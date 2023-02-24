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Китайское СМИ опубликовало отчет о катастрофическом разрыве в благосостоянии граждан США

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Китайское СМИ опубликовало отчет о катастрофическом разрыве в благосостоянии граждан США

Пока Соединенные Штаты насаждают демократию по всему миру и учат другие страны, как им жить, в самой Америке стремительно растет разрыв между богатыми и бедными гражданами. Согласно отчету, опубликованному китайским информационным агентством Синьхуа, экономическая поляризация в США достигла исторического максимума и продолжает разрушать структуру американского общества. Эксперты выяснили, что в настоящее время один процент американских домохозяйств владеет более чем 20 процентами национального богатства страны.


Краткий анализ отчета «Растущая экономическая поляризация в США: правда и факты» сделал китайский таблоид Global Times.

По данным Всемирного банка, коэффициент Джини, который измеряет неравенство в распределении доходов, в США вырос с 0,353 в 1974 году до 0,415 в 2019 году, превысив предупреждающий уровень в 0,4, что указывает на большой разрыв в доходах разных слоев общества.

Проблема усугубилась в результате пандемии COVID-19, которая привела к массовой потери рабочих мест и обнищанию миллионов американских граждан. При этом высокая инфляция, растущая эмиссия долларовой массы и увеличение бюджетных расходов привели к росту цен на акции и жилье, что принесло огромные выгоды более богатым владельцам активов.

В недавнем отчете ФРС говорится, что на конец 2021 года общее состояние одного процента самых богатых жителей США достигло рекордных 45,9 трлн долларов и увеличилось еще более чем на 12 триллионов в период пандемии.

Согласно анализу Исследовательского центра Pew, в США стремительно сокращается доля среднего класса. В 1971 году 61% взрослого населения США считался средним классом, а в 2021 году этот показатель снизился всего до 50%, что даже меньше, чем до Великой рецессии. Обеднение ранее благополучных граждан приводит к обострению межрасовых противоречий, поскольку средний класс, который в основном состоит из белых американцев, считает, что улучшение уровня жизни других рас основано на перераспределении ресурсов в их пользу и в ущерб белому населению.

В докладе агентства Синьхуа также отмечается, что увеличивающийся разрыв в уровне благосостояния является одной из основных причин углубления социального кризиса в США. С этим тесно связаны такие проблемы, как растущие этнические конфликты, увеличение количества бездомных, городские беспорядки и насильственные преступления.

Несмотря на такую тяжелую ситуацию, американские политики делают очень мало, чтобы изменить жизнь своих граждан к лучшему. Межпартийный конфликт и постоянные изменения в правительстве, по сути, привели к политическому кризису, который продолжает усугубляться.

Сверхбогатые американцы, пользуясь межпартийными противоречиями, добились для себя налоговых льгот и преференций в ущерб остальным гражданам США. Согласно сообщению новостного издания ProPublica, истинная налоговая ставка для самых богатых американцев составляет всего 3,4 процента, что намного ниже, чем у обычных наемных работников.

Профессор международных отношений в Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что дальнейшее расслоение между богатыми и бедными, усиление политической борьбы, расовые противоречия означают, что кризис в США будет только усугубляться, и стране будет очень трудно вернуться к нормальной жизни.
Автор:
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/hundreds-of-homeless-veterans-from-the-denver-metro
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17 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:30
    -1
    Афроамериканцы вышли на первое место ? Или беженцы с виницкой области ?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: LukaNord
      Афроамериканцы вышли на первое место ? Или беженцы с виницкой области ?

      Афроамериканцы первое место не уступят рагулям из западенской краины.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:32
    0
    Сколько в США живёт китайцев ,потенциальных осведомителей КНР.Они врать не будут.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:38
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Сколько в США живёт китайцев ,потенциальных осведомителей КНР.Они врать не будут.

      И помогут в развале США ..Байден это Горбач !!!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:40
    +2
    У-у-у... Святую корову либероты всего мира тронули, ща визга будет)))) Там же как известно. сплошное благорастворение в воздусях. и никто не грабит свое же население. и даже войны в интересах сыночков чинариков не ведут, Бидон-младший подтвердит
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:40
    +4
    Негры бездельники как жили на пособие, так и живут. Плевать им на разрыв по доходам классов. Был бы повод побунтовать и пограбить.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:50
      +3
      Свободным неграм Америки блэкаут в помощь,на пару недель.Я начал предвыборную президентскую компанию в США . drinks
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:36
        +1
        Негры США за Блекаут! Блекаут ливз меттер!
        Они кастати. первыми при всех ЧС отрываются - Нью-Йоркский блекаут или там любой потоп, как в Новом Орлеане - самый для них праздник, вот точно говорю, победите с отрывом!
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:48
    +5
    Слава Богу у нас нет никаких разрывов в благосостоянии в обществе!
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:11
      +2
      Вот тут уж слишком толсто)........
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:49
    +2
    Странно. По итогам 2021г. 1% граждан США владел 35% национального богатства страны. Движутся в сторону социальной справедливости? На самом деле нет (разные источники), идет непрерывный рост.

    Для сравнения. Япония (общемировой лидер по социальной справедливости), 1% владеет 19%. В целом ситуация стабильна и не меняется.
    Китай, 1% владеет 30% (не сильно ушли от США, идет непрерывный рост)
    Россия, 1% владеет 59%. Пик в 63% пришелся на 2010, далее идет снижение.

    https://officelife.media/news/35967-rossiya-zanimaet-1-e-mesto-v-mire-po-neravenstvu-blagosostoyaniya/
  7. sds87
    sds87 Сегодня, 15:51
    +3
    А в РФ как обстоит разрыв доходов у верхушки и большого бизнеса (одна связка) и основного населения? Почему-то уверен, что ситуация несколько похуже, чем в США.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:12
      +2
      Вы ничего не понимаете - это другое...
  8. spirit
    spirit Сегодня, 15:51
    +3
    Эксперты выяснили, что в настоящее время один процент американских домохозяйств владеет более чем 20 процентами национального богатства страны.

    Всего 20 процентов?Слабаки.У нас через всякие прокси компании процентов 80 будет
  9. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:05
    +2
    По данным Всемирного банка, коэффициент Джини, который измеряет неравенство в распределении доходов, в США вырос с 0,353 в 1974 году до 0,415 в 2019 году, превысив предупреждающий уровень в 0,4, что указывает на большой разрыв в доходах разных слоев общества.

    В России сей индекс в 2019 году был о.41.
    Так что всё в статье относится и к нам.

    Гайдар в гробу танцует: "Америку догнали!" am
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:34
    0
    1 % домохозяйств владеет 20 % собственности страны?
    Так это почти марксизм-маоизм.
    Считается же же что 1 процент граждан США владеет более 80 процентов денежных средств планеты. В долларовом исчислении.
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:46
    0
    интересно а как в самом Китае распределяются богатства среди 1,4 миллиарда населения ? что то мне кажется там тоже , в основной массе нищета повальная
    я не за Матрасников! я просто хочу знать те же коэффициенты для Китая