как из любой другой развитой страны
      что в тех же США хватает своих "Чумаковых"

      Чумаков, а не Чумаковых

      Известная фамилия мошенника, одурачившего всю страну
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:51
    +2
    Мдааа...! Как в анекдоте :" Песец,приехали! Здравствуйте,девочки"...! Ведь какие-то "расейские" высшие чиновничьи чины ратовали за ликвидацию советской системы образования ! В гос.думе,депутатская комиссия "по реформе образования" занималась этим ! Вот бы собрать всех этих чмырей и спросить : "Ну,что ? Помогли вам ,ляхи ?"...!
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:56
    +2
    Очень странно . А вот наше МинОбрНауки не дошло ещё до такого очевидного решения. Для того, что озвучил ВВП , нужны массовые инженеры, для этого нужны инженерные ВУЗЫ с бюджетным местами и стипендиями , в них должны поступать дети , хоро знающие естественные науки. Современное наше образование не производит таких детей.а в школьные учителя с такими зарплатами никто нормальный не идет
  9. Наган
    Наган Сегодня, 11:56
    +1
    На самом деле если родители заинтересованы в хорошем образовании детей, они покупают/снимают жилье в том городке/поселке, где школа известно что хорошая. Вся школьная статистика открытая, включая % поступивших в университеты по окончании, результаты стандартизованных тестов, расовый состав учеников, и % учеников, имеющих право на школьное питание со скидкой или вообще бесплатно. Ессно где школы лучше, там жилье дороже. А еще налоги на жилье выше, потому что это те деньги, на которые школа поддерживает здание, закупает оборудование, и нанимает учителей, а еще поддерживает внепрограмные занятия. Моя старшая занималась в секции легкой атлетики (не очень успешно, но тем не менее полезно), а еще играла первую скрипку (одну из трех) в школьном симфоническом оркестре, и этот оркестр было приятно слушать. Младший занимался фехтованием, заработал национальный рейтинг.
    В ВУЗы поступили оба, старшая уже закончила. Не Ivy League, но и не дешевка, но она училась так, что ей ВУЗ оплачивал часть стоимости обучения, так что получалось не сильно дороже чем в казенном заведении своего штата.
    Вступительных экзаменов в ВУЗы, как было в СССР, здесь нет. Имеются общенациональные стандартизованные тесты SAT и ACT (думаете, откуда ЕГЭ скопировали?). Сдавать можно до посинения, только плати, в зачет идет лучший результат. Имеются частные школы и репетиторы, натаскивающие на сдачу тестов, дорого, а некоторые очень дорого, но мои обошлись тем, чему учили в школе. Плюс в зачет идет среднеаттестатский балл и нечто вроде сочинения "Почему я хочу учиться у вас". Подавать можно в неограниченное количество ВУЗов, вокруг января-февраля выпускного года школьники получают предложения от тех ВУЗов, которые их захотели, и выбирают наиболее подходящее (не обязательно самое дешевое). Так что к окончанию школы все знают, куда пойдут дальше.
    Еще вариант - жилье купить где дешевле и налоги ниже, и посылать детей в частные школы. Особенно этим пользуются религиозные евреи, которые все равно посылают детей в йешивы. Есть католические школы и светские самой разнообразной направленности. Но реклама школы и действительность не всегда соответствуют. В конце того года был скандал в новостях, как богатые консервативные родители определили девочку в престижнейшую частную закрытую школу-интернат для девочек, потому что им надо было жить в большом городе (не Нью Йорк ли?), в котором казенные школы рассадники наркомании и разврата. Девочку там сагитировали в лесбиянство, промыли мозги либерастией, довели до депрессии и чуть не суицида, поскольку она возненавидела себя и свою семью как белых угнетателей. В общем, родители после бешенных денег на школу потратили еще больше на психиатров (вроде помогло), и теперь судят школу. А девочка как-то закончила ВУЗ и пошла работать в избирательную компанию республиканцев (видать, лечение таки помогло).
  10. HAM
    HAM Сегодня, 12:10
    +1
    Самое интересное то,что именно британцы признали одной из лучших систем образования именно советскую,и не считают зазорным пользоваться её методичками у себя.
    А в системе высшего образования явный перекос-все эти "бакалавры", "специалисты" и "магистры" - недоучки,хорошо хоть сейчас начали обращать внимание.
    И -надо восстанавливать систему СПТУ,с одними менеджерами и мерчендайзерами без квалифицированных рабочих толку не будет...
  11. Динго
    Динго Сегодня, 12:42
    0
    Так называемая "болонская" система образования. получившая в России прозвище "ЕГЭ" (и соответствующий мем "жертва ЕГЭ" в сети) была создана ими для детей с задержкой в развитии, из неблагополучных семей, малолетних преступников из пенитенциарных учреждений (колоний по-нашему) с единственной целью - эта система тестов позволяла исключить логическое мышление, выразить мнение словами...
    Да-нет (нужное подчеркнуть). Как в ГАИ ...
    Чинуши обьяснили нам по-другому - типа, ЕГЭ уравняет шансы поступления в престижный ВУЗ детей из глухой провинции и столичных жителей. Не уравняет ! Просто коррупцию перенесли из стен ВУЗа в школы (там оставили только оплату)... Теперь деканы "волком воют" от этих "отличников ЕГЭ"... Не умеющих логически-грамотно излагать свои мысли и делающих в одном простом предложении по 3-4 ошибки (сложносочиненные и сложноподчиненные им неизвестны).
    В. Матвиенко не даст соврать - когда за ее коллегой по СФ и вором по жизни "пришли" Бастрыкин "со товарищи" - ворюга потребовал переводчика на допросе, т.к. "не в полной мере владеет русским языком"...
    Вопрос - а какие законы он утверждал в СФ , "не владея" и "не понимая" государственного языка?
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:51
    0
    Цитата: Santa Fe
    Несколько перевернутое представление. МММ и Чумаков возникли не вследствие ущербности советского образования, а совсем по иным причинам.

    Значит причина не в образовании

    Большинство людей будут заряжать банки от телевизора, вне зависимости как и по какой программе их учили
    пиндocтaнy как пылесосом всасывать советские кадры.

    Как из любой другой развитой страны
    что в тех же США хватает своих "Чумаковых"

    Чумаков, а не Чумаковых

    Известная фамилия мошенника, одурачившего всю страну

    Задурить башку можно кому угодно независимо от образования, предварительно поставив человека в стрессовое состояние, например.
    Ну да, ошибся. Чумак. Всё это я прекрасно помню, т.к. в то время был уже вполне взрослым. Не плохо вспомнить и Кашпировского в таком случае, который в последствии подался "забивать баки" простодушным американцам в США, как ни странно.