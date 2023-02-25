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На Украине начались задержки заработных плат работникам бюджетной сферы

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На Украине начались задержки заработных плат работникам бюджетной сферы

На Украине вновь начались задержки выплат заработных плат, затронувшие, в частности сотрудников бюджетной сферы. Речь идёт о медицинских работниках, с которыми так и не рассчитались ещё с января этого года. Об этом прессе поведали сотрудники медицинских учреждений из разных областей страны.


По их словам, Национальная служба здоровья Украины, на которую возложена ответственность за выплаты зарплат, утверждает, что не может рассчитаться с рабочими, так как Минздрав (МОЗ) не перечислил им средства на эти цели, в то время как руководство МОЗ перекладывает всю вину на Министерство финансов.

Вот как прокомментировала данную ситуацию Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ):

НСЗУ выполнила свои обязательства, направив в Минздрав необходимые документы, а также проект паспорта со всеми расчётами и обоснованиями по УПКИК 2308060 для его дальнейшего согласования с Министерством финансов. При этом НСЗУ приняла во внимание предварительные замечания со стороны Минфина. НСЗУ начнёт производить платежи, как только проект паспорта КПКВК 2308060 будет согласован Минфином, однако на данном этапе этого пока сделано не было

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай со стороны украинских властей, связанный с задержками зарплат работникам бюджетной сферы. Так, в конце прошлого года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что люди и вовсе могут остаться без заработных плат, пенсий и пособий, сославшись на тяжёлое положение, в котором оказалась экономика страны. По словам главы украинского кабмина, государство серьёзно зависит на данный момент от внешней финансовой помощи, в частности, от ФРГ, которая играет ключевую роль в оказании финансовой поддержки стране.

Неудивительно, что ничего более разумного председатель правительства Украины придумать так и не смог, ведь все высокопоставленные официальные лица страны прекрасно отдают себе отчёт в том, что вся эта «помощь» является средством их личного обогащения, в то время как коррупция там расцветает пышным цветом, а миллиарды долларов выделяются в виде кредитов на поставки вооружений для российского «сдерживания».
Автор:
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13 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:09
    +6
    Поток зелени иссякает...Скоро час расплаты наступит.На что надеются и за кого и что кровь проливают Эх Окраина !
    Военным тоже урезали говорят ..Почти 190 лярдов за год вбросили в эту дыру Жуть !!! Где деньги Зе ?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: LukaNord
      Поток зелени иссякает...Скоро час расплаты наступит.На что надеются и за кого и что кровь проливают Эх Окраина !

      Бюджетники могут брать зарплату Хамерсами, джавелинами...
      Кстати, за эти западные миллиарды Украине с будущего года нужно будет расплачиваться.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:41
        0
        Цитата: Ясная
        Бюджетники могут брать зарплату Хамерсами, джавелинами...

        Многие так и делают ,тащат все ,что плохо лежит ..Интернет буквально забит такими предложениями У многих в погребах припрятано немало .))
        Цитата: Ясная
        Кстати, за эти западные миллиарды Украине с будущего года нужно будет расплачиваться.

        Если доживут до этого ..Россия настроена очень серьезно ,если судить по последнему посланию ВВП .Об украине он так и ничего не сказал ,смысла нет ,а укопы так надеялись ..Вопрос будет закрыт в этом году !
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:09
    +2
    ну и что? коллапс у них близок - без поддержки запада все рухнет. это и так понятно что всё у них держится на подачках.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: Nexcom
      ну и что? коллапс у них близок - без поддержки запада все рухнет. это и так понятно что всё у них держится на подачках.

      И ненависти ..А ненавидеть уже некому ,290 тыс .у бандеры в "гостях" и поток все больше и больше .И нет уже факельных шествий и скачек на майдане и только страх жуткий стать могилизованным на восточный фронт ..
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:10
    +2
    Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай со стороны украинских властей, связанный с задержками зарплат работникам бюджетной сферы.

    Понятно дело - одних воров поснимали со страху, других поставили. Пока эти нахапают задержки обязательны. wassat
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:10
    +2
    да ну что вы! в парижских бутиках вполне доступные скидки-Леночка Зеленская лично свидетельствует! Недвижимость в Майями опять же подешевела-вон спросите сына Данилова, ну на крайняк, можно с фуршетных столов в Куршавеле питаться, так у захистников принято в последнее время

    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:18
      +2
      ну у наших некоторых политиков и пропагандистов детишки тоже за бугром не переживают и не бедствуют.
      фотоотчетики о жирной жизни они сами периодически вываливают в соцсети.
      палят себя и родителей по глупости.
      а может и в наглую глумятся над простым народом таким вот образом.
      а потом и родителям зарплатки по ляму делают-повышают: чад то за бугром как то надо содержать, на посещение бутиков подкидывать....
  5. Max2022
    Max2022 Сегодня, 09:11
    +1
    Что-то поздненько, если честно, невыплаты начались, надо как-то усиливать работу по ликвидации их экономики...
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:14
    +2
    Это вполне логично, если государство Украина успешно и форсированно самоликвидируется - мужское население ликвидируется на фронте, женское население выехало жить и работать в Европу, пенсионеры вымрут сами.
    При отсутствии населения как может быть экономика?
    И для чего образование и медицина, если некого учить и лечить?
    Мёртвым медицина не нужна - они не болеют.



  7. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:22
    +4
    Уже меньше всего хочется слушать про коррупцию на Украине из наших СМИ. Важнее понять откуда вообще у них хватает денег в бюджете платить зарплаты и пенсии? Задержка на месяц-два это ни о чём в условиях войны, если вспомнить полугодовые задержки зарплат в 90-е. Получают ли пенсии беженцы за границей Украины, те кто сейчас Западе? Понятно, те кто оказался у нас, существенно облегчили нагрузку на бюджет Украины и вычеркнуты из получателей на радость Шмыгалю и Зеленскому.
  8. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 09:40
    -2
    В РФ , без объяснения причин, отказывают, например, в субсидиях на детей. В бюджетах субъектов такие "расходы не запланированы". СВО дело не дешёвое...
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:40
    0
    И как эта новость должна нас "порадовать"?
    Нас радуют успехи на Западном Фронте!
    Чем дольше их нет, успехов, тем больше развёртывается на Западе производство оружия и боеприпасов!
    Из-за отсутвия успехов у нас, гонка вооружений набирает обороты у них, мы в этом сами виноваты.
    Если мы и дальше будем тянуть резину, то войска НАТО вступят с в полную силу в противоборство с нами, ну конечно под видом "добровольцев".
    Мы хотим Победить или растянуть удовольствие?!