Военное обозрение
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Украинцы солью рисуют на земле кресты, чтобы «защититься от российских ракет»

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Украинцы солью рисуют на земле кресты, чтобы «защититься от российских ракет»

Сегодня, 24 февраля, на Украине ждут массированного наступления ВС РФ или, как минимум, ракетного удара, «посвященного» годовщине начала СВО. Причиной для паники, которая наблюдается на территории нашей «западной соседки», стали многочисленные заявления киевских политиков и различных «военных экспертов».


Стоит отметить, что последние в своих суждениях опираются не на объективную информацию, полученную от разведки, а на «сакральность» сегодняшней даты.

В то же время, «психологическая обработка» очевидно возымела свой эффект. Учебные заведения во многих городах Украины переведены на режим удаленной работы.

Впрочем, это еще не все. Граждане Украины видимо уже не доверяют войскам ПВО и решили защищаться от обещанной властями ракетной атаки самостоятельно. Способ при этом они выбрали весьма нетривиальный.

Так, ряд ТГ-каналов публикуют фото из Хмельницкого, на территории которого в прошлый раз были поражены военные объекты. На снимках видны белые кресты, изображенные прямо на земле.



В сообщении говорится, что украинцы солью рисуют на земле кресты, чтобы защититься от российских ракет. Но, самое главное, что у этой во всех смыслах странной акции даже есть координаторы.

Указания своим соотечественникам раздают владельцы канала в одном из мессенджеров, которые даже разработали алгоритм для осуществления этих бесполезных действий.

Так, согласно тексту одного из сообщений, украинцам необходимо купить несколько пачек соли. На один крест потребуется не менее половины пачки, так как он должен быть большим. Рисовать нужно только на земле (не на асфальте, брусчатке и т.д.) и только после команды, которая будет дана в вышеупомянутой группе.

Наконец, «вишенка на торте». Авторы «стратегии защиты» подчеркивают, что было бы крайне полезным нарисовать соляные кресты и в воинских частях.

Последнее утверждение наталкивает на мысль, что данные кресты могут быть не защитой, а некой «меткой». Особенно, если учитывать их размер. Ведь на один такой рисунок должно уйти «строго пол пачки соли» и не меньше.

В целом, все это напоминает «театр абсурда». Впрочем, за последние годы на территории нашей «западной соседки» происходило и не такое.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Mitchman
    Mitchman Сегодня, 12:59
    +4
    Уже сами украинцы крест на стране ставят….
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:04
      0
      В целом, все это напоминает «театр абсурда».

      "Им даже не надо крестов на могилы,
      Сойдут и на крыльях кресты"!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:59
    +4
    Акция оплачена производителями и экспортёрами соли.Ждём соляных бунтов ,после этой акции. lol
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    +2
    Украинцы солью рисуют на земле кресты, чтобы «защититься от российских ракет»
    . Соль могла б помочь, НО, у них НЕ ПРАВИЛЬНАЯ СОЛЬ!
    В общем... fool как то так.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:01
    +3
    Видать кто-то закупился большой партией соли, продажа не пошла. Теперь наверное пойдет. Но соседушки отжигают. Деградация идет полным ходом. Начали с кастрюль на голове, дошли до "крестосолевых" систем ПВО. Чем закончат, страшно подумать.
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:02
    +2
    Сегодня, 24 февраля, на Украине ждут массированного наступления ВС РФ или, как минимум, ракетного удара, «посвященного» годовщине начала СВО.

    Как по мне, так не стоит обманывать их ожиданий - "одарить" их по полной программе. А кресты не помогут - от Бога они давно отвернулись
  6. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:02
    0
    Достойна ли эта новость рассмотрения на этом форуме??? Скажем так, на войне одни надеются на бога, у других три метра железобетона над головой. Что, если какая-то старая бабушка чувствует себя в большей безопасности, так можем ли мы ее винить?? good
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 13:02
    0
    А соль то им, надобно экономить. С утратой Соледара у них дефицит и повышение цен намечается.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:03
    0
    В целом, все это напоминает «театр абсурда». Впрочем, за последние годы на территории нашей «западной соседки» происходило и не такое.
    А зачем этот абсурд освещать на ВО?
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:03
    +1
    Чтобы защититься от русских ракет украинцам нужно вогнать осиновый кол в Зеленского
  10. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 13:06
    0
    Реклама соли...........................................
  11. Birch fresh
    Birch fresh Сегодня, 13:07
    0
    Страна наркоманов. На днях одум такой мне втолковывал, что на нашей бронетехнике нарисованы свастики. Я попросил уточнить где. Наркозависимый указал мне на символ V на технике.
    Ну что с них взять...