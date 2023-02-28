Подавление Тамбовского восстания

Карательная война Тухачевского

«Не то чтобы он был жестоким – просто он не имел жалости».



Михаил Тухачевский



2. Селениям, в которых скрывается

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко.

Командующий войсками Тухачевский». «1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.2. Селениям, в которых скрывается оружие , властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко.Командующий войсками Тухачевский».

«…Жителям даётся 2 часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. Желающие исполнить это становятся отдельно, разбиваются на сотни и каждая сотня пропускается для опроса через опросную комиссию (представителей Особого отдела и Военного трибунала). В случае упорства проводятся новые расстрелы и т. д.

Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.

Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко.

Командующий войсками Тухачевский».

« Нечаевская волость

1. Кочеркин Георгий Васильевич. 15 лет.

2. Беляев Василий Яковлевич. 16 лет.

3. Кирилов Тимофей Васильевич. 13 лет.

4. Житенев Фёдор Васильевич. 15 лет.

5. Татушкин Тимофей Павлович. 16 лет.

6. Мардвиков Владимир Иванович. 15 лет.

7. Ивановский Сергей Васильевич. 16 лет.

8. Борисов Архип Иванович. 16 лет.

9. Рассказов Егор Степанович. 15 лет.

Деревня Коптево

10. Сотников Алексей. 16 лет.

11. Сотников Яков. 16 лет.

12. Степанов Алексей. 16 лет.

13. Стемхов Михаил. 14 лет».

Применение химического оружия

«Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.

Командующий войсками Тухачевский.

Начальник штаба войск Какурин».

«Сунулись было они (красные – Прим. авт.) в лес, но им там задали такую трёпку, что и половины назад не вернулось. На нас начали срывать зло, да слава богу, сняли их, и ушли они все в другое место. Приехали на смену не русские какие-то, может, латыши, а может, еще кто – не знаю. А на другой день пришел обоз с баллонами и большой охраной. Расставили они все эти телеги вдоль дороги у кромки леса, а ветер туда дул уже с неделю. Надели маски на себя и вскрыли баллоны, а сами ушли к нам в деревню…

На следующей неделе мы, ребятишки, решили пойти в лес и набрать там орехов и дикушек яблок, так как после красных у нас в деревне с едой было плохо…

Войдя в лес, мы увидели, что листва и трава имеют какой-то красноватый оттенок, до этого мы такого никогда не видели…

То, что мы там увидели, было ужасно – кругом лежали трупы людей, лошадей, коров в страшных позах, некоторые висели на кустах, другие лежали на траве, с набитым землею ртом и все в очень неестественных позах. Ни пулевых, ни колотых ран на их телах не было. Один мужчина стоял, обхватив руками дерево.

Кроме взрослых, среди мертвых были и дети.

Мы смотрели на это с ужасом, на трупы, которые были вздуты, и чувствовали запах разложения. Затем мы как по команде развернулись и побежали обратно. А в деревню, куда китайцы пригнали заложников, ходили по домам активисты новой власти – алкоголики и шаромыги, изымая лопаты у населения. Набрав достаточно их, китайцы погнали в лес с ними заложников, закапывать трупы, которые мы видели час тому назад. Это были жертвы газовой атаки».

«Дивизион Заволжских артиллерийских курсов при операции в районе озера Рамза израсходовал 130 шрапнельных, 69 фугасных и 79 химических снарядов».

Конец восстания и гибель Антонова



Дмитрий Антонов с племянницами. Фото 1915 года



Мемориальная табличка на месте гибели братьев Антоновых



Памятник тамбовскому мужику, поставленный в память о восстании в Тамбове

27 апреля 1921 года командарм Михаил Тухачевский стал командующим всеми красными войсками Тамбовской губернии и получил приказ в месячный срок подавить восстание.Тухачевский выделялся на фоне большинства других красных командиров. Будучи выходцем из дворянской семьи, он окончил военное училище, стал офицером царской армии и принял участие в боях Первой мировой. Но уже в феврале 1915 года попал в плен, откуда вернулся лишь спустя 2,5 года. Французский офицер, сидевший с Тухачевским в одном лагере, был такого мнения о нем:С марта 1918 года Тухачевский служил в Красной армии, воевал с белыми, многочисленными повстанцами, уверенно продвигаясь по карьерной лестнице. Но в августе 1920 года потерпел полный разгром от поляков на подступах к Варшаве. В результате его поражения погибло и попало в плен около 100 тысяч красноармейцев, а большевики вынуждены были отдать Польше Западную Украину и Западную Белоруссию. В марте 1921 года он подавил восстание моряков в Кронштадте, утопив его в крови.Таким образом, кратко резюмировать военную карьеру Тухачевского можно так: он довольно успешно воевал против своих соотечественников, но всегда неудачно – с иностранными армиями.Общая численность подконтрольных Тухачевскому войск превышала 60 тысяч. Среди его подчиненных были такие известные военачальники, как Иероним Уборевич, Николай Какурин и Григорий Котовский, в недавнем прошлом известный уголовник.Повстанцы же в это время несут потери. Самой ощутимой из них стала гибель в одном из боев весной 1921 года главнокомандующего Петра Токмакова. До сих пор неизвестно ни место его захоронения, ни даже точная дата гибели. Очевидно лишь, что к концу мая его уже точно не было в живых.В другом бою погиб командующий 1-й повстанческой армии полковник Александр Богуславский, участвовавший во всех боях наравне с рядовыми бойцами. Наконец, в одном из боев в Воронежской губернии погиб и Иван Колесников, бывший командующий 3-й повстанческой армии.В таких условиях в двадцатых числах мая начались самые кровопролитные с момента начала восстания бои. Войска Тухачевского пошли в наступление. 25 мая Котовский устроил засаду и разбил два полка повстанцев, почти полностью их уничтожив.28 мая – 7 июня в ожесточенных боях у станции Инжавино войска Уборевича нанесли еще одно поражение повстанцам, вынудив их отступить в лес. В одном из боев был серьезно ранен пулей в руку и Александр Антонов, так же, как и другие повстанческие командиры, лично участвовавший во многих боях.После этого начались жестокие репрессии и внесудебные расправы в отношении местного населения на территориях, еще недавно подконтрольных повстанцам. 11 июня в Тамбове Тухачевский и председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко подписали приказ № 171 «О начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей», где говорилось:Широкое применение получила практика взятия заложников с последующим их расстрелом. Приказ от 23 июня 1921 года гласил:Особое внимание тут следует обратить на то, что поскольку большинство трудоспособных мужчин от 17 до 60 лет находились в рядах повстанцев, то в селах оставались в основном их родственники – женщины и дети. Сохранившиеся расстрельные списки свидетельствуют, что среди казненных было много подростков 13–16 лет. Вот, к примеру, один из таких списков:Также по всей губернии массово появились концлагеря, куда свозилось население многих сел, включая детей. Некоторые села, где расстрелы не приносили результата, сжигались либо уничтожались артиллерийским огнем. Лишь в конце июля, когда на большей части губернии восстание было подавлено, Тамбовская политкомиссия издала указ о недопустимости взятия в заложники детей и беременных женщин.12 июня Тухачевский подписывает приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия:Этот приказ был исполнен, как только подвезли баллоны и химические снаряды в нужном количестве. Применялись они на тех участках леса, где предположительно скрывались повстанцы. Об одном подобном применении спустя много лет вспоминала местная жительница, которой на момент восстания было 12 лет:Конечно, подобное свидетельство – далеко не единственное. Сохранились также рапорты непосредственных участников подобных обстрелов. Например, рапорт от 20 августа 1921 года, составленный начальником отдела Заволжского дивизиона артиллерийских курсов Михайловым и адресованный начальнику артиллерии войск Тамбовской губернии Косинову:Однако вскоре стало очевидно, что химическое оружие не является эффективным: снарядов израсходовалось много, а жертв от них было мало. К тому же в случае изменения направления ветра ядовитые газы могли нанести вред и собственным войскам. Поэтому довольно быстро Тухачевский вынужден был отказаться от дальнейшего применения химического оружия.Решающей роли в подавлении восстания химические снаряды и баллоны не сыграли, однако хорошо показали, что для уничтожения повстанцев большевики готовы были идти на любые меры.К осени 1921 года на большей части губернии восстание было подавлено, однако тысячи повстанцев продолжали скрываться в лесах, периодически делая вылазки. Со временем кто-то из них погиб в бою, другие же после многих месяцев жизни в лесах решили воспользоваться объявленной большевиками амнистией. Последние очаги восстания были подавлены лишь к лету 1922 года.Все это время скрывался от карательных отрядов и Александр Антонов вместе с младшим братом Дмитрием. За время восстания Александр трижды был ранен, простреленная рука почти не действовала, позже он заболел малярией. Лишь в июне 1922 года чекистам стало известно его местонахождение.К дому, где находились братья Антоновы, 24 июня прибыл отряд чекистов. Завязалась перестрелка. Александр, заметив среди чекистов своих бывших соратников, начал стыдить их как предателей. В это время нападавшие вплотную приблизились к дому и подожгли его. Выпрыгнув в окна, братья Антоновы продолжали отстреливаться из пистолетов и бежать в сторону леса, до которого было немногим более сотни метров. Но перебежчик Михаил Ярцев из карабина смертельно ранил обоих братьев. Приблизившись к уже неподвижным телам, чекисты еще долго стреляли, выпустив в них все патроны.Так Тамбовское восстание было подавлено окончательно.Общее количество жертв при подавлении восстания различными источниками оценивается от 150 тысяч до 240 тысяч человек, причем значительная часть из них – мирные жители.Тогда же была ликвидирована как административная единица и Тамбовская губерния. Современная Тамбовская область создана лишь в 1937 году, и по размерам она втрое меньше.