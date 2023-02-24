Премьер-министр Польши приехал в украинскую столицу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с официальным визитом в Киев. Об этом сообщает пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Сообщается, что глава польского правительства вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетил установленную возле Михайловского монастыря стену с фотографиями украинских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта.
Визит Моравецкого приурочен к годовщине начала российской спецоперации на Украине и призван "дать сигнал о неизменной поддержке в обороне Украины".
Также, по информации американского издания Bloomberg, в этот же день польские власти намереваются отправить на Украину первые немецкие танки Leopard 2. Предполагается, что Моравецкий во время своего посещения Киева официально об этом объявит.
Всего Варшава намерена поставить Киеву 14 немецких танков Leopard 2. В польской армии проводилось обучение украинских боевиков эксплуатации этой техники. Кроме того, польские власти выступают за поставки украинской армии истребительной авиации, однако для совершения таких действий необходимо получить согласие стран НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда наградил сотрудников польской полиции, принявших участие в секретной операции на территории Украины, в ходе которой, по официальным заявлениям, проводилось разминирование местности. Таким образом польские власти признали факт проведения на Украине миссии с участием польских силовиков.