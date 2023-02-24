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Глава евродипломатии Боррель: Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

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Глава евродипломатии Боррель: Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, ранее заявивший о необходимости «победить Россию на поле боя», сделал немного неожиданное признание. В интервью испанской газете El Periódico глава евродипломатии сообщил, что Евросоюз не желает «разрушения» России и вообще Брюссель не поддерживает Украину в части стремления к смене власти в РФ.


Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России

— заявил Боррель.

Далее, ничуть не смущаясь противоречию в логике своих слов, евродипломат посетовал, что ранее подход ЕС по ситуации на Украине был «слишком постепенным». По его словам, страны Евросоюза слишком долго принимают решения по увеличению поставок вооружений Киеву. Боррель считает, что вместо того, чтобы три месяца согласовывать вопрос отправки на Украину немецких танков Leopard, это следовало бы сделать сразу и без промедления.

Глава дипломатии ЕС признался, что Запад оказался не готов к тому объему военной помощи, который требуется Украине. Он призвал страны Евросоюза не жадничать и увеличить поставки боеприпасов ВСУ из наличествующих арсеналов, которых «пока еще достаточно». При этом следует ускорить и увеличить производство вооружений, особенно с учетом того, что у России «гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», считает Боррель.

По его словам, не все европейские страны одинаково относятся к украинскому конфликту. Как минимум одно государство, которое евродипломат называть не стал, очень скептически относится к антироссийским санкциям. Руководство этой страны (очевидно, Венгрии) заявляет, что ограничительные меры против РФ больше вредят тем, кто их вводит, чем России.

Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически (настроена), она в них не верит, но единства не нарушает

— сообщил Боррель журналистам.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Meeting_of_the_President_of_Ukraine_with_the_President_of_the_European_Commission
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47 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:26
    +7
    Да ну??Верю всякому зверю,но тебе ,ежу-погожу..Старый бес(Борелль)под кобылу подлез...Дальше по Классику
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:28
      +4
      Глава евродипломатии Боррель: Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

      Боррель - прихвостень Байдена из "Вашингтонского обкома" и врёт как сивый мерин!

      СПРАВКА
      Сивый мерин - это поседевший от долгой работы холощёный жеребец и одновременно (в переносном значении) старый мужчина, который уже заговаривается от старости и несёт всякий докучливый вздор.
      Сивый мерин фразеологически в целом выполняет роль эталона, или образца, глупого, вздорного вранья.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 13:35
        +1
        Цитата: Татьяна
        Глава евродипломатии Боррель: Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

        Боррель врёт , как сивый мерин!

        Это их тактика Татьяна ..Еврея к власти привели и кровь полилась

        В то время смотря на этих носатых ,уже все понятно было ..И Россия начала готовится !
        1. Добрый
          Добрый Сегодня, 15:04
          0
          Это их тактика Татьяна ..Еврея к власти привели и кровь полилась
          В 1917 году так же было. Евреи под русскими псевдонимами во власть и в армию полезли. Спасибо Иосифу Виссарионовичу, за то, что знал кто они такие и избавлялся от них.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:42
        +2
        Цитата: Татьяна

        СПРАВКА
        Сивый мерин - это поседевший от долгой работы холощёный жеребец и одновременно (в переносном значении) старый мужчина, который уже заговаривается от старости и несёт всякий докучливый вздор.
        Извините, если добавлю:
        "Сивый мерин" - так называли старого (сивый - седой) коня, который при вспахивании борозды шёл косо, виляя в разные стороны. Как известно, мерин – это выхолощенный жеребец.
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 13:42
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Да ну??Верю всякому зверю,но тебе ,ежу-погожу..Старый бес(Борелль)под кобылу подлез...Дальше по Классику

      Видимо оружие иссякает и начинает готовить почву для переговоров ястреб недаделаный.
      1. АГ-76
        АГ-76 Сегодня, 14:27
        +1
        Да какой там ястреб?
        Старый пет... !
    3. стар
      стар Сегодня, 13:49
      +3
      Да ну??Верю всякому зверю,но тебе ,ежу-погожу..

    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:52
      +6
      Самое смешное в сказанном этим пареньком с биркой "глава европейской дипломатии", это словосочетание - "Честно говоря, ..."...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:03
        +4
        Цитата: ABC-schütze
        "Честно говоря, ..."...

        Последний раз он честно говорил, когда в пелёнки сикал - "Мама, я обсикался !"
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:23
          +1
          " ... когда в пелёнки сикал - "Мама, я обсикался !"
          ******************************************************************************************
          Полагаю, что он, как и любой "настоящий европеец", по жизни, просто "подкидыш". Причём, с самого первого мгновения, момента своего "европейского" рождения... За сип, слово "маменька", ЧЕСТНО СКАЖЕМ, для него не совсем понятно...
      2. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 14:20
        0
        Честно он сказал только то, что боится победы России.
    5. алексеев
      алексеев Сегодня, 14:10
      +1
      "...всякому зверю..."
      Да не про веру сейчас речь. Нодо прямо осознать, что имеем дело со зверьками, хоть они и были в прошлой жизни гинекологами или профессиональными брехунцами, как вышеназванный Баррель дерьма. Уважают они только силу.
      Путин давеча заявил о приостановке участия в ДСНВ и готовности к проведению ядерных испытаний.
      Но этого маловато будет. Необходимо провести испытания современных боезарядов ТЯО и заявить, что поставки вооружения в укропию представляют угрозу существованию российского государства, тем паче уже пытались ударить по базам стратегической авиации, и если поток вооружений не прекратиться, то он будет пресекаться путем выведения из строя ж/д объектов спецбоеприпасами. Причем устраивать Хиросиму не нужно. Перегоны, виадуки, мосты вне населенных пунктов, вполне подходят.
      Но, главное вовсе не в мостах и даже не в применении ТЯО как такового, его все же нужно стремиться избежать, а в том, что сейчас главари запада не чувствуют опасности, ответственности за свои действия. Почувствуют и дадут команду укропитекам кончай войну, штыки в землю. Хрен с ней этой Новороссией и планами расширения НАТО. Лондон, Берлин и Вашингтон ближе к телу.
    6. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:33
      +1
      И тем не менее. Более удобного противника для Запада, чем Россия при текущей политической системе трудно себе представить. Никаких резких решительных движений, никаких действий на упреждение или асимметрии. Запада нанести поражение Украине или Западу (Запад официально ставит целью военное поражение России) не звучала ни разу. Поставки ресурсов идут максимально настолько, насколько Запад это разрешает.
    7. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:39
      0
      Да ну??Верю всякому зверю,но тебе ,ежу-погожу..Старый бес(Борелль)под кобылу подлез...Дальше по Классику

      Как ядреной бомбой запахло так сразу "да мы ничо, мы не хотим". Потому, что если вдруг возглавит страну Жириновский номер 2, одному Богу известно что он может вытворить. sad
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:26
    +3
    Откровения посыпались как из рога изобилия, к чему бы это?? request
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:37
      +4
      Цитата: Alien From
      Откровения посыпались как из рога изобилия, к чему бы это?? request

      К чему ? К большой войне чую ..Англосаксы и евреи поиздержались хе хе
  3. Комментарий был удален.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:27
    +3
    Задыхаясь от злобы, Жоппель Бордель с трудом выдавил из себя эти слова
  5. razved
    razved Сегодня, 13:33
    +2
    Западникам верить, себя не уважать...
  6. Миллер
    Миллер Сегодня, 13:34
    +1
    "Побздехивать" начал дедушка.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:35
    0
    . Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически (настроена), она в них не верит, но единства не нарушает

    Под это определение большая часть стран подходит
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:37
    +5
    Не знаю уж как наши верхи - а народ на Руси за 30 лет общения уже предельно чётко понял всю цену заверениям Запада и чего он на самом деле хочет.. Смерти нашей. Без вариантов.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:41
    +1
    Цитата: Боррель
    Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

    когда это вы честно говорили, всю жизнь врете
  10. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 13:43
    0
    На посылание в креслах одни олигархи из списков Форбс, к кому обращался Путин? Медведев под саном у батюшки совсем заснул. Ядрёная бомба? Ну ну.! Жги Вова! Пацаны гибнут, твою дивизию за что? Вчера мать упала, гроб привезли. За что? Знаю, что за деньги, только не надо мне тут про вы держитесь! Мы и так держимся! И лучших теряем, но скоро спросим! Надо быть конченным, чтобы не понять. Придут фронтовики и спросят! Чувствую, что в Молдавию прийдётся ехать скоро опять, ой чувствую!
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:44
    0
    Да пусть что угодно говорит для своего избирателя,нам то чего от этого.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:36
      0
      Он это говорит для наших олигархов, чиновников, элиты, что бы перед ними как морковка висела мечта договориться и нормализовать отношения с Западом.
  12. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:46
    +1
    Гадкое, лицемерное существо...
    ***
    И от того, что мой комментерий, по мнению редакции, слишком короток, сущность этого бореля не изменится...
  13. kit88
    kit88 Сегодня, 13:47
    +1
    Да мы сами себя разрушим. С таким подходом.
    Почему прямо сейчас по каналу КИНОМИКС из пакета Нтв+ идёт Рэмбо-3. Где как известно русских зверей в Афгане крошит без счета супер герой из Америки?
    Нтв+, как это понимать в сложившейся ситуации?
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:49
    0
    БорДель совсем заврался. Он уже такого наговорил, что и слушать противно. Похоже настроение сего индивидуума меняется от количества выпитого.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:50
    +2
    Геринг чтобы не позориться, вися обосаным в петле ,принял яд .Не на что не намекаю,но у Борреля есть выбор из трёх вариантов.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: tralflot1832
      Геринг чтобы не позориться, вися обосаным в петле ,принял яд .

      Да он успел, а вот Муссолини не успел ( а в молодости он был и парень ничего.)
  16. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:02
    +1
    девчонка пишет. живет во франции. при приеме на работу в гос.структуру--заполнение анкеты. там пункты.
    из какой части страны.
    пункта всего три.
    из московии.
    из татарии.
    из сибири.
    они давно уже все поделили. и не скрывают..
    и вдруг боррель завилял хвостом. мол мы не такие.
  17. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 14:02
    +1
    Брешет боррель. На самом деле он об этом мечтает.
  18. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:04
    0
    любые заявления этих лгунишек от политики ничего не стоят более (надо не будет расширяться ... у Ирака есть бактериологическое оружие ... переговоры в Минске и прочая ложь) с этими договариваться не о чем и верить нельзя совсем
  19. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 14:07
    +2
    Он ведь не может сказать правду. Ну представим, что он говорит публично: мы хотим смены власти в России, дезинтеграции этой страны на части и последующее управление ими. В большинстве европейских стран население отреагирует отрицательно, т.к. при попытке осуществить задуманное скорее всего возникнет ядерная война и Европа получит по полной. Европейцам этого не надо и под боррелькой закачается кресло, да и вся Еврокомиссия будет выглядишь, ну, как бы не в разуме. Ее и так не любят. Поэтому они все врут. Враньё настолько проникло во все уголки европолитиков, что с ними уже нет смысла вести дела. Есть исключения, Президент Хорватии, премьер Венгрии, власти Швейцарии, отчасти, ну и все. Вся эта еврошушера, боррель, фон дер Ляйен, польские и прибалтийские гиены, шарль Мишель, столтенберг, бербок и прочая врут направо и налево и уже нет смысла это слушать.
  20. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:16
    0
    Ну скорее не власти а курса олигархов и прочей нечести.
    А в остальном, да, мы вам не верим, идите лесом!
    Англия как и США должны распасться!
    Их время прошло!
  21. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 14:22
    0
    Типа, перед этим запугивал - не прокатило, теперь пытается посеять сомнения и смуту в умах
  22. Valnik
    Valnik Сегодня, 14:24
    0
    Чтобы правильно понять суть сказанного Боррелькой надо все переставить с ног на голову. Да поменять на нет, а нет на да. Вот и тогда мы узнаем что у него реально в голове.
  23. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 14:27
    0
    Свежо предание ....
    ................................
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:37
    0
    Какой он всё же тупой этот садовник. Врет собака и не краснеет.
  25. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 14:40
    +1
    Ну наша власть конечно устраивает Европу и запад, несмотря на то, что они поставляют оружие которая убивает нас, власть продолжает гнать ресурсы на запад, армией руководят полные бездари, за год СВО фактически никаких успехов, и до победы как до Луны. Не дай бог к власти России придут настоящие патриоты, а не барыги, тогда "нашей" элите и западу мало не покажется, вот чего запад реально боятся
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:53
      0
      Конечно их устраивает полностью наша элита, потому что понимают что с ними наша страна сама скоро развалится... А патриоты во власти - откуда им взяться?
  26. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:40
    0
    Честно говоря мы не хотим стирать с лица Земли всю европу и их власть , если там есть умные люди пусть сами сменят всю фашистскую власть у себя .
  27. Огурцов
    Огурцов Сегодня, 14:41
    +1
    Наконец Боррель честно признался что они хотят и что не хотят. Разрушения России и смены руководства не хотят, но хотят продолжать поставки вооружений. Т.е хотят чтобы мы (РФ и Украина) перемолотили друг друга. Теория золотого миллиарда будоражит умы и она в действии
  28. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 14:41
    0
    Что называется - мастера переобуваться на ходу...
    Но окончательная победа в СВО еще не близко. То что изменилось мнение политиков стран НАТО - это еще не победа. Вот когда поменяется мнение комментаторов на ВО - вот тогда это будет победа.
  29. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:45
    +1
    Почему мы считаем, что Боррель врет? Зачем менять политическую систему, если олигархи и чиновники мечтают учиться на западе, отдыхать на западе, держать деньги и жить на западе? Такую систему совершенно не требуется трогать, нужно лишь поменять отдельных лиц, которые мешают ей стать абсолютно прозападные рельсы и она будет работать в интересах новых хозяев. В Ираке демонтировали всю систему и что? Много такой Ирак американцам пользы принёс?
  30. Gromit
    Gromit Сегодня, 14:58
    0
    А я Жозепу верю.
    Никаких резонов разваливать РФ нет.
    Взбунтовавшихся вождей поменять на вождей преданных и пусть продолжают себе копошиться в своём Зулустане.

    В конце концов цивилизованные люди не пострадали. Разницу между западными и восточными зулусами видят только специалисты этнографы. Даже не каждый зулус может уверенно ответить какому племени он принадлежит.
    Начнёшь их распрашивать, так они начинают рассказывать смутные мифы о древнем едином племени Великих Зулусов, да сами сбиваются. То ли одно было племя, то ли разные, то ли братья, то ли случайные, то ли они покорили, то ли их...

    С зулусами могут разобраться сами зулусы. Рассуждать кто виноват и что делать, загнав четверть собственного племени в концлагеря, это их давняя зулусская традиция.