Мы, разумеется, догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, однако не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по сотрудничеству между всемирной организацией и Европейским Союзом заявил о том, что отношения между Москвой и Брюсселем фактически уже находятся на грани разрыва.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:По словам российского постпреда, все голословные заявления высших европейских чиновников о «благих намерениях» по отношению к России были не чем иным, как ширмой для прикрытия своих «амбициозных» планов по усилению конфронтации с Москвой руками Киева. В этом контексте, он также не обошёл вниманием и проявление несамостоятельности Евросоюза в том, что касается принятия им взвешенных, а не политически ангажированных решений, сославшись, на молчание руководства ЕС после подрыва магистральных газопроводов «СП» и «СП-2», которое действовало в этом вопросе явно в угоду Вашингтону.Далее он привёл в пример и ситуацию с закупками СПГ из США, который обходится европейским странам в разы дороже российского природного газа, что крайне неблагоприятно сказывается на их экономике и благосостоянии их граждан в виде высокой инфляции и лишения доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ.Коснулся дипломат и темы дальнейшего накачивания вооружением Киева со стороны Запада, что лишь сильнее приводит к эскалации напряжённости не только на Украине, но и во всём мире.Стоит отметить, что ещё на прошлой неделе Небензя заявил о том, что доверие России к западным странам было полностью подорвано, в то время как они вовсе не заинтересованы в выстраивании эффективной архитектуры безопасности совместно с Москвой, напротив, создав очаги нестабильности на границе с РФ.Напомним, что в начале декабря прошлого года, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что отношения России и Запада уже достигли своей точки невозврата, указав на усиление русофобских настроений во многих так называемых цивилизованных государствах. Об ужесточении антироссийской риторики и сплошных запретах на всё русское высказывался неоднократно и президент Владимир Путин, подчеркнув, что все планы коллективного Запада по уничтожению и сдерживанию страны обречены на провал.