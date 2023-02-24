Минобороны Белоруссии сообщило о начале проведения военных учений в стране

Минобороны Белоруссии сообщило сегодня о начале проведения военных учений в стране, в рамках мероприятий по повышению боевой готовности одного из ракетных подразделений.Как уточнили в белорусском оборонном ведомстве, личный состав займётся отработкой комплекса мероприятий, направленных на оборудование района стартовых позиций наряду с приведением техники в готовность к боевому применению. Данные о месте боевого развёртывания подразделений не разглашаются.В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях президента Александра Лукашенко по поводу того, что страна даст быстрый, решительный и жёсткий ответ в случае применения любых агрессивных действий против неё. По словам белорусского лидера, всё это вызвано гонкой вооружений с использованием ядерного шантажа со стороны некоторых европейских государств, а именно по этой причине, Минску и следует проявлять максимальную бдительность, чтобы армия республики могла работать на опережение.Ранее, по информации, предоставленной военным ведомством страны, вблизи белорусско-украинской границы была развёрнута значительная группировка украинских войск, в то время как разведывательная деятельность против Беларуси не прекращается, что говорит о сохраняющейся вероятности осуществления вооружённых провокаций в отношении республики.Напомним, что очередные совместные российско-белорусские учения под названием «Щит Союза — 2023» пройдут на территории РФ в период с 22-го по 26-е сентября нынешнего года.