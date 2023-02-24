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Премьер-министр Польши приехал в украинскую столицу

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Премьер-министр Польши приехал в украинскую столицу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с официальным визитом в Киев. Об этом сообщает пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.


Сообщается, что глава польского правительства вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетил установленную возле Михайловского монастыря стену с фотографиями украинских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта.

Визит Моравецкого приурочен к годовщине начала российской спецоперации на Украине и призван "дать сигнал о неизменной поддержке в обороне Украины".

Также, по информации американского издания Bloomberg, в этот же день польские власти намереваются отправить на Украину первые немецкие танки Leopard 2. Предполагается, что Моравецкий во время своего посещения Киева официально об этом объявит.

Всего Варшава намерена поставить Киеву 14 немецких танков Leopard 2. В польской армии проводилось обучение украинских боевиков эксплуатации этой техники. Кроме того, польские власти выступают за поставки украинской армии истребительной авиации, однако для совершения таких действий необходимо получить согласие стран НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда наградил сотрудников польской полиции, принявших участие в секретной операции на территории Украины, в ходе которой, по официальным заявлениям, проводилось разминирование местности. Таким образом польские власти признали факт проведения на Украине миссии с участием польских силовиков.
Автор:
Использованы фотографии:
пресс-служба правительства Польши
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:54
    +1
    Предлагаю им обоим сьездить в Польшу,на кладбище польских наемников.Поездка должна охватывать все "достопримечательности"
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:03
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Предлагаю им обоим сьездить в Польшу,на кладбище

      В гробах ! И на одном катафалке !
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:56
    -1
    Посмотрите на фото. Да они просто душат друг друга в объятиях!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:15
      -1
      Еще неизвестно чем они друг с другом без камеры занимаются, если на камеру так тискаются... belay Врочем это их личное толерантное дело.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:57
    0
    Приехал обсудить будущее Украины и привёз с собой карту
    1. Saler
      Saler Сегодня, 14:09
      -1
      Такая карта Россию бы устроила.
      Но я бы Одессу румынам не отдавал! no
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:59
    -1
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с официальным визитом в Киев.

    Нет тут как то не серьёзно, без перерыва "ходоки до Зели" и до коса, так и бомбить российским ВКС Киев и Ж/Д нет возможности. Могли бы перерывы делать.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 14:34
      0
      Нет тут как то не серьёзно, без перерыва

      Я думаю - это прощальные визиты.
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:01
    0
    после хозяина и его прихлебалы должны отметиться ...
    дороги бы капитально на западе ломануть ... да и все киевские аэропорты оставить без инфраструктуры посадки и взлёта))) все эти системы снести
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:01
    +2
    В Киеве нескончаемый день открытых дверей. Ездят кому не лень. Читать такие новости довольно неприятно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:33
      0
      Поленья первые кандидаты на ликвидацию. Они на это заработали сполна. am
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:40
      +1
      Cегодня еще вручение наград и боевых знамен было.



      Также Леопарды вроде уже приехали:
      Танки Leopard уже в Украине, — министр обороны Польши Мариуш Блащак
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:05
    -1
    Так может бахнем?!
    А то что-то они заездились...
    Хотя тогда ещё рейтинг Деду подымем - типа опасно было.
  8. Saler
    Saler Сегодня, 14:06
    -1
    Надо жахнуть русофобов "Калибрами" и устроить им братскую могилу.
    . Пусть сразу все идут к Бендере! hi
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:08
    -1
    Это начинает напрягать. Ездят кому не лень каждый день и после этого говорят что мы бомбим Киев.
    Надо сделать так, чтобы слов ане расходились с делом.
  10. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 14:10
    0
    Вот он сионизмв обнимку с фашизсос воочию для всех. Так г де же этот холоуост. Вот он. И против славян. Мира не будет.
    1. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 14:52
      -1
      Ради против России они и с чёртом будут обниматься!
  11. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 14:14
    -1
    Опять обнимашки... А в ушко лизнуть?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:17
      -1
      Макрон по бабкам старым спец. Хотя, походу, и мужчинскими особями не брезгает....
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:17
    -1
    В сводках пишут ,что мы очередного "Kraba" подрихтовали ,надеюсь с экипажем.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:19
      -1
      good Отличная новость! Пусть наши парни и дальше их "рихтуют"
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:42
      0
      18+54 155mm AHS Krab.

      18 это передали давно из наличия. Остальные 54 это контрактные на 22-23.
  13. Комментарий был удален.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:44
    -1
    Я ж говорил - место проклятое, всех чертей туда тянет