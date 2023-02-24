Военное обозрение
Войти Регистрация

Член Совфеда Пушков назвал главное препятствие для передачи Западом боевых самолетов Украине

11
Член Совфеда Пушков назвал главное препятствие для передачи Западом боевых самолетов Украине

Если Североатлантический альянс направит на Украину летные экипажи, это будет означать вступление НАТО в открытую войну с Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации ФС РФ ко конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, который опубликовал пост в своем Telegram-канале.


Как отметил член Совфеда, основная причина проблематичности поставки истребителей ВСУ заключается в том, что странам НАТО придется отправлять на Украину не только самолеты, но и экипажи. Это будет означать войну с Россией, подчеркивает Пушков.

С мнением сенатора сложно не согласиться. Вероятно, Запад отклоняет просьбы Киева именно по этой причине. Например, даже Великобритания пока не готова идти на передачу боевых самолетов.

Украина давно просит у США и НАТО истребители. Однако киевский режим должен прекрасно понимать, что украинские летчики не смогут управлять самолетами западного производства, такими, как скажем F-16 или Eurofighter Typhoon. Ведь для этого потребуется пройти обучение, которое не уложить в недели, месяцы и даже год. Поэтому такие просьбы подразумевают и предоставление Украине экипажей боевых самолетов. Но здесь тоже есть нюансы.

Во-первых, в отличие от простых наемников-пехотинцев или даже танкистов, летчики – «товар штучный». Найти летчиков-наемников не так просто, а обязать военнослужащих регулярных армий отправляться на Украину – признать начало войны с Россией.

Во-вторых, кроме летчиков потребуется отправлять и технических специалистов на аэродромы. Проще использовать инфраструктуру аэродромов той же Польши, но тогда возрастает риск нанесения российских ударов по этим аэродромам, со всеми вытекающими последствиями.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:58
    0
    Я так понял и согласен ,Польшу нужно бомбить ..! И т.д.
    Артиллеристы Путин дал приказ ..))))
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:59
    +2
    придется отправлять на Украину не только самолеты, но и экипажи

    Запад на перепутье, точнее - стоит на раскоряку
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:06
      +1
      Запад прощупывает почву на предмет решимости наших руководителей. Не более того, если и дальше будем сопли на кулак наматывать, будут и самолёты, и ракеты, и любая другая техника. Такова жизнь! Слабых бьют.
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 15:15
        0
        Цитата: Alien From
        Такова жизнь! Слабых бьют.

        Я бы сказал даже пинают... ногами!
      2. marchcat
        marchcat Сегодня, 15:18
        0
        Полностью согласен с комментарием. Только жесткий ответ (но и действие) вразумит запад на какие либо действия против России!
    2. HAM
      HAM Сегодня, 15:16
      0
      Достаточно одной "проверки качества" ЯЗ на Новой Земле и многие из "раскорячки" станут в стойку "смирно"....
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:05
    0
    . Проще использовать инфраструктуру аэродромов той же Польши, но тогда возрастает риск нанесения российских ударов по этим аэродромам, со всеми вытекающими последствиями.

    Пушкову, конечно, виднее, но Польшу уже вовсю используют в войне против России ( как транспортный хаб и как ремонтные мастерские для военной техники) и пока что удары по ней не наносятся.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: Южноукраинец
      но Польшу уже вовсю используют в войне против России ( как транспортный хаб и как ремонтные мастерские для военной техники)

      Это не является поводом для вступления в войну, увы. Классический пример - Швеция в ВМВ, США в обеих мировых поначалу... Тот же Пакистан в Афгане.
  4. Eroma
    Eroma Сегодня, 15:11
    +1
    Не смущает Запад не какая война с Россией, ибо наши угрозы пустой звук!
    Автор правильно указал причины: отсутствие инфраструктуры и дифицит пилотов! Причем даже в самой Украине. Решение этих задач дело долгосрочное! Если будем и дальше тянуть, то и эту задачу они решат
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:13
    0
    Опять нет автора у новости!

    Член Совета Федерации мог бы и к конкретным статьям Конституции Российской Федерации апеллировать.

    Личное мнение...
    Украину в НАТО не приняли в ускоренном варианте потому, что тогда НАТО будет воевать с Россией.
    Украину не обстреливают ТЯО, потому, что тогда Россия будет воевать с НАТО.
    Жрать в три горла золотого миллиарда; жить лучше, чем 40 лет назад (есть, лечиться, детей растить, самим учиться, жить не в одном доме от правнука до прабабушки...) для пяти миллиардов; выжить большинству детей, и родивших их матерей, из полутора миллиардов...
    Это всё же лучше, чем на практике проверить, кто останется?

    Что то совсем всё мрачным кажется. (
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:15
    0
    Тут все просто. Шут и его клоуны считают, что если Запад даст новейшие вооружения вместе с экипажами, то он автоматически втянется в войну. В этом случае украинцы из площадки для разборок с Россией превратятся в полноценного партнера. А в случае военного успеха - поражения России в войне, Украина поживиться за наш счет.
    Мысль глубокая, но такая же неисполнимая, как и все остальное затеянное Западом.