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Посол Китая в Евросоюзе: «Если Запад хочет одолеть Россию, это будет жестокая война»

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Посол Китая в Евросоюзе: «Если Запад хочет одолеть Россию, это будет жестокая война»

Китайские дипломаты демонстрируют недовольство политикой США и Европы в отношении России. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления по вопросу украинского конфликта.


Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун предупредил Запад о тяжелейших последствиях, с которыми он может столкнуться в случае прямой конфронтации с Россией из-за Украины. Тем самым, он фактически подтвердил тезис президента России Владимира Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя.

Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война

- подчеркнул китайский дипломат Фу Цун.

По мнению посла КНР в ЕС, столкновение Запада и России принесет миру большие риски. Фу Цун также отметил, что заявления западных политиков, будто Россия «скатится на уровень второсортной страны» являются крайне опасными. Эти иллюзии исключают возможность проведения мирных переговоров по конфликту на Украине, что влечет за собой лишь безостановочную эскалацию и куда больший ущерб.

Напомним, что ранее Китай представил свой план мирного урегулирования по Украине. Он является достаточно спорным, если брать за основу позицию России, но, в то же время, содержит выпады в адрес западных стран. Позиция Пекина в отношении поведения США и «коллективного Запада» фактически солидарна с российской, озвученной президентом Путиным во время послания Федеральному собранию.
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:29
    0
    КНР решил слезть с горы ?Или ещё не время.Надо подкрепить все эти слова нашими военными успехами.Придётся подождать и не идти напролом не считаясь с потерями.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:34
      0
      КНР ничего не решил. КНР сделал (далеко не первую) декларацию своего виденья мироустройства (предложил США отказаться от роли мирового гегемона). Предложил не в первый раз и не в последний. Украина здесь только повод.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:49
        0
        это будет очень жестокая и затяжная война
        Нежных войн не бывает....А вот длительность зависит от многих факторов: Оружия, его применения, умения и решительности командования и воинов !
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:36
    -1
    Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война
    recourse fool Что это? Хочешь победить Россию, проведи жестокую и затяжную войну? fool
  3. fiv
    fiv Сегодня, 15:43
    0
    Хочешь победить РФ, приготовься к ядерным ударам. Китай хочет Тайвань, но не хочет больших перемен. Китай не знает, на что решиться в быстро меняющемся мире, он не хочет торопиться, но боится не успеть
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:05
    0
    С таким командованием-то, в случае начала широкомасштабной войны, всё закончится относительно быстро. В течение года.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 16:16
    0
    Китайцы как всегда себе на уме, если мы уничтожим друг друга, либо сильно ослабим, только на руку КНР, вот и появляется череда заявлений) Страны ЕС, как будто, остаются в стороне, учитывая их роль на сегодняшний день в противостоянии ВС РФ с СВУ. Что поделать? - хозяин прав всегда. Хорошо хоть - яволь не говорят, хотя....