Глава Минобороны Дании допустил поставку Украине истребителей

На фоне заявлений представителей США и Великобритании о невозможности поставок истребителей западного образца для ВСУ в ближайшем будущем, готовность, в случае необходимости, передать свои самолеты выразила Дания.По крайней мере, возможность реализации подобного сценария допускает исполняющий обязанности главы военного ведомства страны Троелс Лунд Поульсен, пишет Reuters со ссылкой на недавнее заявление министра.Со слов Поульсена, при необходимости Минобороны Дании рассмотрит вопрос передачи своих истребителей Киеву.Особое внимание здесь обращает на себя выражение «при необходимости».По данным издания, речь, скорее всего, идет об американских F-16, которые Копенгаген закупал для своей армии, начиная с 70-х годов прошлого столетия. Всего страна приобрела 77 крылатых машин. При этом в строю, как пишет Reuters, на сегодняшний день находятся около 30 из них.Что характерно, ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил о невозможности поставок Украине истребителей Eurofighter Typhoon. Также о невозможности поставок F-16 в перспективе сообщил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.В то же время, последний весьма умело «завуалировал» нежелание Штатов отдавать свои самолеты Киеву. Со слов Салливана, ВСУ готовятся к контрнаступлению, в ходе которого американские истребители не сыграют ключевого значения.Таким образом, с учетом «настроения» западных лидеров касательно поставок Киеву авиатехники натовского образца, «необходимость», о которой заявил Поульсен, может возникнуть еще не скоро.