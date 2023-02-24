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Арестович: ВСУ способны захватить Приднестровье за трое суток

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Арестович: ВСУ способны захватить Приднестровье за трое суток

Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы способны захватить Приднестровье за трое суток. Но есть условие, при котором возможно введение украинской армии в этот регион.


Такое мнение высказал Алексей Арестович, бывший советник главы Офиса президента Украины, на YoTube-канале Марка Фейгина (в России признан СМИ-иноагентом).

Бывший чиновник утверждает, что у Киева есть возможность силовым путем взять под контроль Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), но только при условии, что поступит соответствующая официальная просьба из Кишинева.

Только по решению молдавских властей мы можем помочь

- отметил Арестович.

Бывший украинский госслужащий подчеркнул, что Молдавия является суверенным и независимым государством, которое самостоятельно решает, кого и о чем просить.

Он считает, что ввод украинских войск возможен, так как ранее было совместное заявление президентов Украины и Молдавии о том, что Россия якобы дестабилизирует обстановку в регионе. И если захвата Приднестровья не происходит, то, по мнению экс-советника, Кишинев пока воздерживается от подобных просьб в адрес Киева.

Пока, видимо, не просят

- сказал он.

Ранее прозвучало предупреждение Министерства обороны России о том, что по ряду признаков ВСУ готовят вторжение на территорию Приднестровской Республики. Поводом для него может стать инсценированное наступление, якобы проводимое российскими подразделениями с территории ПМР.
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Использованы фотографии:
Президент Украины
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57 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:04
    -6
    Вон оно как ...Видать госдеп дал сигнал !
    Но Россия пойдет по другим направлениям ..
    Ну авиация и РВСН поддержат Приднестровье
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: LukaNord
      Вон оно как ...Видать госдеп дал сигнал !
      Но Россия пойдет по другим направлениям ..
      Ну авиация и РВСН поддержат Приднестровье

      Виталя, сегодня слово Арестовича для Украины значит не больше чем твое.
      1. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 14:26
        +2
        значит не больше чем твое.

        Арон как можно обесценивать слова будущего президента Украины? Это вам не к лицу.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:32
        0
        Как бы пресловутые "ВСУ", с такими их "способностями", за помянутые трое суток, до самого Бухареста не добежали...
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 14:57
          0
          Да по моему вы анабиозе были последний год и не видели как они упорно сражаються.
      3. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:41
        -2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: LukaNord
        Вон оно как ...Видать госдеп дал сигнал !
        Но Россия пойдет по другим направлениям ..
        Ну авиация и РВСН поддержат Приднестровье

        Виталя, сегодня слово Арестовича для Украины значит не больше чем твое.

        Вон оно как Арон ..хе хе А мужики то и не знали )))
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:12
      +6
      ВСУ способны захватить Приднестровье за трое суток
      Это если Санду "откроет ворота" !
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:16
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Это если Санду "откроет ворота" !

        Если хозяин и её президент, дадут "добро".
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:20
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        ВСУ способны захватить Приднестровье за трое суток
        Это если Санду "откроет ворота" !

        ВС РФ способны застеклить Львов и Киев за 5 минут.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 14:50
          0
          ВС РФ способны застеклить Львов и Киев за 5 минут

          и расстеклить тоже
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:27
        +3
        ""Это если Санду "откроет ворота" !"" Она их даааавно открыла))))))вот только какие bully
      4. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:50
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        ВСУ способны захватить Приднестровье за трое суток
        Это если Санду "откроет ворота" !

        Не знаю кто там чего откроет ..Но ..

        Хотя Лебедь и предал нас в Чечне ..Но в Приднестровье вел себя четко и плевал на всех либеров в Москве !!!

        Я думаю там есть такие генералы России ,которые смогут принять верное решение ... soldier
    3. Eroma
      Eroma Сегодня, 14:54
      -1
      Надеюсь, в ожидании вторжения ВСУ с целью захвата складов, мы уже эвакуируем население из опасных районов?
      А в случае вторжения, мы просто обязаны эти склады поджечь! Вот будет фейерверк tongue
  2. сталевар
    сталевар Сегодня, 14:04
    +5
    Если не будет жестов доброй воли и перегруппировок - замучаетесь!
    1. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: сталевар
      Если не будет жестов доброй воли и перегруппировок - замучаетесь!

      Как раз из-за "жестов доброй воли" мы попали в такую ситуацию,что сейчас уже реально сделать там ничего не можем.
      Чем мы можем помочь ? Послать авиацию ? Так она дальше ЛБС не летает-собьют.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 14:34
        0
        Сделать можем и очень многое. 1. Можно увеличить поставки газа молдавским партнёрам 2 . Можно увеличить поставки сельхозпродукции в РФ. 3. Можно выразить очень при очень решительно протест и озабоченность. 4 Можно сделать вид что ничего не происходит и отмолчаться. Самое главное что ПРАВДА за нами!
        1. Велизарий
          Велизарий Сегодня, 14:44
          +3
          Цитата: Сид2014
          4 Можно сделать вид что ничего не происходит и отмолчаться. Самое главное что ПРАВДА за нами!

          Инония Ваша хороша и обоснована. Но дело-то серьезное,по сути люди там в качестве заложников.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:30
      +2
      И как Россия может им реально помешать ?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:04
    +2
    После этого ,в Кишинёве может зазвучать воздушная тревога и не только в Кишинёве.
    1. olegfbi
      olegfbi Сегодня, 14:49
      +2
      После этого ,в Кишинёве может зазвучать воздушная тревога и не только в Кишинёве.

      Воздушная тревога там несомненно зазвучит. Но этого явно будет недостаточно!
      Предполагаю, что придётся проводить большую десантную операцию, силами ВДВ и Морской пехоты. Именно ПРИДЁТСЯ!!! Просто потому, что стерпеть уничтожение наших военнослужащих - миротворцев и граждан России, в целом НЕ представляется возможным!
      Теоретическая десантная операция будет очень НЕ простой и кровавой, для нас ... Там всё прикрыто ПВО и береговыми противокорабельными средствами, местность ОЧЕНЬ не простая - Реки, лиманы, озёра, степи ...
      Но, как говорится - Бесчестье хуже смерти!
      Я не военный аналитик и всё написанное, просто личное мнение!.
      Мира и Добра!!!
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:54
      -1
      Цитата: tralflot1832
      После этого ,в Кишинёве может зазвучать воздушная тревога и не только в Кишинёве.

      Россия настроен очень серьезно...Ракет у нас много ! И Десантура есть в запасе ..
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:06
    +11
    это серьёзный вызов нам ... действительно опасная точка ... очень хочется верить что противоядие есть ... склады-то ладно можно и взорвать НО люди Приднестровья должны быть защищены
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:14
      +2
      ...склады-то ладно можно и взорвать...

      Если взорвать то количество боеприпасов хранящихся на этих складах - приличная часть Молдавии и Приднестровья перестанет существовать. В 90е рассматривали такой вариант - посчитали невозможным.
      По некоторым данным общая масса боеприпасов сейчас достигает около 22 000 тонн.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 14:19
        +2
        Об этом должен немедленно, прямо сейчас узнать посол Молдовы в РФ!
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:26
        +10
        Глупость. На складах в Балаклее хранилось в 5-6 раз больше боеприпасов, чем в Приднестровье. Многочисленные взрывы этих сладов в результате пожаров (включая крупнейший 2017г.) не то, что часть Украины, но даже Балаклею не уничтожили (да, она пострадала).
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:08
    +2
    Он считает, что ввод украинских войск возможен, так как ранее было совместное заявление президентов Украины и Молдавии

    Ну ты Лёха и провокатор !
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:17
      +3
      Цитата: tihonmarine
      Он считает, что ввод украинских войск возможен, так как ранее было совместное заявление президентов Украины и Молдавии

      скорее Санду договорилась с бидоном на встрече в Польше и теперь зеля хвост поднимает. Хоть тут победу одержать раз уж в другом месте не выходит.
  6. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 14:14
    +8
    Тут надо понимать что физически это возможно сделать. Трое суток, или больше это не имеет значения. Блокада с стороны Молдавии и агрессия со стороны ВСУ действительно приведут к взятию Преднистровья в короткие сроки. А дальше начинается политическая часть. И именно она держит ситуацию так как это происходит сейчас. А чем именно она заключается... Об этом власти нам не докладывают. Но какие то договоренности есть это факт.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:15
    0
    drinks ну и окраину всю мы можем за месяц отдать, но нужно волевое решение..
  8. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:16
    +2
    Если они накапливают силы для удара ( а это не рота и даже не батальон) да ещё и с техникой и самолётами, то почему упреждающего удара нет по этому скоплению? what
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:44
      -1
      Они сейчас тоже не дураки. Рассредотачиваются. А на позицию выдвинутся только перед самой атакой
    2. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 14:48
      +1
      Я так думаю, что наверху лучше знают ситуацию на месте.
      Значит час "Х" ещё не наступил.
    3. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 14:50
      -1
      Это считай на другом конце Украине, а наши самолеты так далеко не летают к сожалению.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:17
    +1
    И если это случится - это будет личная вина Путина, Шойгу, Герасимова и Суровикина.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:43
      0
      И что они смогут сделать? Отправить нас всех на убой? Мы ничего не можем противопоставить в данном случае. Лучший выход не рыпаться и продолжать делать то, что делали
  10. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 14:18
    +2
    Приднестровье в положении заложника. Сейчас начнутся торги. Хотя торг тут не уместен.
  11. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:19
    +2
    Обстановка вокруг Приднестровья критическая.
    Минимально нужно хотя бы успеть взорвать склады, на большее рассчитывать трудно. Объективно после оставления плацдарма у Херсона ничего мы тут сделать не можем.
    Можем попробовать угрожать,вот только чем ?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:33
      +2
      Для Украины приднестровье - заложник для размена. Только этим можно объяснить, что наш экспедиционный корпус до сих пор там.
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 14:41
        0
        Цитата: ColdWind
        Для Украины приднестровье - заложник для размена. Только этим можно объяснить, что наш экспедиционный корпус до сих пор там.

        Ну да,верно. Возможно сейчас уже не на что менять Приднестровье, что мы можем отдать взамен ? Отступать уже некуда. Вот они и активизировали эту угрозу...
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:19
    +3
    Наши бы заявили, что Россия в случае нападения на Приднестровье сможет дистанционно создать буферную зону на территории остатков пока страны 404 и отгородить впредь Приднестровье от вторжения в будущем с помощью радиоактивного поля и стеклянной пустыни.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:20
    +7
    Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы способны захватить Приднестровье за трое суток. Но есть условие, при котором возможно введение украинской армии в этот регион.

    А у командования ВС РФ есть какие-то наработки предотвратить такой захват? Там, по некоторым данным, около полутора тысяч миротворцев.
    Говорите что хотите, но при такой попытке Россия должна устроить на западной границе кромешный ад, кровавое месиво из всушников и обозначить (в конце-то концов) воронку на месте Банковой...
    Сколько можно бросать слова? Некоторые брешут и брешут что ни попади, а гражданам России не нравится эта беззубость.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 14:38
      +2
      Наработки будут потом в виде обмена пленных миротворцев на азовцев! И успешной работе ПВО над Российскими городами!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:47
      0
      1900 миротворцев. И последняя ротация производилась хрен знает когда. В апреле 2022 не удалось произвести ротацию
  14. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 14:30
    +1
    А сигнал/просьба от Кишинева поступит, к гадалке не ходи.
    Получат отмашку наглосаксов и вперёд!
    Не зря же они поставили рулить эту соросятницу с румынским паспортом и премьера сменили...
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:33
    +1
    За трое суток РВСН могут превратить Украину в в Дикое поле.
    1. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 14:47
      0
      Согласен. Боле того, давно уже надо было посылать ясные и четкие сигналы от этом. Могли бы хотя бы изобразить активность на складах ядерных боеприпасов. Америкосы бы их сразу засекли со спутников.
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:05
      0
      Достаточно было чернобыля, чтобы понять как тесен мир.
  16. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:37
    +2
    Россиянин ! Россия может в течении часа стереть Киев и его окраины с лица Земли ! Но арестович этого уже не узнает .
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:59
      0
      Съесть-то он может и съест, да кто ж ему даст?
  17. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 14:44
    0
    Эти укропитеки так и норовят любыми способами вовлечь в войну НАТО!
    Это у них мечта номер 1!
  18. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:51
    0
    А его уже выпустили из сумасшедшего дома? laughing
  19. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:54
    0
    У них болезнь с тремя сутками... Один матрасный генерал про Киев за трое суток уже говорил - до сих пор идиотики с этой фразой носятся...
    А вообще - Донбасс они уже взяли. И Приднестровье ТЕПЕРЬ - это ИХ болевая точка, а не наша - война на два фронта, и им просто хана.
  20. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:56
    0
    Цитата: Велизарий
    Минимально нужно хотя бы успеть взорвать склады,

    Совсем больной? Знаешь сколько там в тротиловом эквиваленте? Это как несколько атомных бомб взорвать одновременно и в одном месте! Этого никто делать не будет. Их как раз охраняют для того, чтобы они не взорвались. Если будет взрыв, то Приднестровья не останется.
    Прежде чем призывать к таким терактам, надо сначала изучить вопрос и хорошо подумать! Хорошо, что такие решения принимают уполномоченные люди с профильным образованием, а не горлопаны из интернета с бутылкой пива в руке...
  21. stankow
    stankow Сегодня, 15:00
    0
    Тот же случай, что и в Грузии 08.08.08 будет, в ПМР риссийские миротворцьi. И тогда будет война, а не СВО. С вьiтекающими ...
  22. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:04
    0
    Будет бада-бум, но затронет он только Приднестровье. Это понимают все.
    Будут жертвы гражданского населения Приднестровья, это тоже понимают все. То, что боеприпасов украинская армия не получит там, это тоже понимают почти все. Некоторые же расчитывают на подкуп минёров или отдающих приказ на подрыв. Ну или на запугивание. Так как они в осаде. С тонущей подводной лодки сложно куда деться.
    Но ведь ситуация это возникла от ситуации на фронтах СВО. И то, что в Киев к Зеленскому спокойно приезжают все кому не лень. Всяка западная проамериканская шваль, не исключая главного клоуна американской политики. Два великих клоуна нашли себя. Вернее их нашли.
    Ситуация возникла в результате силы нашей армии и мощи оборонной промышленности.
    Ну или бессилия или немощности. И организации процесса. Тут как посмотреть и как надо написать.
    Сейчас наверное нужно срочно мобилизовать и национализировать оборонную промышленность, чистить её от кумовства и барыг, ставить ставки там не на усложненные бюрократические процедуры коллективной безответственности, а на кадры, которые решают всё, на реальных честных патриотов страны, а не на патриотов-политических болтунов-барыг. Только в условиях наших окопавшихся чиновников и государственных барыг это сделать практически невозможно. Кто это будет делать? Да и времени на это потребуется немало.
    Так что сами должны понимать, что жизнь дальше не будет простой.
    Десять лет назад никто не мог даже предположить, что на территории Украины будут вестись полномасштабные боевые действия. Того, кто бы это предположил, отправили бы в психушку.
    Так что всяко может быть. До полного сурового армагедона.
  23. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:09
    0
    Отличный повод для России захватить Молдавию это просьба к Украине напасть на миротворцев действующих на основании решений СБ ООН. Только вот Арестович пойдет на Приднестровье? Губа не треснет за три то дня?
  24. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:11
    0
    Так это ж аХрессия Или эта аХрессия с высшего соизволения США, а значит благое дело? В Приднестровье притесняют украинцев? Они там составляют больше половины населения? Формальный повод какой? sad