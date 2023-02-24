Сербия, Венгрия и Бразилия поддержали резолюцию ООН о выводе ВС РФ из зоны спецоперации

На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции западных стран с призывом к России вывести войска с территорий, которые Запад считает украинскими. Резолюция была принята большинством голосов стран-членов ООН.За резолюцию проголосовала 141 страна. Еще 32 страны воздержались. Понятно, что поддержали резолюцию все страны «коллективного Запада» и многие развивающиеся страны, на которые США и Евросоюз оказывали соответствующее давление. Что интересно, в этот раз за резолюцию проголосовали государства, которые Запад считает в определенной степени «пророссийскими» - Сербия, Венгрия, а также член БРИКС Бразилия.Сербия долго противилась западному давлению, однако ее возможности слишком малы для того, чтобы противостоять США и Евросоюзу. Позиция Венгрии и ранее была понятна. Такие страны Латинской Америки как Бразилия или Аргентина отказываются присоединяться к санкциям и, тем более, поставлять Украине вооружение, но резолюцию поддержали.Против резолюции проголосовали сама Россия, Белоруссия, а также КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Мали. Наконец, 32 страны воздержались. В списке воздержавшихся – такие крупные государства как Китай, Индия, Пакистан, Иран. Кроме того, воздержались постсоветские республики Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Туркмения и Азербайджан не голосовали.В списке воздержавшихся – ряд стран Азии, Африки, Латинской Америки: Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская республика, Конго, Куба, Сальвадор, Эфиопия, Габон, Гвинея, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Шри-Ланка, Судан, Того, Уганда, Вьетнам и Зимбабве. Не голосовали Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Гвинея-Бисау, Доминика, Ливан, Сенегал, Венесуэла.Генассамблеей были отвергнуты предложения Белоруссии убрать из текста резолюции призыв к выводу российских войск и добавить призыв к началу мирных переговоров. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши (Венгрия) призвал к мирному урегулированию ситуации и отметил, что военные решения не будут способствовать заключению мира.