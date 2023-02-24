Американский эксперт: Конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них регионах

В последние несколько десятилетий американская администрация регулярно заявляла о недопустимости «сфер влияния» в мире, тем самым «намекая» на свою гегемонию. Между тем, сегодня ситуация в геополитике такова, что мощь и влияние США проходят «испытание на прочность», пишет американский эксперт Эмма Эшфорд в своей статье для издания Foreign Affairs.По мнению старшего научного сотрудника Центра Стимсона, политика президента Байдена стала одновременно триумфом и провалом. С одной стороны, США смогли сплотить весь западный (и не только) мир перед внешней угрозой в лице России. В то же время, сам факт крупного конфликта в Европе говорит о несостоятельности «разрекламированной» стратегии Вашингтона по поддержанию мира и безопасности в регионе.Как пишет эксперт, конфликт на Украине показал ограниченность возможностей США сдерживать мировых игроков в важных для них (игроков) регионах. В свою очередь, со слов Эшфорд, администрация Байдена выбрала правильную стратегию, оказывая санкционное давление на Россию, а также поддерживая Киев вооружением и разведданными. При этом сами США прямого участия в конфликте принимать не стали.Старший научный сотрудник Центра Стимсона и автор книги «Нефть, государство и война: внешняя политика нефтегосударств» пояснила, что наиболее верной политикой для недопущения деления мира на «сферы влияния» была бы «умеренная» поддержка небольших государств, чтобы они сами могли постоять за себя в случае конфликта с более мощным «соседом», не дав себя подчинить. В целом, именно этим и занимаются США на Украине.Между тем, по мнению Эшфорд, принимая абсолютно верные и взвешенные решения в Европе, Вашингтон может допустить роковую ошибку в Азии. Речь идет о Тайване, в отношении которого американские политики от сдержанного осуждения действий Китая переходят к прямой военной поддержке острова. Подобная практика может привести к крупному конфликту с КНР, что, как показали стратегические расчеты и многочисленные учения, может обернуться катастрофой для США.Подводя итоги, эксперт делает вывод, что в текущей ситуации Вашингтону необходимо отойти от «триумфаторской» риторики «гегемона» и заняться реальной политикой. В противном случае, последствия допускаемых сегодня ошибок для США могут оказаться плачевными.