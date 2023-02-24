Военное обозрение
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Зеленский отклонил предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

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Зеленский отклонил предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

Китайский план по разрешению украинского кризиса мирным путем вызвал нескрываемое раздражение на Западе самим фактом попыток Пекина вмешаться в ситуацию и добиться прекращения огня, тем более, негодование вызвали предложения КНР по отказу от антироссийских санкций. В США и странах Евросоюза в голос заговорили, что решать судьбу своей страны должны сами украинцы, а не другие государства, при этом военную поддержку киевского режима западные партнеры продолжают называть помощью в защите суверенитета Украины.


На этом фоне нет ничего удивительного, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенный Китаем мирный план урегулирования конфликта. Пока официальной реакции Киева на предложения Пекина нет. Но еще накануне Зеленский «на корню» исключил возможность реализации мирного плана от председателя Китая Си Цзиньпина. Фактически - до публикации самого плана урегулирования конфликта на сайте МИД КНР.

Украинский президент продолжает категорически настаивать на необходимости принятия и выполнения «собственного плана мирного урегулирования», состоящего из десяти пунктов, большинство из которых абсолютно неприемлемы для России. Ранее, кстати, пунктов у Зеленского было пять. Такую позицию по мирным инициативам КНР подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Российские паблики, со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщают, что Зеленский считает предложенное перемирие поражением Украины.

Агентство Bloomberg отмечает, что Запад и Украина воспринимают этот план как выгодный президенту России Владимиру Путину, поскольку он включает в себя пункт о прекращении огня, что означает заморозку ситуации, когда российские войска контролируют часть юго-востока Украины.

Еще до обнародования мирных инициатив Китая, президент Украины во время визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Киев сообщил, что готов встретиться представителями КНР, чтобы обсудить мирный план урегулирования украинского конфликта. Сейчас очевидно, что смысла в этом диалоге нет никакого.

То, что Зеленский не намерен садиться за стол переговоров, тем более, останавливать боевые действия, подтверждает и его заявление, приуроченное к годовщине начала специальной военной операции. В своем телеграм-канале глава киевского режима пишет:

24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

Далее украинский президент привычно заявляет, что этот год будет «годом победы» Украины.

Между тем, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на мероприятии Washington Post Live сообщила, что администрация Байдена завтра введёт ограничения против китайских компаний, которые уклоняются от антироссийских санкций. Нуланд утверждает, что Россия резко нарастила закупки компьютерной техники из третьих стран в обход санкций не для того, чтобы использовать ее по прямому назначению, а с целью демонтажа и использования чипов для производства ракет.

Ожидается реакция Китая на отказ киевского режима и Запада принять план урегулирования украинского конфликта.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Зеленского
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:45
    +1
    А что, был возможен другой результат? laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:51
      +2
      Другой?Возможен.Пуля в мозги.Но до этого еще не дошло
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:21
        +1
        У Зели мозги давно коксом сожжены. Он марионетка. А стрелять в кость - безсмысленно. Только вешать за все преступления.
    2. Vasia
      Vasia Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: Nexcom
      А что, был возможен другой результат?

      Еще сегодня некоторые товарищи в предыдущей статье на эту тему утверждали:
      BlackMokona: Китай предлагает не заморозить конфликт, а капитулировать на условиях Запада

      фа2998: Китайский план писался в Киеве."Суверинитет,независимость и целостность территории"--ведь это требование Киева--границы 1991 г...

      и т. д.
      А оно вон как выходит - ни Запад, ни Киев китайский план совсем не устраивает.
      Наглядно показывает уровень диванной аналитики некоторых экспертов с высокими званиями на ВО.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:48
    +5
    решать судьбу своей страны должны сами украинцы

    Классный анекдот!!! laughing good
  3. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:52
    -2
    То, что Зеленский не намерен садиться за стол переговоров, тем более, останавливать боевые действия, подтверждает и его заявление, приуроченное к годовщине начала специальной военной операции. В своем телеграм-канале глава киевского режима пишет:

    24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

    Воинственный чел этот Зеленский.
    Зеленский ... Пригожин что-то в них общее есть.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:09
      +2
      Он актёр, актёёёр!!! Изображает что посоветуют кураторы из ми6 и цру... Самый высокоплачиваемый актёр в мире, и наверное самый богатый. Пример американской мечты для папуасов из ещё не покорившихся стран - "поклонитесь золотому тельцу из сША и вы станете такими же свободными, богатыми и успешными"
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:26
        +1
        А интересно, чтобы стать президентом ему актерское мастерство помогло или кураторы из МИ6 и ЦРУ?
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:53
    +5
    США жаждут крови, Пекину пора бы уже в открытую без всяких политесов примкнуть к России вместе с Ираном и уничтожить империю зла на планете Земля, остальная шелупонь сама разбежится. Самое действенное это уничтожить доллар как мировую валюту, без него США ничто.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 11:59
      +3
      Пекину пора бы уже в открытую без всяких политесов примкнуть к России
      Это да, вот только похоже у них какие-то свои планы.
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 12:01
      +3
      Почему бы для начала не шлепнуть зеленского ракетой, а то он рассказывает, что американцам пообещали, что его не убьют. Тысячи солдат можно убивать, а одного президента нельзя. Дурной пример.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:20
        +1
        Почему бы для начала не шлепнуть зеленского ракетой
        А что это даст?
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:54
    +3
    Безумный мир стал ещё безумней, wassat человечество все-таки себя уконтропупит.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:55
    +2
    Да в том плане в общем-то и отклонять нечего. Общие фразы без конкретики.
  7. Dich
    Dich Сегодня, 11:56
    +1
    Буданов вчера дал очередное интервью "Украинской правде". На вопрос журналиста "Когда начнется бойня?", Буданов ответил что контрнаступ начнется весной и он будет решающим в этой войне. Еще похвалил вагнеровцев, сказав, что ими командуют профессионалы и добавил, что вагнеровцы и мобилизованные это "небо и земля".
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:57
    +2
    Всё вполне предсказуемо. Иного варианта от укрофюрера и ожидать не стоило. Да, если быть честным, и России мир на китайских условиях не выгоден. Нам нужна капитуляция Украины или, на крайний случай, освобождение максимального количества областей с перекрытием выхода к чёрному морю и создание сухопутного коридора к Приднестровью.
  9. solar
    solar Сегодня, 12:47
    0
    президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенный Китаем мирный план урегулирования конфликта. Пока официальной реакции Киева на предложения Пекина нет.

    Автор сам читает, что пишет в одной и той же строчке?
    Или вот это
    еще накануне Зеленский «на корню» исключил возможность реализации мирного плана от председателя Китая Си Цзиньпина

    а тремя абзацами ниже сам же пишет противоположное.
    сообщил, что готов встретиться представителями КНР, чтобы обсудить мирный план урегулирования украинского конфликта.


    Не говоря уж о том, что Китай в первом же пункте своего плана фактически повторил "план Зеленского".
  10. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:55
    +1
    """"Китайский план урегулировать украинский кризис мирным путем вызвал нескрываемое раздражение на Западе......., тем более что возмущение вызвали предложения Китая о снятии антироссийских санкций""
    Я не читал про все это раздражение, ведь скажем так, улыбка вырвалась. Это план, который ничего не планирует. Предлагаю автору прочитать часть об уважении территориального суверенитета. wink
  11. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 13:04
    0
    Гражданская война на Украине развязана западом. Признание РФ суверенитета Украины - дробления нашего народа на части – пораженчество. Это признание даёт западу повод объявить нас агрессором. При том, что агрессором является запад. Подставились своей маргинальностью. Кто расплачивается за эту информационную «ошибку»? Зачем обманываться возведенным в норму термином «перемалывание»? Славян славянами на радость англосаксам?
    Закончить войну на Украине – дело исключительно России без каких-либо вторых, третьих лиц.