Сегодня, 24 февраля, на Украине ждут массированного наступления ВС РФ или, как минимум, ракетного удара, «посвященного» годовщине начала СВО. Причиной для паники, которая наблюдается на территории нашей «западной соседки», стали многочисленные заявления киевских политиков и различных «военных экспертов».Стоит отметить, что последние в своих суждениях опираются не на объективную информацию, полученную от разведки, а на «сакральность» сегодняшней даты.В то же время, «психологическая обработка» очевидно возымела свой эффект. Учебные заведения во многих городах Украины переведены на режим удаленной работы.Впрочем, это еще не все. Граждане Украины видимо уже не доверяют войскам ПВО и решили защищаться от обещанной властями ракетной атаки самостоятельно. Способ при этом они выбрали весьма нетривиальный.Так, ряд ТГ-каналов публикуют фото из Хмельницкого, на территории которого в прошлый раз были поражены военные объекты. На снимках видны белые кресты, изображенные прямо на земле.В сообщении говорится, что украинцы солью рисуют на земле кресты, чтобы защититься от российских ракет. Но, самое главное, что у этой во всех смыслах странной акции даже есть координаторы.Указания своим соотечественникам раздают владельцы канала в одном из мессенджеров, которые даже разработали алгоритм для осуществления этих бесполезных действий.Так, согласно тексту одного из сообщений, украинцам необходимо купить несколько пачек соли. На один крест потребуется не менее половины пачки, так как он должен быть большим. Рисовать нужно только на земле (не на асфальте, брусчатке и т.д.) и только после команды, которая будет дана в вышеупомянутой группе.Наконец, «вишенка на торте». Авторы «стратегии защиты» подчеркивают, что было бы крайне полезным нарисовать соляные кресты и в воинских частях.Последнее утверждение наталкивает на мысль, что данные кресты могут быть не защитой, а некой «меткой». Особенно, если учитывать их размер. Ведь на один такой рисунок должно уйти «строго пол пачки соли» и не меньше.В целом, все это напоминает «театр абсурда». Впрочем, за последние годы на территории нашей «западной соседки» происходило и не такое.