Если Североатлантический альянс направит на Украину летные экипажи, это будет означать вступление НАТО в открытую войну с Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации ФС РФ ко конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, который опубликовал пост в своем Telegram-канале.Как отметил член Совфеда, основная причина проблематичности поставки истребителей ВСУ заключается в том, что странам НАТО придется отправлять на Украину не только самолеты, но и экипажи. Это будет означать войну с Россией, подчеркивает Пушков.С мнением сенатора сложно не согласиться. Вероятно, Запад отклоняет просьбы Киева именно по этой причине. Например, даже Великобритания пока не готова идти на передачу боевых самолетов.Украина давно просит у США и НАТО истребители. Однако киевский режим должен прекрасно понимать, что украинские летчики не смогут управлять самолетами западного производства, такими, как скажем F-16 или Eurofighter Typhoon. Ведь для этого потребуется пройти обучение, которое не уложить в недели, месяцы и даже год. Поэтому такие просьбы подразумевают и предоставление Украине экипажей боевых самолетов. Но здесь тоже есть нюансы.Во-первых, в отличие от простых наемников-пехотинцев или даже танкистов, летчики – «товар штучный». Найти летчиков-наемников не так просто, а обязать военнослужащих регулярных армий отправляться на Украину – признать начало войны с Россией.Во-вторых, кроме летчиков потребуется отправлять и технических специалистов на аэродромы. Проще использовать инфраструктуру аэродромов той же Польши, но тогда возрастает риск нанесения российских ударов по этим аэродромам, со всеми вытекающими последствиями.