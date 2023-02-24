Посол Китая в Евросоюзе: «Если Запад хочет одолеть Россию, это будет жестокая война»

Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война

Китайские дипломаты демонстрируют недовольство политикой США и Европы в отношении России. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления по вопросу украинского конфликта.Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун предупредил Запад о тяжелейших последствиях, с которыми он может столкнуться в случае прямой конфронтации с Россией из-за Украины. Тем самым, он фактически подтвердил тезис президента России Владимира Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя.- подчеркнул китайский дипломат Фу Цун.По мнению посла КНР в ЕС, столкновение Запада и России принесет миру большие риски. Фу Цун также отметил, что заявления западных политиков, будто Россия «скатится на уровень второсортной страны» являются крайне опасными. Эти иллюзии исключают возможность проведения мирных переговоров по конфликту на Украине, что влечет за собой лишь безостановочную эскалацию и куда больший ущерб.Напомним, что ранее Китай представил свой план мирного урегулирования по Украине. Он является достаточно спорным, если брать за основу позицию России, но, в то же время, содержит выпады в адрес западных стран. Позиция Пекина в отношении поведения США и «коллективного Запада» фактически солидарна с российской, озвученной президентом Путиным во время послания Федеральному собранию.