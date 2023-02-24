Китайское СМИ опубликовало отчет о катастрофическом разрыве в благосостоянии граждан США

Пока Соединенные Штаты насаждают демократию по всему миру и учат другие страны, как им жить, в самой Америке стремительно растет разрыв между богатыми и бедными гражданами. Согласно отчету, опубликованному китайским информационным агентством Синьхуа, экономическая поляризация в США достигла исторического максимума и продолжает разрушать структуру американского общества. Эксперты выяснили, что в настоящее время один процент американских домохозяйств владеет более чем 20 процентами национального богатства страны.Краткий анализ отчета «Растущая экономическая поляризация в США: правда и факты» сделал китайский таблоид Global Times.По данным Всемирного банка, коэффициент Джини, который измеряет неравенство в распределении доходов, в США вырос с 0,353 в 1974 году до 0,415 в 2019 году, превысив предупреждающий уровень в 0,4, что указывает на большой разрыв в доходах разных слоев общества.Проблема усугубилась в результате пандемии COVID-19, которая привела к массовой потери рабочих мест и обнищанию миллионов американских граждан. При этом высокая инфляция, растущая эмиссия долларовой массы и увеличение бюджетных расходов привели к росту цен на акции и жилье, что принесло огромные выгоды более богатым владельцам активов.В недавнем отчете ФРС говорится, что на конец 2021 года общее состояние одного процента самых богатых жителей США достигло рекордных 45,9 трлн долларов и увеличилось еще более чем на 12 триллионов в период пандемии.Согласно анализу Исследовательского центра Pew, в США стремительно сокращается доля среднего класса. В 1971 году 61% взрослого населения США считался средним классом, а в 2021 году этот показатель снизился всего до 50%, что даже меньше, чем до Великой рецессии. Обеднение ранее благополучных граждан приводит к обострению межрасовых противоречий, поскольку средний класс, который в основном состоит из белых американцев, считает, что улучшение уровня жизни других рас основано на перераспределении ресурсов в их пользу и в ущерб белому населению.В докладе агентства Синьхуа также отмечается, что увеличивающийся разрыв в уровне благосостояния является одной из основных причин углубления социального кризиса в США. С этим тесно связаны такие проблемы, как растущие этнические конфликты, увеличение количества бездомных, городские беспорядки и насильственные преступления.Несмотря на такую тяжелую ситуацию, американские политики делают очень мало, чтобы изменить жизнь своих граждан к лучшему. Межпартийный конфликт и постоянные изменения в правительстве, по сути, привели к политическому кризису, который продолжает усугубляться.Сверхбогатые американцы, пользуясь межпартийными противоречиями, добились для себя налоговых льгот и преференций в ущерб остальным гражданам США. Согласно сообщению новостного издания ProPublica, истинная налоговая ставка для самых богатых американцев составляет всего 3,4 процента, что намного ниже, чем у обычных наемных работников.Профессор международных отношений в Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что дальнейшее расслоение между богатыми и бедными, усиление политической борьбы, расовые противоречия означают, что кризис в США будет только усугубляться, и стране будет очень трудно вернуться к нормальной жизни.