Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский эксперт: Конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них регионах

5
Американский эксперт: Конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них регионах

В последние несколько десятилетий американская администрация регулярно заявляла о недопустимости «сфер влияния» в мире, тем самым «намекая» на свою гегемонию. Между тем, сегодня ситуация в геополитике такова, что мощь и влияние США проходят «испытание на прочность», пишет американский эксперт Эмма Эшфорд в своей статье для издания Foreign Affairs.


По мнению старшего научного сотрудника Центра Стимсона, политика президента Байдена стала одновременно триумфом и провалом. С одной стороны, США смогли сплотить весь западный (и не только) мир перед внешней угрозой в лице России. В то же время, сам факт крупного конфликта в Европе говорит о несостоятельности «разрекламированной» стратегии Вашингтона по поддержанию мира и безопасности в регионе.

Как пишет эксперт, конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них (игроков) регионах. В свою очередь, со слов Эшфорд, администрация Байдена выбрала правильную стратегию, оказывая санкционное давление на Россию, а также поддерживая Киев вооружением и разведданными. При этом сами США прямого участия в конфликте принимать не стали.

Старший научный сотрудник Центра Стимсона и автор книги «Нефть, государство и война: внешняя политика нефтегосударств» пояснила, что наиболее верной политикой для недопущения деления мира на «сферы влияния» была бы «умеренная» поддержка небольших государств, чтобы они сами могли постоять за себя в случае конфликта с более мощным «соседом», не дав себя подчинить. В целом, именно этим и занимаются США на Украине.

Между тем, по мнению Эшфорд, принимая абсолютно верные и взвешенные решения в Европе, Вашингтон может допустить роковую ошибку в Азии. Речь идет о Тайване, в отношении которого американские политики от сдержанного осуждения действий Китая переходят к прямой военной поддержке острова. Подобная практика может привести к крупному конфликту с КНР, что, как показали стратегические расчеты и многочисленные учения, может обернуться катастрофой для США.

Подводя итоги, эксперт делает вывод, что в текущей ситуации Вашингтону необходимо отойти от «триумфаторской» риторики «гегемона» и заняться реальной политикой. В противном случае, последствия допускаемых сегодня ошибок для США могут оказаться плачевными.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:35
    +1
    Конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них регионах
    А нефик США лазить по чужим огородам.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:41
    +2
    Кто о чем, а американцы хотят сала wassat зачем им столько
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:49
    +3
    О ограниченных возможностях-весьма спорно.Не было бы поддержки США,и не было бы уже бандеростана.То есть,возможности есть.Насколько они широкие и безграничные?По всей видимости вывод войск из Афганистана показал,что на все направления влияния США не хватит,и они решили слить в Афганистане и усилится по Украине.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Не было бы поддержки США,и не было бы уже бандеростана.То есть,возможности есть.

      Трудно судить. США поддерживают прежде всего деньгами, давят на Европу. А вот оттуда уже и оружие идет. Не будет денег, не будет и оружия.
  4. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 11:53
    +1
    Так, читаю эксперта здесь:
    .
    ..пояснила, что наиболее верной политикой для недопущения деления мира на «сферы влияния» была бы «умеренная» поддержка небольших государств, чтобы они сами могли постоять за себя в случае конфликта с более мощным «соседом», не дав себя подчинить. В целом, именно этим и занимаются США на Украине.

    А затем здесь:
    Между тем, по мнению Эшфорд, принимая абсолютно верные и взвешенные решения в Европе, Вашингтон может допустить роковую ошибку в Азии. Речь идет о Тайване, в отношении которого американские политики от сдержанного осуждения действий Китая переходят к прямой военной поддержке острова. Подобная практика может привести к крупному конфликту с КНР, что, как показали стратегические расчеты и многочисленные учения, может обернуться катастрофой для США.

    Кто-нибудь мне объяснит разницу таких подходов? Т.е. с Россией они не боятся катастрофы, а с Китаем за Тайвань, да? При этом опыт Китая в конфликтах весьма минимальный и потенциал ЯО уступает российскому, если верить официальным данным.