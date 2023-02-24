Глава евродипломатии Боррель: Честно говоря, мы не хотим разрушения России и смены власти в РФ

Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России

Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически (настроена), она в них не верит, но единства не нарушает