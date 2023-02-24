Зеленский отклонил предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

Китайский план по разрешению украинского кризиса мирным путем вызвал нескрываемое раздражение на Западе самим фактом попыток Пекина вмешаться в ситуацию и добиться прекращения огня, тем более, негодование вызвали предложения КНР по отказу от антироссийских санкций. В США и странах Евросоюза в голос заговорили, что решать судьбу своей страны должны сами украинцы, а не другие государства, при этом военную поддержку киевского режима западные партнеры продолжают называть помощью в защите суверенитета Украины.На этом фоне нет ничего удивительного, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенный Китаем мирный план урегулирования конфликта. Пока официальной реакции Киева на предложения Пекина нет. Но еще накануне Зеленский «на корню» исключил возможность реализации мирного плана от председателя Китая Си Цзиньпина. Фактически - до публикации самого плана урегулирования конфликта на сайте МИД КНР.Украинский президент продолжает категорически настаивать на необходимости принятия и выполнения «собственного плана мирного урегулирования», состоящего из десяти пунктов, большинство из которых абсолютно неприемлемы для России. Ранее, кстати, пунктов у Зеленского было пять. Такую позицию по мирным инициативам КНР подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Российские паблики, со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщают, что Зеленский считает предложенное перемирие поражением Украины.Агентство Bloomberg отмечает, что Запад и Украина воспринимают этот план как выгодный президенту России Владимиру Путину, поскольку он включает в себя пункт о прекращении огня, что означает заморозку ситуации, когда российские войска контролируют часть юго-востока Украины.Еще до обнародования мирных инициатив Китая, президент Украины во время визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Киев сообщил, что готов встретиться представителями КНР, чтобы обсудить мирный план урегулирования украинского конфликта. Сейчас очевидно, что смысла в этом диалоге нет никакого.То, что Зеленский не намерен садиться за стол переговоров, тем более, останавливать боевые действия, подтверждает и его заявление, приуроченное к годовщине начала специальной военной операции. В своем телеграм-канале глава киевского режима пишет:Далее украинский президент привычно заявляет, что этот год будет «годом победы» Украины.Между тем, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на мероприятии Washington Post Live сообщила, что администрация Байдена завтра введёт ограничения против китайских компаний, которые уклоняются от антироссийских санкций. Нуланд утверждает, что Россия резко нарастила закупки компьютерной техники из третьих стран в обход санкций не для того, чтобы использовать ее по прямому назначению, а с целью демонтажа и использования чипов для производства ракет.Ожидается реакция Китая на отказ киевского режима и Запада принять план урегулирования украинского конфликта.