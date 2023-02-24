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В МИД Китая ответили на отказ Киева принять представленный план по урегулированию вооружённого конфликта

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В МИД Китая ответили на отказ Киева принять представленный план по урегулированию вооружённого конфликта

В МИД Китая отреагировали на отказ официального Киева принять мирный план по урегулированию украинского конфликта. Напомним, что сегодня на сайте МИД КНР вышел предлагаемый властями Китай план из 12 пунктов, среди которых – прекращение огня, возобновление переговоров, обмен пленными, расширение зерновой сделки, отказ от санкционных мер, безопасный режим эксплуатации атомных объектов и др.


Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, выступая с комментарием критики в адрес предложенного мирного плана, заявил о том, что критика любой по-настоящему мирной инициативы может вызывать только сожаление.

Ван Вэньбин:

Лица, которые распространяют необоснованную критику представленного плана мирного урегулирования, имеют одну цель: очернить Китай.

В китайском внешнеполитическом ведомстве говорят о том, что если сторона отвергает саму основу прекращения вооружённого конфликта – остановку боевых действий и начало переговорного процесса, то эта сторона априори сама не заинтересована в завершении исхода мирным путём.

Ранее глава киевского режима Зеленский заявил, что Киев приемлет только один план «мирного урегулирования» - тот, который «разработали в Киеве». Напомним, что в этом плане – «вывод российских войск на границы 1991 года, выплаты сотен миллиардов долларов репараций» и прочее из той же серии фантазийно-украинское.
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15 комментариев
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  1. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 14:41
    +3
    Только цитаты по поводу мирного плана Китая.
    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа:
    «Я считаю, что это очень выверенный документ, который соответствует всем принятым нормам международного права и который должен быть гарантирован правами и обязанностями, декларируемыми ООН. Трудно будет кому-либо не учитывать мнение Китая по возможности урегулирования этого конфликта.
    Глава профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов:
    «Китай предложил какую-то чушь! Ну это в стиле восточного соседа — поговорить ни о чем. Эти условия выгодны всем, кроме России! А где там хоть одно слово о том, как демилитаризовать Украину, вывести НАТО из стран Варшавского договора, уплатить России компенсацию за взрывы на "Северном потоке", дать свободу территориям, которые не желают жить в составе Украины».
    Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин:
    «Лица, которые распространяют необоснованную критику представленного плана мирного урегулирования, имеют одну цель: очернить Китай».
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:51
      +5
      Ну и тем более слава Богу что Украина отказалась
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:11
        -2
        А что слава Богу? Война до последней капли нефти? Вы же видите что наша армия не может одолеть окраену, а наши "элиты" даже не хотят этой "победы"!
        1. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 15:16
          0
          я вам таки больше скажу Китай считает к примеру Байкал своим северным морем))))мне не верите спросите у дальневосточников )))я бывал в Уссурийске Воздвиженке там очень интересный движ просто про него непринято говорить...пока
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: Офицер запаса
      СОЦПРОФ Сергей Вострецов:
      «Китай предложил какую-то чушь! Ну это в стиле восточного соседа

      Совершенно верно. Читал я этот докумЕнт. winked Беспроигрышный китайский вариант, мол надо прекратить делать всё плохое и начать делать всё хорошее. Кто этого делать не будет, то Китай... сожалеет request
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:42
    +4
    Если ,хозяева отвергли мирный план урегулирования от КНР ,у нас зелёный свет на "транзакции "по репарациям ,вплоть до Вашингтона.Лепы уже на Украине, пока только польские.
  3. Комментарий был удален.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:46
    0
    Лица, которые распространяют необоснованную критику... имеют одну цель: очернить Китай

    антикитаисты и китаефобы проявились во всей красе
  5. albert
    albert Сегодня, 14:52
    0
    Китай пытается усидеть на двух стульях.С известным результатом.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:53
    +3
    Похоже, китайцы развязывают себе руки и это очень хорошо. А киевская хунта тупая до безобразия, могла бы хоть сделать вид, что рассмотрит китайский мирный план и потянуть время.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 15:19
      0
      что они там рассматривать будут?
      они их просто кинули с *мотор сич*. внаглую. чего им стесняться после этого?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:54
    0
    Западу не удалось продавать КНР под себя,это очень неприятный факт для запада и это в годовщину СВО.А как им хотелось другого .
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:57
    +1
    В китайском внешнеполитическом ведомстве говорят о том, что если сторона отвергает саму основу прекращения вооружённого конфликта – остановку боевых действий и начало переговорного процесса, то эта сторона априори сама не заинтересована в завершении исхода мирным путём.

    Дипломатия...
    Раз Украина отвергает ... начало переговорного процесса ... то Украина не заинтересована ...

    КНР такой фразой, указал Украине, что именно она не хочет прекратить боевые действия.
    Что делать нашей стороне - не знаю. Китай вроде нам какую-никакую дипломатическую оказал.
  9. Феликс
    Феликс Сегодня, 14:58
    +2
    Китай как обычно, на своей волне. Они предложили красивый план с крохотным изъяном - он совершенно не учитывает интересы полосатых "ястребов", а значит, в нынешних условиях он не осуществим.
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:00
    0
    Китайцы очень умные ребята, просто так в эту блуду встревать бы не стали yes
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:03
    0
    Всё запад ,прям завтра откажется от всего китайского и начнёт морозить его активы. wassat