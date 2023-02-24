МИД КНДР предостерегло власти США от совершения враждебных действий

Дальнейшие провокации со стороны американских властей в отношении Северной Кореи могут восприниматься как объявление войны. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства КНДР Квон Чжон Гына.Северокорейский дипломат обратил внимание на созванное по инициативе Японии внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, причиной для которого послужили недавние пуски военными КНДР баллистических ракет. Пхеньян решительно осудил обсуждение в Совбезе действий, направленных на обеспечение самозащиты суверенного государства.Глава МИД КНДР напомнил, что в ответ на пуски северокорейских ракет США и Южная Корея провели военные учения, в ходе которых фактически отрабатывалась репетиция ядерной атаки на Северную Корею.Кроме того, к учениям в районе Корейского полуострова привлекались американские атомные подводные лодки и стратегические вооружения. По мнению Пхеньяна, Вашингтон в одностороннем порядке наращивает свое военное присутствие в регионе, при этом отрицая право КНДР на самозащиту.В заявлении говорится, что дальнейшее продолжение со стороны США направленных против КНДР действий, имеющих враждебный и провокационный характер, может расцениваться как объявление войны против Северной Кореи.Глава северокорейского МИД пригрозил принять контрмеры и против Совбеза ООН, если тот будет продолжать выступать в качестве "инструмента для давления" и вместо того, чтобы осудить действия США, будет продолжать обсуждать законное право КНДР на самооборону.