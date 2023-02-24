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Небензя: Мы догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, но не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

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Небензя: Мы догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, но не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по сотрудничеству между всемирной организацией и Европейским Союзом заявил о том, что отношения между Москвой и Брюсселем фактически уже находятся на грани разрыва.


Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Мы, разумеется, догадывались о проявлениях русофобии в странах ЕС, однако не могли себе и представить, что она наберёт такие обороты

По словам российского постпреда, все голословные заявления высших европейских чиновников о «благих намерениях» по отношению к России были не чем иным, как ширмой для прикрытия своих «амбициозных» планов по усилению конфронтации с Москвой руками Киева. В этом контексте, он также не обошёл вниманием и проявление несамостоятельности Евросоюза в том, что касается принятия им взвешенных, а не политически ангажированных решений, сославшись, на молчание руководства ЕС после подрыва магистральных газопроводов «СП» и «СП-2», которое действовало в этом вопросе явно в угоду Вашингтону.

Далее он привёл в пример и ситуацию с закупками СПГ из США, который обходится европейским странам в разы дороже российского природного газа, что крайне неблагоприятно сказывается на их экономике и благосостоянии их граждан в виде высокой инфляции и лишения доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ.

Коснулся дипломат и темы дальнейшего накачивания вооружением Киева со стороны Запада, что лишь сильнее приводит к эскалации напряжённости не только на Украине, но и во всём мире.

Стоит отметить, что ещё на прошлой неделе Небензя заявил о том, что доверие России к западным странам было полностью подорвано, в то время как они вовсе не заинтересованы в выстраивании эффективной архитектуры безопасности совместно с Москвой, напротив, создав очаги нестабильности на границе с РФ.

Напомним, что в начале декабря прошлого года, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что отношения России и Запада уже достигли своей точки невозврата, указав на усиление русофобских настроений во многих так называемых цивилизованных государствах. Об ужесточении антироссийской риторики и сплошных запретах на всё русское высказывался неоднократно и президент Владимир Путин, подчеркнув, что все планы коллективного Запада по уничтожению и сдерживанию страны обречены на провал.
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Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:15
    +7
    Европа переживает ренессанс нацизма.
    Ещё немного и мы увидим нового Гитлера во главе Европы.
    Проходят столетия, но европейская политика Drang nach Osten остаётся неизменной.
    1. стар
      стар Сегодня, 12:29
      +6
      Ещё немного и мы увидим нового Гитлера во главе Европы.

      Если только Гитлера с Гарвардским образованием и стажировкой в ЦРУ
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:54
        +3
        "Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» скажут «хайль!» в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут" Сбываются пророчества папаши Миллера !
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 13:01
          +1
          "Сбываются пророчества папаши Миллера!"
          К сожалению сбываются, но только не "Миллера" а Мюллера ("Миллер" это пиво такой winked )
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:45
      0
      Сегодня день откровений про ООН lol почему то только высшее руководство остаётся слепо.....
    3. frruc
      frruc Сегодня, 12:55
      +2
      ..... неблагоприятно сказывается на их экономике и благосостоянии их граждан в виде высокой инфляции и лишения доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ.

      После всего что произошло, зачем нам вообще говорить об их экономике и благополучии их граждан. Они свой выбор сделали и не надо им мешать, можно лишь им помочь дальше падать. У нас своих проблем хватает.
    4. shikin
      shikin Сегодня, 12:58
      +1
      Мне кажется, в Европе политиков и лидеров такого уровня, как Гитлер, не осталось. И это хорошо для нас. Вероятно, есть сильные и независимые лидеры в Европе, но сейчас в большую политику их не пустят - умные и независимые лидеры способны на действия в интересах своей страны и могут действовать вразрез мнения Вашингтона и Брюсселя.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:18
    +10
    Да ладно,не ожидали....От этих утырков можно ожидать всего.Странно это вообще слушать от высокопоставленного дипломата..
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:23
      +9
      Похоже все наше руководство РФ с отставанием в психическом и интеллектуальном развитии, раз его с 2014 года все время обманывают партнёры.
      1. V.B.
        V.B. Сегодня, 12:36
        +4
        А стоит- ли таких недогадливых недоумков держать на своих местах? Или если главный такой, то и подбирает по себе? Принцип отрицательного отбора? Нет. Агенты влияния и просто агенты. ( На каждого на западе вагоны компромата). Помните бжезинского, что это не русская элита, а их? Россию, впрочем, как всегда, поддерживает только Армия и Флот, (обер- офицеры), да Народ.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:00
        -1
        Цитата: DefenderofTruth
        Похоже все наше руководство

    2. стар
      стар Сегодня, 12:33
      +6
      Странно это вообще слушать от высокопоставленного дипломата..

      Как дети малые, честное слово. - А меня Вовка с третьего подъезда обманул, ыыы..
  3. Игорь_Львович
    Игорь_Львович Сегодня, 12:27
    +5
    Европа потеряла смысл своего существования. Ничего не продаёт и не покупает в России. Кто ж с ней будет чикаться. Людей жалко! Хотя их можно отправить в их бывшие колонии. Разумеется по рыночной цене.
    1. стар
      стар Сегодня, 12:35
      +6
      Европа потеряла смысл своего существования.

      Из одной страны Европы уже прямо сообщили, что смысл ее существования в поражении России. Остальные ничего такого пока не сообщили, но покивали точно.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:35
    +3
    Как плохо Россия поступила ,не сдалась многогендерному западу,который привык жить на широкую ногу. laughingПусть теперь живут на широкую ногу на газе США.Кстати в США и России газ по цене практически одинаков для рядового потребителя ,по крайней мере на споте.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 12:37
    +5
    Скоро в гейропе белых мужчин не останется и население в основном будет с корнями Африки и Азии. А оно нам надо?
  6. azik1511
    azik1511 Сегодня, 12:37
    +3
    Российские власти живут в другом мире, как можно было не предполагать этого. Могли вспомнить реакцию европы на сожжение людей в одессе. В самой россии также национализм очень сильный, а его недооценивают
  7. azik1511
    azik1511 Сегодня, 12:39
    -1
    [quote=azik1511]Российские власти живут в другом мире, как можно было не предполагать этого. Могли вспомнить реакцию европы на сожжение людей в одессе.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:49
    -1
    Вели бы себя, как взрослые... руководствуясь теми принципами, которые пытаетесь озвучивать (принципиальность, честность, суверенитет, "за нами правда!")..., не пришлось бы представлять.
    Друг моего врага - мой враг. А не партнёр.
    Вы заявляете, что "киевский режим" - нацистский. Его методы - террористические.
    Так объявите Украину государством-террористом и объявите ему войну.
    Тогда и разговоров бы о "переговорах" не было...
    И те, кто поставляет террористу оружие и финансирует его, получали бы соответствующий статус.
    Т.е. им бы автоматически объявлялась война. И им бы тоже прилетало.
    А как иначе?!
    В этом мире никогда не было иначе...
    И не будет.
    Не можете? Не готовы?
    Не заявляйте, не прыгайте выше головы, а стойте и обтекайте.
    Всё просто.
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:52
    -1
    Знакомые одноклассники выкладывают фото и видео из Европы...
    новогодние шествия, пиво, Национальные и Российские флаги...
    Русофобия? Скажите это вип-деткам наяхтах там....

    А какие шествия возглавил сам Небензя? Имхо, его нигде кроме сми и злдания оон и не видели