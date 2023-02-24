Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, наступательных действий на линии фронта ВС РФ в течение последних суток не проводили, артиллерия и авиация продолжают активно уничтожать живую силу, технику, орудия и склады с боеприпасами ВСУ.
В Харьковской области ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, самоходные гаубицы «Гвоздика» и гаубица Д-20, несколько единиц бронетехники. В районе села с «удачным» названием Перемога поражен пункт управления 127-й бригады теробороны ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении артиллеристы группировки «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесли удары в районе населенных пунктов Новосадовое Донецкой республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской республики. В результате огневого поражения потери украинских военных составили до 140 боевиков, выведены из строя РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-20, Д-30 и три бронемашины.
Наиболее массированный огонь по позициям неприятеля велся по всей линии Донецкого участка фронта, где боевые действия ведут подразделения «Южной» группировки ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер», которым как раз вчера начали восстанавливать требуемые объемы снабжения БК. Видимо, благодаря этому на данном направлении ВСУ потеряли до 240 боевиков, два танка, семь БМП, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, а также одну гаубицу М777. В районе Авдеевки уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами на позициях украинской обороны.
Еще одну американскую артустновку М777, четыре РСЗО «Ураган», гаубицу Д-20, две БМП и один танк артиллеристы группировки «Восток» накрыли в районе Угледара, Водяного и Пречистовки в ДНР. Здесь же уничтожены польская САУ Krab и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Четырех мест хранения боеприпасов, вместе со всем, что там находилось, ВСУ лишились в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Малиновка в Запорожской области. Еще один склад с БК 104-й артиллерийской бригады ВСУ накрыт вблизи с селом Вышетарасовка в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б» и три гаубицы Д-30.