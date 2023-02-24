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Зампред Совбеза Медведев: «Отодвинуть границы угроз России нужно как можно дальше, даже если это границы Польши»

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Зампред Совбеза Медведев: «Отодвинуть границы угроз России нужно как можно дальше, даже если это границы Польши»

Россия вернет свои территории и добьется победы над украинским национализмом. Таков посыл очередного поста, опубликованного в Telegram заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.


Политик отметил, что специальная военная операция идет уже целый год и назвал ее участников героями. Дальше, считает Медведев, будут переговоры. Они будут «тяжелыми и нервными», поскольку формальные участники переговоров – это представители Украины, но фактически Киевом руководят совсем другие люди, они же и принимают решения за киевский режим.

Медведев назвал главными мотивами, движущими Западом на Украине, стремление к максимальному ослаблению и обескровливанию России. Но к переговорам Западу все равно придется прийти в конечном результате, без фундаментальных договоренностей о реальных границах.

Затем, считает зампред Совбеза, начнется новая и не менее сложная пора. Это будут годы противостояния с «огрызком, что останется от Украины». Итоги спецоперации власти этой территории признать не смогут, поэтому будут хамить и истерить, пишет Медведев. Идеология бандеровского нацизма останется надолго. Поэтому рано или поздно «новые кровавые мальчики» будут провоцировать мировой конфликт. Допускать этого нельзя, поэтому и важно достичь все цели специальной военной операции.

Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам

- подчеркнул Дмитрий Медведев.

Тем самым, политик обратил внимание на важность полного достижения поставленных перед спецоперацией целей. Если Украина не будет демилитаризована и денацифицирована, то рано или поздно, вне зависимости от того, в каких границах она будет существовать, ее опять используют в качестве антироссийского тарана.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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33 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:21
    +11
    Медведев озвучивает цели СВО,или как?Про переговоры.Это как?Ни одну из сторон не устроит малейшая сдача назад...Только какитуляция киевского режима,с привлечением этих бандитов к суду.Но это так,мои мечты...А то переговорим,а потом через лет пять-"меняобманули"
    1. corrado
      corrado Сегодня, 11:46
      +3
      Согласен с ДАМ. До границы Польши с Германией.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 13:07
        0
        Цитата: corrado
        Согласен с ДАМ. До границы Польши с Германией.

        А сам ДАМ не упомянул кто виноват в таком противостоянии.Власти России,Президенты,Премьеры (и ДАМ В ИХ ЧИСЛЕ) сколько денег на Украину извели!!!Каждый год,кредиты,скидки на газ и прочее."Братская страна"Кто нибуть в состоянии подсчитать сколько за 30 лет Россия "спонсировала" Киев.Не на тех ставили?Так это вина то го же ДАМа. what what what
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:22
    +6
    Если Украина не будет демилитаризована и денацифицирована
    Сколько же над этим придется воевать и трудиться !
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:28
      +6
      Иного выхода, кроме как полной и окончательной ликвидации государства Украина нет и быть не может.
      Иначе - вечная война с небольшими Минскими паузами, временными перемириями как это было с 2014 года.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:32
        -6
        Цитата: DefenderofTruth
        Иного выхода, кроме как полной и окончательной ликвидации государства Украина нет и быть не может.
        Иначе - вечная война с небольшими Минскими паузами, временными перемириями как это было с 2014 года.

        Принимаете участие?
        1. DefenderofTruth
          DefenderofTruth Сегодня, 11:34
          -1
          На своём месте принимаю конечно участие.
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Сегодня, 11:51
            -1
            Цитата: DefenderofTruth
            На своём месте принимаю конечно участие.

            Бог Вам в помощь!
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 12:33
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Принимаете участие?

          Арон хватит уже свою еврейскую сущность тут выставлять
          Злишь народ .. angry
          Медведев ваш чувак ..И сейчас пиарится по вашим шаблонам ..
          Но Россия помнит его "президентство" ,когда он Ирану санкции подписал и В Грузии труса сыграл ,когда наших миротворцев из танков расстреливали и потом Цхинвал бомбили ..Ваша тактика Арон ?
          А мы стояли насмерть и сейчас стоим hi

          Спасибо пацаны ..
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:23
    +6
    Наш "покемон" в твиттере и т.д. Прям ястреб войны хе хе ..Хотел бы я его послушать в прямом эфире ?
    Такое ощущение ,что ему эти высказывания ,кто то пишет из западных крупных пиар компаний ..
    Не верьте этому ботану ..Он сольет Россию ,чую генами !
    P.S. он как "наблюдатель" тут набирает рейтинги и потом уже нате держите ..Все сливавет и подписывает не глядя
    Что он и делал во время своего "президенства" ..хе зе
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:38
      +4
      Тоже возник вопрос, с какого банана ДАМ так последнее время раздухарился?? request
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:51
        +4
        Цитата: Alien From
        Тоже возник вопрос, с какого банана ДАМ так последнее время раздухарился??

        Почву готовит перед выборами. Вдруг забыли его президентство? И вообще, он исправился...)))
      2. Никанор1993
        Никанор1993 Сегодня, 12:23
        +1
        Осознал что такое капитализм на западе, может повезёт, и он заметит, что у нас то же самое. Авось кто-то решиться на жуткую диверсию и подкинет ему сборник Эжена Потье, для чтения на досуге.)
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:24
    +4
    Единственный правильный способ решения украинского конфликта.
    Только граница с Польшей должна проходить по западным административным границам Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины - нацистов Галичины пусть поляки забирают себе и радуются хероям УПА!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:32
      +4
      Предложить бы эту карту заинтересованным странам, глядишь и процесс пошёл бы быстрее. Она бы всех устроила, кроме Украины. Но они всё равно в переговорах учавствовать не собирались. Так что можно и без них решить
      1. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 12:03
        -2
        Цитата: igorbrsv
        Предложить бы эту карту заинтересованным странам, глядишь и процесс пошёл бы быстрее. Она бы всех устроила, кроме Украины.

        Во-первых, это не устраивает Россию. Хватит глупости эти здесь продвигать.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:33
      +7
      Единственный правильный способ решения украинского конфликта - это граница с Германией.
    3. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 12:01
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Единственный правильный способ решения украинского конфликта.
      Только граница с Польшей должна проходить по западным административным границам Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины - нацистов Галичины пусть поляки забирают себе и радуются хероям УПА!

      Пора бы уже закончить продвижение этой карты. Это не решение конфликта, а глупость и предательство. Никакого расширения Польши допускать нельзя. Не для того спецоперацию начинали, чтобы НАТО продвинулось хоть на сотню километров к нашим границам.
      1. prodi
        prodi Сегодня, 12:34
        +2
        совершенно верно, есть только одно вменяемое решение - выжженная земля Польши на приграничных территориях (по типу нынешней украины)
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:27
    +7
    Дальше, считает Медведев, будут переговоры.
    Совсем попутался?! (в могучем есть более краткое и ёмкое слово)
    Какие переговоры?!..
    Угрозы надо уничтожать, а не "отодвигать их границы"!
    Так аппендицит не лечат.
  6. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:30
    +3
    снова мобилизация..преемник озвучил, что он весьма решителен, мол. голосуй или проиграешь. как это все знакомо.
  7. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 11:31
    +5
    "Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. ..." (с)

    Ну, так взяли бы да отодвинули! Чего языками трепать?
    Не война, а Аркадий Райкин: "Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали..."
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:36
      +3
      Взяли и отодвинули wassat
      Двигать то не им. А те кто двигают - ну уж как умеют request
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:35
    +8
    Медведев выбран на роль " плохого полицейского" ,что не может озвучивать наш МИД доступным языком.В США таких у Байдена свора и Нуланд яркий представтель этой своры.
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:38
    +4
    Пусть подаст пример всему народу России и отправит в Артёмовск своего сына.
    Я уверен, после такого число добровольцев очень резко возрастёт. Без стёба.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:07
      +3
      Добровольцев незнаю. А вот шпийона мы получить можем. Если сын в плену окажется. Да и какая часть его возьмет? Зачем им эти головные боли
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 12:14
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Да и какая часть его возьмет? Зачем им эти головные боли


        Любая. Чем он отличается от миллионов других российских мужчин? Ничем. Перед Конституцией все равны.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:40
          0
          Да только от командира "добрые люди" потребуют за ним приглядывать. Даже если ДАМ не в курсе будет. Неее. Командиру этого счастья не надо
  10. V.B.
    V.B. Сегодня, 11:53
    +4
    И. Стрелков: " По новостям:
    1. По всей видимости, "зачистка" Приднестровья силами ВСУ начнется в ближайшие дни. И помешать ей ВС РФ не смогут "от слова совсем".
    Шансов небольшими силами удержаться в полном окружении на узенькой полоске земли у наших военных нет никаких.
    2. Китайские "12 пунктов", при всей их внешней безсодержательности ("за всё хорошее против всего плохого") имеют довольно серьёзный подтекст:
    Китай готов выступать в качестве посредника "мирного урегулирования", при чем, посредника - лояльного к РФ (требование отказа от односторонних санкций и т.п.).
    После того, как США и их киевские марионетки ожидаемо проигнорируют озвученное мнение китайского руководства, у Пекина будут "развязаны руки" для обвинения США и Ко в "одностороннем игнорировании справедливых требований Китая", что (теоретически) даст повод для оказания более крупномасштабной помощи РФ. Но последнее всё-таки не гарантировано - всё может ограничиться одной лишь риторикой, без практических действий.
    В любом случае, Китай отходит от позиции "благожелательного нейтралитета" (по отношению к РФ) и демонстрирует готовность по крайней мере "постоять за спиной" России. То есть, Пекин намекает на готовность втянуться в конфликт. Но пока очень осторожно - имея варианты остаться на прежних позициях стороннего наблюдателя.
    В данной связи вероятная атака на Приднестровье теперь будет означать "пощёчину" Пекину со стороны Вашингтона (поскольку Пекин прекрасно понимает ,что без команды из США киевские подонки на подобные действия не решатся "от слова никогда")".
    Если, а вернее когда, это должно случится непременно, бандеровцы атакуют Приднестровье, пощёчина Путину будет оглушительной. А для русского народа- очень болезненной. Предотвратить можно только десантной операцией под Одессой, с большими потерями в личном составе и кораблях, да ещё и не готовы, как всегда. Интересно, как будет объяснять Путин? Или, как всегда, пропадёт в бункере? По моему мнению, ВСЁ руководство России играет в поддавки с американцами. Такое уже было в нашей истории в Семилетнюю войну. Тотальное предательство руководства. Войну- то верховный не объявил. Гешефты надо делать на нефти, газе, зерне и т.д. Китайцы мир предложили, а американцы спустили на Приднестровье бандеровского пса! Блестящий ход! Если- бы не с Россией это было, я бы им аплодировал. Удивляюсь, как долго они ждали. Вот- уж руководство всего навязали на нашу голову! К семнадцотому году бегут как угорелые. Опять через унижение России.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:14
      +1
      Цитата: V.B.
      Китай готов выступать в качестве посредника "мирного урегулирования", при чем, посредника - лояльного к РФ (требование отказа от односторонних санкций и т.п.).

      Китаю этот пункт нужен как прецедент к требованию снятию односторонних санкций на него. hi
  11. Препона
    Препона Сегодня, 12:01
    0
    Какой плохой спектакль, популизм в перемешку с отрицанием собственных (заявлений, позиций) слов... Хлеба и зрелищ...
  12. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 12:27
    0
    Гигант мысли ! Отец русской демократии ! И опять одни противоречия. Теоретик..... what
  13. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 12:48
    0
    1. Переговоры?! С кем? С Зелей - никаких переговоров, он сам от них отказался.
    2. Денацификация Украины не решит вопрос с мировым нацизмом, центр которого находится в США и Англии.