Власти Германии за период с февраля прошлого года уже предоставили либо гарантировали предоставление Украине военной помощи на сумму, превышающую 14 миллиардов евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в своем специальном послании.
По словам Шольца, немецкое правительство поддерживает киевский режим, оказывая финансовую и гуманитарную помощь, а также поставляя вооружения. Канцлер ФРГ добавил, что, несмотря на то, что некоторые считают такие действия сомнительными, власти Германии придерживаются принципа, согласно которому совершают все свои действия в тесной координации с союзниками, а также стремятся избежать прямого конфликта между Россией и блоком НАТО.
Шольц также утверждает, что поставки Западом оружия не способствуют затягиванию вооруженного конфликта на Украине. Немецкий канцлер считает, что конец украинскому кризису может положить российское руководство.
Также сообщается, что в Германии усиливаются призывы прекратить поставки вооружений киевскому режиму и начать переговорный процесс о мире с российским руководством. Немецкие политики опубликовал соответствующую петицию, под которой подписались более полумиллиона граждан ФРГ.
В немецком обществе все чаще раздаются призывы к правительству сосредоточить внимание на мирных переговорах и заморозке украинского конфликта. В субботу, 25 февраля, в немецкой столице запланировано проведение многочисленного митинга против оказания военной поддержки Украине.