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Институт изучения войны США: армия РФ продвигается вперёд на нескольких участках фронта на Донбассе

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Институт изучения войны США: армия РФ продвигается вперёд на нескольких участках фронта на Донбассе

Армия РФ продвигается вперед одновременно на нескольких участках фронта на Донбассе. В частности, она ведет наступление ограниченными силами в районе Сватово и Кременной.


Об этом сообщают американские эксперты из Института изучения войны США.

Также они подтверждают, что идет продвижение российских сил в районе Артемовска, где им удалось добиться определенных тактических успехов. Они зафиксированы в восточной, юго-восточной и южной частях города.

Аналитики из США утверждают, что здесь действует 106-я гвардейская дивизия ВДВ. Ее же подразделения работают и под Кременной, вместе с бойцами другой десантной дивизии – 76-й.

Также американцы отмечают незначительные успехи российских войск в районе Авдеевки. Там их продвижение зафиксировано к северу от города, возле Новобахмутовки.



Помимо этого, наступление Вооруженных сил РФ, утверждают эксперты, развивается южнее Марьинки, в частности, в районе села Победа.

Успехи российских войск на Марьинском направлении подтверждают и военкоры из России. Они сообщают об уличных боях в центре Марьинки. Наши подразделения развивают наступление от шиноремонтного завода на юг, в сторону села Победа. Им уже удалось войти в этот населенный пункт.

Также они рассказывают об активных действиях ЧВК «Вагнер» под Артемовском, которая уже полностью контролирует село Берховка, проводя его зачистку. Также «вагнеровцы» усиливают атаки на Дубово-Васильевку и штурмуют Ягодное.
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9 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:29
    +3
    Наступление Вооружённых Сил РФ не было было ограниченным, а успехи не были бы незначительными, если бы Генштаб РФ наступал бы одновременно кроме Донбасса на Киев с востока, на Харьков из Белгородской области, на Запорожье с юга и к Молдове и Приднестровью из Белоруссии.

    У ВСУ возникло бы перенапряжение сил.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:42
      +1
      Пока ЧВК Вагнер наступает, ВС РФ приводят себя в порядок. Шапки кидать рано и до перелома ещё много времени и крови. Тем более оснащение и боевые качества новых частей пока ещё далеки желаемых. А первой волны мобилизованных недостаточно для чего-то кроме крепкой обороны и локальных наступлений без решительных целей. С учётом украинских резервов и численного преимущества ожидать многого - самообман. Даже взятие Бахмута будет прыжком выше головы.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 12:49
        -1
        Я об этом как Гиркин и Квачков уже год говорю - для достижения целей СВО группировка Вооружённых Сил РФ на Украине должна быть 2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
        Но кремлёвские престарелые ждуны верят что сопротивление ВСУ и НАТО само собой рассосётся, а мир им принесут на блюдечке с голубой каемочкой.
        Поэтому Кремль и Генштаб РФ абсолютно неспособны к стратегическим наступательным операциям в отличие от Ставки Верховного Главнокомандования СССР и Генштаба Вермахта.
    2. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 12:43
      +2
      По одёжке протягивать надо ножки... Не стоит чертить стрелки на контурные картах, это красиво всего лишь... Наступают как могут и как позволяет противник
    3. shikin
      shikin Сегодня, 12:47
      +3
      Да вначале попробовали. случилось перенапряжение сил, но не ВСУ, а ВС РФ, к сожалению. Вряд ли это возможно и в настоящий момент. Возможно увеличение концентрации сил при спрямлении и сокращении линии фронта, а для этого надо освободить Донбасс и Харьковскую область.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:40
    +3
    Необходимо создать резервы для фронтов с новой мобилизацией, увеличить военное производство, возвести оборонительные укрепления на уже подконтрольных территориях и после освобождения Домбасса. Усилить Вагнера и чтобы войска регулярной армии приобрели боеспособность Вагнера путем устранения бюрократии и командиров, не очень приверженных борьбе или бесполезных для нее. И прежде всего продолжать разрушение украинской экономики и ее энергетического сектора.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:58
    0
    Мне сегодня здесь знающие люди объяснили, что "продвигается вперёд" не армия РФ, а музыканты (которых не жалко).
    А армия РФ только обеспечивает сзади продвижение оркестра.
    Ну, что ж... у них звёзд больше... может и так.
    "Просьба в тапёра не стрелять: он играет, как умеет". (с)
  4. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 12:59
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Наступление Вооружённых Сил РФ не было было ограниченным, а успехи не были бы незначительными, если бы Генштаб РФ наступал бы одновременно кроме Донбасса на Киев с востока, на Харьков из Белгородской области, на Запорожье с юга и к Молдове и Приднестровью из Белоруссии.

    У ВСУ возникло бы перенапряжение сил.

    Размечтался! Главная задача, как сказал Шойгу, беречь личный состав. Заметь, - не победа, а сбережение личного состава. Поэтому личный состав тратится постепенно, малыми порциями . Если не считать "Вагнер", конечно. Правда, лучше всего беречь личный состав, сидя вместе с этим составом дома . А на войне воевать надо. Умело воевать. О том, что надо бы сейчас ударить в Сумской области, я писал уже давненько. Вот вроде бы, наконец, наши, не имеющие аналогов в мире, додумались, что то там группируют. К лету, глядишь, насмелятся. Терпение, конечно, нало иметь адское, чтобы смотреть на то, как великая Россия возится с этим вот Бандерляндом.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 13:02
      0
      "Терпение, конечно, надо иметь адское, чтобы смотреть на то, как великая Россия возится с этим вот Бандерляндом."
      Да уж... импотент-насильник, то ещё сочетание...