НСЗУ выполнила свои обязательства, направив в Минздрав необходимые документы, а также проект паспорта со всеми расчётами и обоснованиями по УПКИК 2308060 для его дальнейшего согласования с Министерством финансов. При этом НСЗУ приняла во внимание предварительные замечания со стороны Минфина. НСЗУ начнёт производить платежи, как только проект паспорта КПКВК 2308060 будет согласован Минфином, однако на данном этапе этого пока сделано не было

На Украине вновь начались задержки выплат заработных плат, затронувшие, в частности сотрудников бюджетной сферы. Речь идёт о медицинских работниках, с которыми так и не рассчитались ещё с января этого года. Об этом прессе поведали сотрудники медицинских учреждений из разных областей страны.По их словам, Национальная служба здоровья Украины, на которую возложена ответственность за выплаты зарплат, утверждает, что не может рассчитаться с рабочими, так как Минздрав (МОЗ) не перечислил им средства на эти цели, в то время как руководство МОЗ перекладывает всю вину на Министерство финансов.Вот как прокомментировала данную ситуацию Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ):Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай со стороны украинских властей, связанный с задержками зарплат работникам бюджетной сферы. Так, в конце прошлого года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что люди и вовсе могут остаться без заработных плат, пенсий и пособий, сославшись на тяжёлое положение, в котором оказалась экономика страны. По словам главы украинского кабмина, государство серьёзно зависит на данный момент от внешней финансовой помощи, в частности, от ФРГ, которая играет ключевую роль в оказании финансовой поддержки стране.Неудивительно, что ничего более разумного председатель правительства Украины придумать так и не смог, ведь все высокопоставленные официальные лица страны прекрасно отдают себе отчёт в том, что вся эта «помощь» является средством их личного обогащения, в то время как коррупция там расцветает пышным цветом, а миллиарды долларов выделяются в виде кредитов на поставки вооружений для российского «сдерживания».