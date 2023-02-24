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Канцлер ФРГ назвал общие объемы военной помощи Украине

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Канцлер ФРГ назвал общие объемы военной помощи Украине

Власти Германии за период с февраля прошлого года уже предоставили либо гарантировали предоставление Украине военной помощи на сумму, превышающую 14 миллиардов евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в своем специальном послании.


По словам Шольца, немецкое правительство поддерживает киевский режим, оказывая финансовую и гуманитарную помощь, а также поставляя вооружения. Канцлер ФРГ добавил, что, несмотря на то, что некоторые считают такие действия сомнительными, власти Германии придерживаются принципа, согласно которому совершают все свои действия в тесной координации с союзниками, а также стремятся избежать прямого конфликта между Россией и блоком НАТО.

Шольц также утверждает, что поставки Западом оружия не способствуют затягиванию вооруженного конфликта на Украине. Немецкий канцлер считает, что конец украинскому кризису может положить российское руководство.

Также сообщается, что в Германии усиливаются призывы прекратить поставки вооружений киевскому режиму и начать переговорный процесс о мире с российским руководством. Немецкие политики опубликовал соответствующую петицию, под которой подписались более полумиллиона граждан ФРГ.

В немецком обществе все чаще раздаются призывы к правительству сосредоточить внимание на мирных переговорах и заморозке украинского конфликта. В субботу, 25 февраля, в немецкой столице запланировано проведение многочисленного митинга против оказания военной поддержки Украине.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/European Commission
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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:02
    0
    Канцлер ФРГ добавил, что, несмотря на то, что некоторые считают такие действия сомнительными, власти Германии придерживаются принципа, согласно которому совершают все свои действия в тесной координации с союзниками, а также стремятся избежать прямого конфликта между Россией и блоком НАТО.

    А что еще он мог сказать? США его выгонят с должности, если "не туда" свернет. )))
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:16
    0
    онец украинскому кризису может положить российское руководство

    Конечно может. Разнеся наконец эту халабуду вдребезги и пополам. Только вот почему-то похоже не очень хочет..
    1. Dich
      Dich Сегодня, 12:24
      0
      Так вроде бы уже весь спектр конвенциональных вооружений применялся в товарных количествах.