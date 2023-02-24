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«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ

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«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ

Спустя год боёв на Украине, западные аналитики подводят итоги военного противостояния с РФ, оценивая изменения в стратегии и тактике российских войск и оценивая дальнейшие перспективы хода конфликта.


Со слов польского генерал-лейтенанта Богуслава Самола, бывшего командующего Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток», в начале проведения спецоперации Москва сделала главную ставку на эффект внезапности, в связи с чем закрыла глаза на ряд стратегических недоработок, связанных с подготовкой наступления, проигнорировав неукомлектованность боевых порядков и проблемы с управлением войсками, рассредоточенными по пяти оперативным направлениям.

Как он считает, другой серьёзной ошибкой стало то, что российское командование пыталось в начале СВО использовать модели ведения боя в локальных конфликтах 21 века, хотя «битва на Украине стала классическим масштабным сухопутным сражением». В частности, считался хорошей идеей переход на батальонные тактические группы. Однако фактически это привело к исчезновению командования на уровне бригад и дивизий: так, комбриг руководил одной БТГ, а его заместитель – другой, в то время как комбаты становились заместителями командира БТГ.

Мы рады, что российское командование совершило такие грубые ошибки

- заявляет генерал в интервью изданию Defence24.

Однако теперь, вместо распыления войск по оперативным направлениям и БТГ, российское командование, сузив фронт по итогам отходов из-под Харькова и Херсона, опирается на массированное применение сил и средств, якобы получая количественное преимущество на фоне «пренебрежения оперативным искусством». В качестве примера приводятся битвы за Северодонецк и Артёмовск. При этом сам генерал говорит о том, что численность украинских войск составляет 750 тыс. чел. – на порядок больше контингента ВС РФ в незалежной, поэтому неясно о каком «количественном преимуществе» российских сил идёт речь.

Как он считает, в настоящее время стратегию российского командования можно назвать «ползучим валиком» [видимо, имеется в виду постепенное продавливание фронта]. Она призвана подготовить условия для массированного наступления частей, укомплектованных мобилизованными бойцами. Резервисты сейчас проходят обучение, одновременно повышается боевая слаженность руководящего ими командного состава на уровне батальонов, дивизий и армий; части приводятся к штатному составу, например, численность дивизий доводится до 16 тыс. чел.



Параллельно с этим с лета 2022 года развернула свою работу российская оборонка, наладив массовый выпуск вооружений, боеприпасов, ракет и других военных изделий и показав способность покрывать понесённые потери в технике и насыщать ею новые боевые порядки.

Перед войной у русских насчитывалось 4200 танков, даже если они потеряли свыше 2000 из них [если опираться на пропаганду киевского режима, то вообще 3363 ОБТ за год боёв], они всё равно имеют значительное их количество, запустив при этом массовое производство новых машин

- отмечает генерал.

Как он считает, доводы о влиянии западных санкций на деятельность ВПК не оправданы, так как «российская продукция основана на технологиях из РФ, постсоветских технологиях, в то время как технологии с Запада только дополняли её производство».

Если русские текущими силами, находящимися в контакте с украинскими войсками, сумеют взять под контроль над Донецкой и Луганской областями, частью Запорожья, то вводом войск из глубины России они попытаются занять северо-восток Украины и окончательно разбить украинскую армию на востоке

- полагает генерал.

С его слов, всего в украинских войсках проходят службу 750 тыс. чел. Для их разгрома Москва должна выделить 1 млн. бойцов. Чтобы этого не допустить, Запад должен организовать массовые поставки техники. Так, ВСУ для обороны линии фронта от Херсона до Артёмовска, растянувшейся на 1500 км, требуется не менее тысячи танков. Однако европейская промышленность не в состоянии наладить выпуск необходимых объёмов техники.

Немецкая оборонка может производить один танк в неделю или 50 танков в год. Подозреваю, что производственные мощности российского ВПК гораздо выше. Интересно, что во время Второй мировой войны столько танков [50 ед.] выпускалось за день

- отмечает генерал.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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24 комментария
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  1. sds87
    sds87 Сегодня, 15:45
    +20
    Да вся спецоперация - это ошибки на ошибках. Проблема в том, что виновники этих ошибок по-прежнему на своих высоких должностях и не несут ответственности.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:02
      -4
      Потому что всё было в спешке.С другой стороны не ошибается только тот кто ничего не делает.Главное что за этот год более менее адаптировались к ситуации и не дали ударить ВСУ по тому же Ростову-на-Дону или как там они заикались о Югороссии.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:10
        +8
        Цитата: Orange-Bigg
        более менее адаптировались к ситуации и не дали ударить ВСУ по тому же Ростову-на-Дону или как там они заикались о Югороссии.

        Расскажите пожалуйста о достижении первоначально поставоенных целей СВО первоначально выделенными силами в соответствии с первоначальным планом СВО. Если этот план включал ежедневные обстрелы Донецка вот уже год, "перегруппировку" с территорий на которых раздавали паспорта России, мобилизацию трехсот тыщ человек, "жесты доброй воли"- вопросов никто не имеет.
      2. Сергей Ляховский
        Сергей Ляховский Сегодня, 16:12
        +7
        По мне вполне годный анализ влезли страшно недооценив противника по крайней мере первые переговоры сложилось впечатление что искали возможность уйти сохранив литцо мне просто интересно а куда у нас смотрели ген штаб разведка что так вляпались
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 16:03
      -4
      Ну что делать если время поджимало, замедление в две - три недели уже могли стоить Крыма. Надо было выдвигаться как есть.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 16:07
        +3
        Цитата: SwR9
        Ну что делать если время поджимало, замедление в две - три недели уже могли стоить Крыма.

        Ну, да. "Хорошая мыслЯ приходит опослЯ" Как мы ждали в 2014, как не понимали, когда был приказ отозвать всех добровольцев. Дождались!
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:09
      0
      польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ

      хорошо выдавать анализы мощным НАТОвским экспертам с высоты своей безупречной деятельности
  2. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:46
    +18
    Ну вполне годный анализ, почти во всём прав, если до лета не будет явных успехов на фронте, с разгромом хох.ов хотя бы в ДНР, то потом уже будет в разы сложнее, когда начнётся поставка натовских танков и бмп массово, плюс поставка ПВО полностью исключит применение ВКС даже на ЛБС, пока в тупике, и самое страшное рулят всем этим те же бездари которые довели армию и СВО да такого состояния
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:47
    -2
    «Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ

    Не тебе, собака польская, получившая военное образование в Москве (с 1989 по 1992 год учился в Военной академии бронетанковых войск им . Малиновского в Москве), учить нас щи варить.
    Ошибка здесь была в том, что войну против блока НАТО обозвали СВО со всеми соответствующими ей тактикой и силами. Не провели с самого начала полную мобилизацию ОПК и личного состава, не стали применять и не применяют до сих пор стратегических сил и вооружения, гробя людские и экономические ресурсы страны...
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 16:07
      +5
      Он хоть и "собака", но в нашей академии его хорошо выучили.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:49
    +11
    Вообще то поляк прпв.Только это все настолько очевидно,что видно даже не только з Польши,но и с Альфа Центавра
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:49
    -1
    Короче очередной бред, не сцепленный с реальностью абсолютно. Зря на ВО это публикуют, есть и на Западе толковые обзоры, встречался, например тот же рейд на Гостомель разбирался почти год назад в деталях, я лично не знал, что США в Кувейте предпринимали точно такую же операцию, если смотреть по тактике
    1. zenion
      zenion Сегодня, 16:21
      +1
      Зачем изобретать велосипед, если в Кувейте его уже изобрели. Даже систему власти создали такую, как у тех, кто в Кувейте изобрёл велосипед. Только она не сподобилась в стране с холодным климатом. Нет ни аллигаторов, ни остальных вжиквотных.
  6. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 15:51
    -1
    Слушать пшеков себя не уважать. Вначале поляки подстилались под Гитлера и немецких фашистов, делили в мечтах СССР вместе фашистской Германией, а потом сами стали жертвой фашистов. Германия проглотила Польшу не глядя. Уроки истории нынешней власти Польши не впрок. Теперь Дудашик подстилается под Байдена.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:05
      +2
      Вообще то поляки не плохие солдаты . В храбрости им не откажешь . Ну , а офицеры у них тоже умные и талантливые , были во всяком случае - Рокоссовский , Дзержинский ..
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:09
      +3
      Цитата: Владимир Дмитриевич Бурцев
      Слушать пшеков себя не уважать.

      Слушать врага - всегда полезно. Кто не слушает, тот и своих ошибок не замечает.
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:00
    +2
    Численность ВС Украины вполне может быть 750тыс. У нас численность ВС РФ 2млн, из них 1млн. военнослужащих, из них на фронте ХХХ. Тот же Cassad недавно публиковал материал, со списком порядка 40 бригад, находящихся на западной Украине на отдыхе/пополнении/обучении. Из них новых только 4.
  8. zenion
    zenion Сегодня, 16:18
    -1
    Что это за гражданская война, ведь бронепоезда отсутствуют. Кроме того - где мешочники и прочая, которые должны быть. Где вокзалы с кипятком. Одно только нормальное, что есть те, которые шарят по карманам и воруют чумоданы, хоть тут всё в норме. Нет домов потерпевших с красными фонарями. По таким домам не стреляют ни левые, ни правые, ни те, кто в середине. Это не гражданячая война, а фарс.
  9. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:19
    +1
    Из статьи:
    части приводятся к штатному составу, например, численность дивизий доводится до 16 тыс. чел.

    По-моему, даже в СССР численность дивизии была меньше. Я служил в танковой, 1988 г.. ЕМНИП: 3 танковых полка, 2 пехотных, артполк, полк ПВО, батальон связи, автобат (или полк?), рембат, санбат, хозбат и вертолетная эскадрилья (если что забыл -- поправьте). Ну никак 16 тыс. не будет.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:28
    0
    Цитата: ROSS 42
    «Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ

    Не тебе, собака польская, получившая военное образование в Москве (с 1989 по 1992 год учился в Военной академии бронетанковых войск им . Малиновского в Москве), учить нас щи варить.
    Ошибка здесь была в том, что войну против блока НАТО обозвали СВО со всеми соответствующими ей тактикой и силами. Не провели с самого начала полную мобилизацию ОПК и личного состава, не стали применять и не применяют до сих пор стратегических сил и вооружения, гробя людские и экономические ресурсы страны...


    Коль он учился военному искусству в СССР и России, то его мнение тем более полезно.
    Что он сейчас за Польшу, а не за Страны Варшавского Договора...
    Может Польша не так виновата, как наша страна в раздроблении СССР и начале челночной экономики? Когда заводы становились не нужны, всё, что понадобится, будем покупать, а для простых граждан ЗП выдавалась продукцией предприятия, на котором эти граждане работали.
    Кто то получал эмалированные тазы, кто то очень качественную алюминиевую посуду (кастрюли, казаны, сковороды, столовые приборы), а кто то КМ. Зелёные прямоугольные конденсаторы. Вот каэмщикам повезло, потому, что их просто сметали. Но и руководство предприятий быстро поняло, что платина и палладий дороже бумажных денег.
    Те, кто продолжили работу на заводах, стали регулярно получать ЗП. И премии дважды в год всем, кто работал на производстве (в цехах).
    Про заводоуправление не знаю. Может начальникам отделов тоже что то дополнительно платили.
  11. solar
    solar Сегодня, 16:35
    0
    опирается на массированное применение сил и средств, якобы получая количественное преимущество на фоне «пренебрежения оперативным искусством». В качестве примера приводятся битвы за Северодонецк и Артёмовск. При этом сам генерал говорит о том, что численность украинских войск составляет 750 тыс. чел. – на порядок больше контингента ВС РФ

    Поляк говорит о концентрации сил и средств на узких участках.
    И речь идет не только о личном составе, но и о вооружении и боеприпасах.
    Конечно, такая концентрация дает преимущество на этом участке, снижение даже одной его составляющей ломает эту тактику (что мы недавно и наблюдали с поставками боеприпасов под Артемовск).
    Но с другой- ослабляются другие участки- личным составом, его качеством, вооружением и боеприпасами. И это чревато серьезной опасностью массированных контрударов- что мы наблюдали осенью прошлого года в Харьковской области.
  12. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 16:55
    0
    - Главное , чтобы в России увидели свои ошибки, и честно определили - почему это стало возможным... Без этого - в будущем ошибок не избежать. А это - жизни и страдания множества людей....
  13. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 17:00
    0
    что численность украинских войск составляет 750 тыс. чел. – на порядок больше контингента ВС РФ
    на порядок это в 10 раз
  14. ТОР2
    ТОР2 Сегодня, 17:00
    0
    Со слов польского генерал-лейтенанта Богуслава Самола, бывшего командующего Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток», в начале проведения спецоперации Москва сделала главную ставку на эффект внезапности

    Так и хочется ответить цитатой из фильма - ... ваше благородие. На начальном этапе не планировалось вообще ни каких широкомасштабных военных действий. После высадке в Гостомеле на авансцену - сцену должны выйти некоторые политические силы, после чего всё должно было вернуться к временам Кучмы. Но что то пошло не так.