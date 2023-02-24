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Сербия, Венгрия и Бразилия поддержали резолюцию ООН о выводе ВС РФ из зоны спецоперации

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Сербия, Венгрия и Бразилия поддержали резолюцию ООН о выводе ВС РФ из зоны спецоперации

На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции западных стран с призывом к России вывести войска с территорий, которые Запад считает украинскими. Резолюция была принята большинством голосов стран-членов ООН.


За резолюцию проголосовала 141 страна. Еще 32 страны воздержались. Понятно, что поддержали резолюцию все страны «коллективного Запада» и многие развивающиеся страны, на которые США и Евросоюз оказывали соответствующее давление. Что интересно, в этот раз за резолюцию проголосовали государства, которые Запад считает в определенной степени «пророссийскими» - Сербия, Венгрия, а также член БРИКС Бразилия.

Сербия долго противилась западному давлению, однако ее возможности слишком малы для того, чтобы противостоять США и Евросоюзу. Позиция Венгрии и ранее была понятна. Такие страны Латинской Америки как Бразилия или Аргентина отказываются присоединяться к санкциям и, тем более, поставлять Украине вооружение, но резолюцию поддержали.

Против резолюции проголосовали сама Россия, Белоруссия, а также КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Мали. Наконец, 32 страны воздержались. В списке воздержавшихся – такие крупные государства как Китай, Индия, Пакистан, Иран. Кроме того, воздержались постсоветские республики Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Туркмения и Азербайджан не голосовали.

В списке воздержавшихся – ряд стран Азии, Африки, Латинской Америки: Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская республика, Конго, Куба, Сальвадор, Эфиопия, Габон, Гвинея, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Шри-Ланка, Судан, Того, Уганда, Вьетнам и Зимбабве. Не голосовали Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Гвинея-Бисау, Доминика, Ливан, Сенегал, Венесуэла.

Генассамблеей были отвергнуты предложения Белоруссии убрать из текста резолюции призыв к выводу российских войск и добавить призыв к началу мирных переговоров. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши (Венгрия) призвал к мирному урегулированию ситуации и отметил, что военные решения не будут способствовать заключению мира.
Автор:
Использованы фотографии:
Организация Объединенных Наций / https://news.un.org
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52 комментария
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  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 11:56
    +14
    В Бразилии сейчас при власти именно левак, а не левый в нашем старом понимании. Так что лучше бы оставался там при власти бразильский "Трамп" Болсонару, чем Соровская левая Сильва.
    Сербию понятно, дожали.
    Венгрия, итак член НАТО и ЕС, очень долго нас поддерживала, что уже было удивительно.
    Остаётся Армия и Флот))
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:58
      +5
      Зачетно Сербия "братуется", не вы конечно скажите народ там хороший и это не его антироссийская позиция, но подпись под резолюцией стоит, а Вучич сидит в кресле президента (((( Не забыть бы все это.
      1. tralmaster
        tralmaster Сегодня, 12:05
        +1
        Да он такой трус как и Янукович. Который своей трусостью и привел нас к этой войне. Дал бы вовремя команду ОМОН на подавление и все . На тот момент Запад не был готов к более радикальным мерам.
        1. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 12:11
          +4
          В принципе да, только не ОМОН а Беркут, так там беркутов было не так много как солдат срочников, сам видел, в большинстве случаев именно пацаны срочники из ВВ гасили бандеровцев.
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 12:10
        -1
        А для Вас, простиет, было секретом что Вучич прозападный? А у нас таких дже нет? Давайте напомню как Соловьёв говорил что зачем вам Крым?
      3. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 12:16
        +16
        Не вижу смысла пинать Сербов, НАМ одной страной больше одной страной меньше - уже без разницы, а Сербам хоть немного но проще жить будет. Куда им деваться то? был бы выход к морю - другой разговор, а так, сожмут и придушат в "объятиях". Так что пусть живут как могут.
      4. Велобосс
        Велобосс Сегодня, 12:35
        +3
        Сербия зажата со всех сторон. И тут Россия не поможет им никак. Сербия в патовой ситуации, когда сопротивлялся это во вред себе.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 12:19
      +3
      Вы написали глубокомысленно, но все гораздо проще. Постпред Бразилии при ООН г-н Рональду Коста Филью, занимает сей пост с 6 февраля 2020 года. Т.е. кадр именно Болсанару. Сильва сейчас чистит эти кадры, вплоть до нижнего звена и на это уйдет пара лет. Руки до этого гада не дошли в этой бесполезной, рекомендательной Ассамблее. У Лулы наперво надо вычистить силовиков, а не этот шлак.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:56
    +3
    Без лоха и ООН плоха. Давно пора послать их ко всем чертям am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:12
      +4
      Интересно,когда общественные организации (Лига Наций,да и та же ООН)прекращали серьезный конфликт на уровне мировой войны?Только закулисные,тайные переговоры приводили к какому то результату.А так,просто говорильня,затягивание конфликтов на десятилетия..
      1. solar
        solar Сегодня, 12:27
        +1
        Интересно,когда общественные организации (Лига Наций,да и та же ООН)прекращали серьезный конфликт на уровне мировой войны?

        Война в Корее, например. Весьма серьезная война.
        1. Multicam
          Multicam Сегодня, 12:47
          0
          Вообще - то ООН разрешила США вмешаться в эту войну, что в итоге вылилось в миллионы убитых. Без участия американцев коммунисты довольно быстро одолели бы южан.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:31
        +1
        когда общественные организации (Лига Наций, да и та же ООН)прекращали серьезный конфликт на уровне мировой войны?
        Или скажем по другому, сколько таких резолюций в ООН было против США или Израиля, когда они вели войны? И какова реальная польза от таких резолюций, если у государства есть своя воля и понимание государственных интересов.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:57
    +23
    Слабость Вооружённых Сил РФ и неспособность РФ достичь победы на Украине, нанести сокрушительное поражение ВСУ на поле боя, добиться господства в воздухе над Украиной приводит к тому, что от немощной России отходят даже наиболее лояльные страны.
    Историю пишут победители.
    Не можете, не способны, просто не хотите победить врага - с вещами на выход.
    Прописная истина.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 12:12
      -6
      Не знаю кто Вам наплюсовал и за что, но Вы видите наверное успехи ВСУ? Я их в упор не вижу.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 12:21
        +6
        Я вижу неудачи Вооружённых Сил РФ и весь мир их тоже видит.
        По крайней мере в 2022 году жестов доброй воли, гуманитарных коридоров, зерновых сделок, перегрупировок было предостаточно, чтобы сделать заключение о том, что Россия не может победить на Украине.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:40
          0
          перегрупировок было предостаточно, чтобы сделать заключение о том, что Россия не может победить на Украине.
          По вашему не стоило начинать? Или будем ныть из подворотни о предательстве и тупости в верхах? Ведь так бывало во всех войнах в России, а коллаборантов было больше, чем в любой другой стране. Даже за Наполеона воевали несколько партизанских отрядов, поверивших в освобождение от крепостничества в случае его победы.
          1. DefenderofTruth
            DefenderofTruth Сегодня, 12:57
            0
            Не стоит продолжать без проведения настоящей мобилизации по крайней мере до 2 миллионов человек группировки СВО, без подавления ПВО и массового воздушного наступления, без одновременного наступления с юга - на Запорожье, с Белгородской области - на Харьков, с Курской и Брянской областей - на Киев, с Белоруссии - к Молдове.
            Надо или воевать всей мощью или признавать поражение и выводить войска.
        2. Havoc
          Havoc Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: DefenderofTruth
          Я вижу неудачи Вооружённых Сил РФ и весь мир их тоже видит.
          По крайней мере в 2022 году жестов доброй воли, гуманитарных коридоров, зерновых сделок, перегрупировок было предостаточно, чтобы сделать заключение о том, что Россия не может победить на Украине.

          А что армия РФ воюет на Украине в полную мощь, можно до хрипоты спорить правильно это или не правильно, но мы не знаем и сотой доли процента почему это происходит. Воевать ограниченным контингентом всегда сложно, тем более когда , до недавнего времени, этот контингент уступал по численности противнику. Не владея информацией не надо делать скоропалительных выводов о силе наших ВС. Тактические ошибки были и этого не скрывают, а вот что касается стратегической ситуации, тут мы можем только фантазировать. За спиной Украины стоит НАТО и не надо скидывать со счетов прямое столкновение сними.
          1. DefenderofTruth
            DefenderofTruth Сегодня, 12:59
            0
            Так давно нужно воевать неограниченным, безграничным контингентом и снять наконец белые перчатки.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:32
        -3
        Надо бы будет админа попросить разобраться. С фейкометом
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:58
    +1
    Вот Сербию постепенно продавливают и нагибают. Постепенно и неотвратимо.
    И похоже процесс необратим...

    А потом начнутся песни - народ сербский Россию любит, это всё политики такие нехорошие.....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:06
      +13
      Цитата: Nexcom
      народ сербский Россию любит, это всё политики такие нехорошие.....

      Если вспомнить сколько сербов-добровольцев было на Донбассе в 2014 году, так таки ДА. Народ Россию любит. В отличие от правительства.
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 12:13
        +2
        Согласен, и сейчас воюют..............................
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:17
          +2
          Я знаю про народ сербский. Сам с сербской группой из Белграда сотрудничаю.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Nexcom
      А потом начнутся песни - народ сербский Россию любит, это всё политики такие нехорошие...

      Пять лет американской пропаганды в Сербии, сделают из неё вторую Украины. Появятся нацики со свастикой, и пошлют пушечное мясо на фронт, как и украинцев.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:27
        0
        Сами сербы правда не очень то хотят стать пушечным мясом. Но кто ж их спрашивает fellow
        Сша сказало надо
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:30
        +2
        Там не только пропаганда. США не так так этак привязывают к себе Сербию - оборудование в институт поставляют, проекты совместные предлагают, обучение сербских студентов у себя там в США, стажировки и, конечно, гринкарты. Всё это полным ходом идет...
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:33
      0
      https://m.youtube.com/watch?v=q3xrUw4Gqgo&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftopwar.ru%2F&feature=emb_rel_end

      Не умею видео вставлять. Сербия о России. Рекомендую к просмотру
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:59
    -1
    Вот последствия отсутствия пророссийской украинской оппозиции. Теперь только включение территорий в состав империи.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Kuziming
      Вот последствия отсутствия пророссийской украинской оппозиции. Т

      А она оппозиция пророссийская и не могла появиться, вспомните последние пару лет перед "развалом", как к русским относились украинцы и это те которые сейчас давно на пенсии, сейчас их дети и внуки взращённые на ненависти уже не могут быть пророссийскими. Вот цифры всеукраинского референдума:
      ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ
      24 августа 1991
      «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?»
      «ДА, ПОДТВЕРЖДАЮ»
      Крымская АССР 54,19
      Винницкая область 95,43
      Волынская область 96,32
      Днепропетровская обл. 90,36
      Донецкая область 83,90
      Житомирская область 95,06
      Закарпатская область 92,59
      Запорожская область 90,66
      Ивано-Франковская 98,42
      Киевская область 95,52
      Кировоградская обл. 93,88
      Луганская область 83,86
      Львовская область 97,46
      Николаевская область 89,45
      Одесская область 85,38
      Полтавская область 94,93
      Ровненская область 95,96
      Сумская область 92,61
      Тернопольская обл. 98,67
      Харьковская область 86,33
      Херсонская область 90,13
      Хмельницкая область 96,30
      Черкасская область 96,03
      Черниговская область 93,74
      Черновицкая область 92,78
      г. Киев 92,88
      г. Севастополь 57,07
      Всего 90,32
      Только Крым был пророссийский, да немного из восточных областей, да и то скорее всего это были русские. И вы говорите о какой то "пророссийской оппозиции", если и были какие то ростки, то их давно перестреляли и по тюрьмам распихали.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:03
    +2
    Резолюция которая носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает.Так что продолжаем выплачивать Украине " репорации" ,не останавливаемся.Бразильский фрегат находится в качестве наблюдателя на учениях в ЮАР ,где представлены ВМФ ЮАР ,КНР и России.Бразилия она такая ,дальше по классике.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:03
    +2
    Пустое сотрясение воздуха! Данная резолюция, не является обязательной к исполнению. А, позиция США и ее лизоблюдов, давно известна.
    «Собака лает, караван идет!»
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:05
    0
    Давно понятно, что государства союзники (в полном смысле этого слова) у России отсутствуют. Есть лояльные страны, но эта лояльность держится на их экономической выгоде и "перекраситься" могут в любой момент.
  9. leks
    leks Сегодня, 12:05
    +4
    Что даёт эта резолюция? Ничего!
    С того времени как США положили свой болт на ООН, с тех времен эта организация не является последней инстанцией которую будут слушать и исполнять ее резолюции и запреты.
    Помнится пока эта организация в начале 90ых годов заседала и пыталась найти решение проблемы. В это время эта "проблема" устроила резню и геноцид в Руанде, когда вырезали сотни тысяч "тутси" начиная от детей, женщин, стариков.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:13
      +1
      Эта резолюция со всей очевидностью показывает, насколько мал и ничтожен международный авторитет РФ в мире.
      Во времена великого и могучего СССР западным странам не пришла бы и в голову мысль вынести на Генеральную Ассамблею ООН такую резолюцию в отношении СССР.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:25
        0
        Зато теперь понятно кого на карандаш ставить надо. Кстати, про Израиль не написано. А его мнение тоже хотелось бы знать. В каком он лагере
        1. cadaver
          cadaver Сегодня, 12:59
          0
          Цитата: igorbrsv
          Кстати, про Израиль не написано. А его мнение тоже хотелось бы знать. В каком он лагере

          Результаты голосования.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:00
          0
          Цитата: igorbrsv
          Зато теперь понятно кого на карандаш ставить надо. Кстати, про Израиль не написано. А его мнение тоже хотелось бы знать. В каком он лагере

          Желающий знать, - да узнает.
          Все страны голосовавшие против, воздержавшиеся и не принявшие участия в голосовании перечислены. Израиля среди них нет. hi
  10. vikie1778
    vikie1778 Сегодня, 12:11
    +7
    Меня бесконечно сбивает с толку тот факт, что Путин до сих пор не снял санкции с Северной Кореи, несмотря на то, что он был одной из очень немногих стран, которые поддерживали нас с самого начала SMO и даже пообещали напрямую помочь нам с войсками и строителями в освобожденные территории. fool
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:22
      +1
      Вот это точно непонятно. До 2014 ещё ладно можно объяснить. А сейчас....
  11. Александр Бетонкин
    Александр Бетонкин Сегодня, 12:11
    +3
    С одной сторорны Сербия и Венгрия понятно, европа их заемучила "уговорами". Но если разобраться: Сербия говорит, что Косово её территория, у Венгрии так же хотелки к Карпатам (интересно, если они потом оттяпают свои "хотелки", как всё это обставят?). Так почему мы территорию России, которую передали в двадцатых (причём не законно, Донбасс хотел оставатся в России), не можем вернуть назад? Ну а всякие Бразилии - записывать надо в тетрадочку. hi
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:20
    +2
    Ну слава Богу призыв к проведению переговоров сам запад отверг. Остальное всё равно невыполнимо
  13. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 12:22
    +2
    Цитата: tralmaster
    Да он такой трус как и Янукович. Который своей трусостью и привел нас к этой войне. Дал бы вовремя команду ОМОН на подавление и все . На тот момент Запад не был готов к более радикальным мерам.

    Президент США позвонил президенту России, чтобы тот позвонил президенту Украины (Януковичу) и попросил того не применять силу для разгона майдана, гарантировав, что все будет нормально. Президент России так и сделал. Президент Украины поверил и выполнил просьбу. Результат вы знаете. Потом, правда, президент России послал вертолет, чтобы спасти президента Украины, и вывез его в Ростов. Потом президент России распорядился забрать Крым. Вот этого, конечно, президент США не ожидал. Вобщем, все как то так. Янукович был так - воришка местного масштаба, но не вывозил он роль государственного деятеля. Не понял он, кто он и кто его страна. Здесь США и Россия столкнулись. Как всегда, все затеяли США. Россия несмело пытается избавиться от роли лоха и терпилы. Как то так.
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:25
    +1
    Мне интересна позиция Эритреи, в свое время мы помогали Эфиопии, эритрейские повстанцы помогали црушникам минировать порт с нашими кораблями, и недавно наши су-27 сбивали миг-29 эритрейские. А сейчас они самые ярые наши сторонники, таким странам и надо помогать, а не сербами, зачем в них вкладывать дешовый газ они все равно против нас будут. Ну и самое главное голосовать можно как угодно важны практические действия, той же Бразилии, вот с ней надо работать это и рынок сбыта и через нее (под прикрытием) мы можем покупать всякие станки и прочее.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:44
      0
      Эритрея от нас далеко, а Сербия близко. Если Эритреи вдруг не станет, мы вообще ничего не потеряем
  15. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:33
    0
    Es ist wirklich eine widerwärtige Schande, dass die USA in dieser
    "Resolution" nicht als Aggressor ebenfalls zum verlassen der
    Ukraine aufgefordert wurde, obwohl JEDER weiß, wer diesen
    unseligen Krieg angezettelt hat und hundert tausende tote Ukrainer
    und hundert tausende tote Russen mit Blut an den Händen zu
    verantworten hat...!!!

    TOD den USA und TOD den Briten, die sich seid ewigen Zeiten
    durch die ganze Welt Morden, rauben und zerstören...!!!

    Es darf keinen Frieden in der Ukraine geben, bevor nicht auch die
    angelsächsische Brut aus den USA und Klein-Britanien den KRIEG
    auf IHREM Territorium mit aller Macht zu spüren bekommen haben,
    sonst wäre dieses mal schon wieder alles umsonst...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. IvanMoljkovic
    IvanMoljkovic Сегодня, 12:37
    -1
    So now Putin can give another medal to Vucic...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:48
      -1
      Poor Vucic. Who hurts his eggs more painfully, in that direction and screams what
  17. Игорь_Львович
    Игорь_Львович Сегодня, 12:39
    +1
    "Собака лает - караван идёт."
  18. Волк
    Волк Сегодня, 12:43
    -1
    Ето голосование послужило толко как лакмус бумага , кого надо придавить от стран в мире , кто еще даёт отпор ТИРАНИИ США И ЕУ !!!
    Резолюция которая носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает, служить что бы ставить метку на государства которая еще нет подконтрольные США.
    Что ещё говорить? Говорит что диктатура США набирает СИЛИ И ОЧИМ БЫСТРО., даже Бразил не посмел тикат палец в глаз.
    Вучич он сделал от Сербии такое государство которое больше похоже на КОЛОНИУ Немцов и США , а нет на независимо и силно государство !
    Даже Болгарске нацистическе организации под спец. службами Болгарии явно работают в Косово , Македонии и восточной Сербии и он ничего не делает??? Одна от этих массонско нацистически движения НАЗИВАЕТСЯ Фондация Македония
    Явно поддерживаю НАЦИСТОВ БУЛГАРИИ И ОКУПАЦИУ МАКЕДОНИИ , ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ И ДАЖЕ КОСОВА ???
    е културно-просветна организация, създадена от българи от България, РСМ и света с една цел - населението на Република България и Република Северна Македония да бъде едно общество в две държави.
  19. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:57
    0
    территорий, которые Запад считает украинскими.

    Ну и что? Запад СМП и Сибирь тоже считает "общим"...request