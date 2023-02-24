Арестович: ВСУ способны захватить Приднестровье за трое суток

Только по решению молдавских властей мы можем помочь

Пока, видимо, не просят

Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы способны захватить Приднестровье за трое суток. Но есть условие, при котором возможно введение украинской армии в этот регион.Такое мнение высказал Алексей Арестович, бывший советник главы Офиса президента Украины, на YoTube-канале Марка Фейгина (в России признан СМИ-иноагентом).Бывший чиновник утверждает, что у Киева есть возможность силовым путем взять под контроль Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), но только при условии, что поступит соответствующая официальная просьба из Кишинева.- отметил Арестович.Бывший украинский госслужащий подчеркнул, что Молдавия является суверенным и независимым государством, которое самостоятельно решает, кого и о чем просить.Он считает, что ввод украинских войск возможен, так как ранее было совместное заявление президентов Украины и Молдавии о том, что Россия якобы дестабилизирует обстановку в регионе. И если захвата Приднестровья не происходит, то, по мнению экс-советника, Кишинев пока воздерживается от подобных просьб в адрес Киева.- сказал он.Ранее прозвучало предупреждение Министерства обороны России о том, что по ряду признаков ВСУ готовят вторжение на территорию Приднестровской Республики. Поводом для него может стать инсценированное наступление, якобы проводимое российскими подразделениями с территории ПМР.