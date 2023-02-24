«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ

Мы рады, что российское командование совершило такие грубые ошибки

Перед войной у русских насчитывалось 4200 танков , даже если они потеряли свыше 2000 из них [если опираться на пропаганду киевского режима, то вообще 3363 ОБТ за год боёв], они всё равно имеют значительное их количество, запустив при этом массовое производство новых машин

Если русские текущими силами, находящимися в контакте с украинскими войсками, сумеют взять под контроль над Донецкой и Луганской областями, частью Запорожья, то вводом войск из глубины России они попытаются занять северо-восток Украины и окончательно разбить украинскую армию на востоке

Немецкая оборонка может производить один танк в неделю или 50 танков в год. Подозреваю, что производственные мощности российского ВПК гораздо выше. Интересно, что во время Второй мировой войны столько танков [50 ед.] выпускалось за день

Спустя год боёв на Украине, западные аналитики подводят итоги военного противостояния с РФ, оценивая изменения в стратегии и тактике российских войск и оценивая дальнейшие перспективы хода конфликта.Со слов польского генерал-лейтенанта Богуслава Самола, бывшего командующего Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток», в начале проведения спецоперации Москва сделала главную ставку на эффект внезапности, в связи с чем закрыла глаза на ряд стратегических недоработок, связанных с подготовкой наступления, проигнорировав неукомлектованность боевых порядков и проблемы с управлением войсками, рассредоточенными по пяти оперативным направлениям.Как он считает, другой серьёзной ошибкой стало то, что российское командование пыталось в начале СВО использовать модели ведения боя в локальных конфликтах 21 века, хотя «битва на Украине стала классическим масштабным сухопутным сражением». В частности, считался хорошей идеей переход на батальонные тактические группы. Однако фактически это привело к исчезновению командования на уровне бригад и дивизий: так, комбриг руководил одной БТГ, а его заместитель – другой, в то время как комбаты становились заместителями командира БТГ.- заявляет генерал в интервью изданию Defence24.Однако теперь, вместо распыления войск по оперативным направлениям и БТГ, российское командование, сузив фронт по итогам отходов из-под Харькова и Херсона, опирается на массированное применение сил и средств, якобы получая количественное преимущество на фоне «пренебрежения оперативным искусством». В качестве примера приводятся битвы за Северодонецк и Артёмовск. При этом сам генерал говорит о том, что численность украинских войск составляет 750 тыс. чел. – на порядок больше контингента ВС РФ в незалежной, поэтому неясно о каком «количественном преимуществе» российских сил идёт речь.Как он считает, в настоящее время стратегию российского командования можно назвать «ползучим валиком» [видимо, имеется в виду постепенное продавливание фронта]. Она призвана подготовить условия для массированного наступления частей, укомплектованных мобилизованными бойцами. Резервисты сейчас проходят обучение, одновременно повышается боевая слаженность руководящего ими командного состава на уровне батальонов, дивизий и армий; части приводятся к штатному составу, например, численность дивизий доводится до 16 тыс. чел.Параллельно с этим с лета 2022 года развернула свою работу российская оборонка, наладив массовый выпуск вооружений, боеприпасов, ракет и других военных изделий и показав способность покрывать понесённые потери в технике и насыщать ею новые боевые порядки.- отмечает генерал.Как он считает, доводы о влиянии западных санкций на деятельность ВПК не оправданы, так как «российская продукция основана на технологиях из РФ, постсоветских технологиях, в то время как технологии с Запада только дополняли её производство».- полагает генерал.С его слов, всего в украинских войсках проходят службу 750 тыс. чел. Для их разгрома Москва должна выделить 1 млн. бойцов. Чтобы этого не допустить, Запад должен организовать массовые поставки техники. Так, ВСУ для обороны линии фронта от Херсона до Артёмовска, растянувшейся на 1500 км, требуется не менее тысячи танков. Однако европейская промышленность не в состоянии наладить выпуск необходимых объёмов техники.- отмечает генерал.