Институт изучения войны США: армия РФ продвигается вперёд на нескольких участках фронта на Донбассе

Армия РФ продвигается вперед одновременно на нескольких участках фронта на Донбассе. В частности, она ведет наступление ограниченными силами в районе Сватово и Кременной.Об этом сообщают американские эксперты из Института изучения войны США.Также они подтверждают, что идет продвижение российских сил в районе Артемовска, где им удалось добиться определенных тактических успехов. Они зафиксированы в восточной, юго-восточной и южной частях города.Аналитики из США утверждают, что здесь действует 106-я гвардейская дивизия ВДВ. Ее же подразделения работают и под Кременной, вместе с бойцами другой десантной дивизии – 76-й.Также американцы отмечают незначительные успехи российских войск в районе Авдеевки. Там их продвижение зафиксировано к северу от города, возле Новобахмутовки.Помимо этого, наступление Вооруженных сил РФ, утверждают эксперты, развивается южнее Марьинки, в частности, в районе села Победа.Успехи российских войск на Марьинском направлении подтверждают и военкоры из России. Они сообщают об уличных боях в центре Марьинки. Наши подразделения развивают наступление от шиноремонтного завода на юг, в сторону села Победа. Им уже удалось войти в этот населенный пункт.Также они рассказывают об активных действиях ЧВК «Вагнер» под Артемовском, которая уже полностью контролирует село Берховка, проводя его зачистку. Также «вагнеровцы» усиливают атаки на Дубово-Васильевку и штурмуют Ягодное.