Глава евродипломатии Боррель: Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, ранее заявивший о необходимости «победить Россию на поле боя», сделал немного неожиданное признание. В интервью испанской газете El Periódico глава евродипломатии сообщил, что Евросоюз не желает «разрушения» России и вообще Брюссель не поддерживает Украину в части стремления к смене власти в РФ.
Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России
— заявил Боррель.
Далее, ничуть не смущаясь противоречию в логике своих слов, евродипломат посетовал, что ранее подход ЕС по ситуации на Украине был «слишком постепенным». По его словам, страны Евросоюза слишком долго принимают решения по увеличению поставок вооружений Киеву. Боррель считает, что вместо того, чтобы три месяца согласовывать вопрос отправки на Украину немецких танков Leopard, это следовало бы сделать сразу и без промедления.
Глава дипломатии ЕС признался, что Запад оказался не готов к тому объему военной помощи, который требуется Украине. Он призвал страны Евросоюза не жадничать и увеличить поставки боеприпасов ВСУ из наличествующих арсеналов, которых «пока еще достаточно». При этом следует ускорить и увеличить производство вооружений, особенно с учетом того, что у России «гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», считает Боррель.
По его словам, не все европейские страны одинаково относятся к украинскому конфликту. Как минимум одно государство, которое евродипломат называть не стал, очень скептически относится к антироссийским санкциям. Руководство этой страны (очевидно, Венгрии) заявляет, что ограничительные меры против РФ больше вредят тем, кто их вводит, чем России.
Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически (настроена), она в них не верит, но единства не нарушает
— сообщил Боррель журналистам.