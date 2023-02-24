Глава Чеченской Республики Кадыров рассказал о взятии укрепрайона ВСУ под Белогоровкой

Даже в ночное время суток наши воины не теряют бдительности и ведут охоту на украинских нацистов. Кстати, в тёмное время суток эта незаменимая вещь на фронте полностью оправдывает своё назначение

В районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атаковали и захватили укрепленный район украинских формирований. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, район был отлично укреплен и подготовлен к длительной обороне. Если ознакомиться с кадрами воздушной разведки, то можно увидеть, как в этом районе укрепились украинские формирования – окопы, огневые точки, дзоты.Как отметил Кадыров, ожесточенные бои идут и в районе города Кременная (тоже ЛНР). Здесь российские войска активно используют помощь беспилотной авиации . Разведывательные беспилотники выявляют места скопления живой силы противника, после чего артиллерия наносит удары по заданным целям. Такая тактика приводит к увеличению потерь у противника. подчеркнул Кадыров.Глава ЧР отметил, что российская армия демонстрирует успехи на каждом направлении. Он назвал «святым долгом» действия российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.Напомним, что ранее украинские чиновники и военные допускали вероятность еще большей активизации российских войск именно на Луганском направлении. Даже такой киевский ставленник как Сергей Гайдай, именующий себя «луганским губернатором», признавал тяжелое положение украинских формирований на данном участке фронта.