Американское военное ведомство намерено провести модернизацию двух авиабаз НАТО, расположенных на территории Румынии. Соответствующие контракты уже опубликованы на сайте Пентагона.Согласно содержимому документов, Штаты намерены заняться ремонтом аэропорта им. Михаила Когэлничану и авиабазы Кымпия-Турзий. На первом объекте планируется возвести перрон для загрузки авиатехники, рулежные дорожки и еще целый ряд инженерных сооружений. На это все пентагон выделит бюджет в размере от 25 до 55 млн. долларов США.Касательно второго объекта, на нем, как указано в контракте, будет модернизирована коммуникационная инфраструктура. Работы могут обойтись в сумму от 1 до 5 млн. долларов.В данном случае не совсем понятно, с какой целью будет проведена данная модернизация. С учетом строительства нового перрона, напрашивается вариант с размещением на нем самолетов, предназначенных для Украины. Ранее многие эксперты уже высказывали мнение, что западная авиатехника, в случае передачи Киеву, будет находиться на территории одной из ближайших стран НАТО, где ее не смогут уничтожить российские войска. Впрочем, объект будет готов явно не в ближайшей перспективе, а Украине, как утверждают ее власти, истребители нужны уже сейчас.В свою очередь, вполне возможно, что модернизация военных объектов в Румынии и не связана с Украиной, а нацелена на укрепление обороноспособности альянса. Между тем, подобные действия никак не способствуют снижению напряженности между Россией и Западом, так как представляют прямую угрозу для безопасности нашего государства.