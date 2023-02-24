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Глава Минобороны Дании допустил поставку Украине истребителей

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Глава Минобороны Дании допустил поставку Украине истребителей

На фоне заявлений представителей США и Великобритании о невозможности поставок истребителей западного образца для ВСУ в ближайшем будущем, готовность, в случае необходимости, передать свои самолеты выразила Дания.


По крайней мере, возможность реализации подобного сценария допускает исполняющий обязанности главы военного ведомства страны Троелс Лунд Поульсен, пишет Reuters со ссылкой на недавнее заявление министра.

Со слов Поульсена, при необходимости Минобороны Дании рассмотрит вопрос передачи своих истребителей Киеву.

Особое внимание здесь обращает на себя выражение «при необходимости».

По данным издания, речь, скорее всего, идет об американских F-16, которые Копенгаген закупал для своей армии, начиная с 70-х годов прошлого столетия. Всего страна приобрела 77 крылатых машин. При этом в строю, как пишет Reuters, на сегодняшний день находятся около 30 из них.

Что характерно, ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил о невозможности поставок Украине истребителей Eurofighter Typhoon. Также о невозможности поставок F-16 в перспективе сообщил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время, последний весьма умело «завуалировал» нежелание Штатов отдавать свои самолеты Киеву. Со слов Салливана, ВСУ готовятся к контрнаступлению, в ходе которого американские истребители не сыграют ключевого значения.

Таким образом, с учетом «настроения» западных лидеров касательно поставок Киеву авиатехники натовского образца, «необходимость», о которой заявил Поульсен, может возникнуть еще не скоро.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:45
    0
    Мост и тоннель между Данилов и Швецией наносит непоправимый ущерб миграции трески в море и птицам в воздухе.А какая была красивая реклама на открытии ,шведские лоси мигрируют по мосту в Данию.Аминь!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Мост и тоннель между Данилов и Швецией

      А хороший был мост, жаль.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:12
        0
        Конечно между Данией и Швецией,ушлёпка Данилова до кучи. hi
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:51
    +1
    У датчан не получилось с леопардами так может получится с истребителями ? wassat лучше бы им проституток поставили пару батальонов. Все бы пользы больше было
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:56
      0
      лучше бы им проституток поставили пару батальонов

      вопрос - эффективны ли они в наступлении? или передпостительней в обороне?
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:59
      0
      У датчан вначале не получилось с Пираньями, ибо Швейцария заблокировала. Но сейчас все идет к разблокировке.

      Насчет танков, просто не успели выдернуть. Все их 2А5ДК или конвертированы или конвертируются в А7. А7 им самим нужны и передавать в зону БД их нельзя. Поэтому они в танковой коалиции участвуют деньгами, Леопардами1А5ДК (кстати очень хороший борт с массой модернизаций и простоял до 00-х), запчастями и снарядами.
  3. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:55
    +1
    Ну Нидерланды и Дания главные кандидаты на сейчас. Просто потому, что у них есть ненужные Ф-16.

    Нидерланды прямо сейчас списывают свое очередное крыло Ф-16, включая и единственный Ф-16 ВВС Нидерландов с боевой победой (МиГ-29 ВВС Сербии).

    Последние Ф-16 уйдут на пенсию до конца 24 года. Они могут отдать около 30 машин вообще без труда (вернее с бюджетной экономией).

    Дания, ситуация примерно аналогична, с той лишь разницей, что последний Ф-16 спишут в 25. При этом, датские борты получше, чем голландские по фаршу и модернизациям.


    То есть они только вдвоем могут чуток ужавшись уже в этом году до 30 Ф-16 дать или до 50, если зажмут сильнее, ибо Ф-35 уже пришли и тем и другим.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:56
    0
    Ну понятно. Хочется человеку у себя в хозяйстве старье на новое поменять. Это желание присущая каждому ротному, не чужда и министрам. Только вот, что вышестоящие на это скажут, эТ вопрос.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:13
    0
    Без команды США никто ни единого самолета Украине не даст. Просто передача пары десятков истребителей эффекта Хаймармов иметь не будет (ущерб и смерти они, конечно, принесут). Но отследить и уничтожить истребитель не в пример проще, чем ПУ Хаймарс (все таки наши А-50 и ИА работают). Поэтому пока США не увидят и не спланируют операцию, в которой Ф-16 смогут наносить продолжительный существенный урон никаких Ф-16 не будет.