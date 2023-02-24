Зампред Совбеза Медведев: «Отодвинуть границы угроз России нужно как можно дальше, даже если это границы Польши»

Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам

Россия вернет свои территории и добьется победы над украинским национализмом. Таков посыл очередного поста, опубликованного в Telegram заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.Политик отметил, что специальная военная операция идет уже целый год и назвал ее участников героями. Дальше, считает Медведев, будут переговоры. Они будут «тяжелыми и нервными», поскольку формальные участники переговоров – это представители Украины, но фактически Киевом руководят совсем другие люди, они же и принимают решения за киевский режим.Медведев назвал главными мотивами, движущими Западом на Украине, стремление к максимальному ослаблению и обескровливанию России. Но к переговорам Западу все равно придется прийти в конечном результате, без фундаментальных договоренностей о реальных границах.Затем, считает зампред Совбеза, начнется новая и не менее сложная пора. Это будут годы противостояния с «огрызком, что останется от Украины». Итоги спецоперации власти этой территории признать не смогут, поэтому будут хамить и истерить, пишет Медведев. Идеология бандеровского нацизма останется надолго. Поэтому рано или поздно «новые кровавые мальчики» будут провоцировать мировой конфликт. Допускать этого нельзя, поэтому и важно достичь все цели специальной военной операции.- подчеркнул Дмитрий Медведев.Тем самым, политик обратил внимание на важность полного достижения поставленных перед спецоперацией целей. Если Украина не будет демилитаризована и денацифицирована, то рано или поздно, вне зависимости от того, в каких границах она будет существовать, ее опять используют в качестве антироссийского тарана.