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Украинский премьер назвал ВСУ «армией НАТО»

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Украинский премьер назвал ВСУ «армией НАТО»

Киевские власти не оставляют намерений «втиснуть» свою страну в НАТО уже в недалеком будущем. Данные планы существенно осложняют разрешение текущего конфликта, так как одной из причин начала российской СВО, как раз, и было желание нашей «западной соседки» поскорее присоединиться к альянсу.


В то же время, согласно уставу НАТО, страна не может присоединиться к блоку, если на ее территории идет вооруженный конфликт. Об этом прекрасно понимают и на Украине, что подтвердил в своем интервью испанскому изданию Confidencial премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Со слов главы украинского правительства, в Киеве осознают все сложности и препятствия, которые сейчас имеются на пути вступления в альянс. Между тем, даже несмотря на то, что Украина не имеет статуса участника блока, как выразился Шмыгаль, ВСУ де-факто уже являются армией НАТО.

Украинский премьер пояснил, что в ВСУ активно внедряются стандарты, которыми пользуются армии блока. Кроме того, украинские военнослужащие продолжают осваивать западные образцы вооружений. При этом некоторыми из них они пользуются уже сегодня.

Напоследок, уже по старой традиции, Шмыгаль попросил у «западных партнеров» еще больше вооружения, включая танки, самолеты и артиллерию, пообещав не использовать его для нанесения ударов по российской территории. Правда, в последнем заявлении он сделал поправку, что Украина не будет атаковать Россию в границах 1991 года.

Следовательно, в Киеве не скрывают того, что готовятся наступать на Крым, республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области.
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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:59
    +2
    Напомним о предыдущих армиях вооруженных по стандартам НАТО и даже НАТОвским вооружением. И обученным тактике западными инструкторами.ЭТо Армия Ирака и Афганистана. Ну и где они? Помогли им натовские оружие и инструктажи? Ну провальная ведь система. Как хорошо что шумеры знают только историю копания Черного моря и нюансы свидомитской заготовки сала динозавров. Другая история им неведома.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:03
      +1
      Украинский премьер назвал ВСУ «армией НАТО»
      Это называется: без мыла пытаются втиснуться в ...! fool
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 16:19
        -1
        Цитата: marchcat
        Украинский премьер назвал ВСУ «армией НАТО»
        Это называется: без мыла пытаются втиснуться в .

        Ну дайте помечтать...хоть во сне...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: marchcat
        Это называется: без мыла пытаются втиснуться в ...!

        Как в песне Есенина - "Ах, как хочется, хочется, хочется, к чужой попе прижаться щекой."
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:10
      +2
      Предыдущие армии НАТО были сборищами "туземцев". Которые в принципе не отличались стойкостью и боеспособностью, какие бы инструкторы их не учили (Советские или Западные). Украина - это мы, те же восточные славяне с тем же менталитетом (на фронт кидают в первую очередь представителей восточной Украины). И мозги у них промыты капитально (начиная со школьной скамьи, а не просто телевизором). Это единственная из армий НАТО (включая его европейских представителей) которая намерена стоять до конца.
      1. Saler
        Saler Сегодня, 16:17
        0
        Если не одумаются и не пойдут на мировую, то придется их уничтожить.
        Надеюсь без применения ядерного оружия!
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:10
      0
      Помогли им натовские оружие и инструктажи?
      Так это были не русские.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 16:58
        0
        да ладно, бросьте это шовинизм. Корейцы и вьетнамцы тоже не русские, но наподдали матрасникам так, что у них до сих пор попа болит!
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:01
    +3
    Точнее, армия воюющая за интересы нато. Армия нато она в домике, пока есть на Украине одурманенное национализмом пушечное мясо.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    +2
    И сразу потери ВСУ прекратились на фронте?Страны НАТО обоюдные потери по точнее считают и прекрасно понимают ,что Россия не всё использует.А бережёт это для НАТО.А так бы уже.давно в драку ввязались ,причём своими руками.
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 16:06
    +2
    НАТО играет в долгую внедряя свои стандарты в украинскую армию на перспективу, война рано или поздно закончится и запад рассчитывает что Россия всё же отступит от своих нарративов о дальнейшем не расширении альянса, не при нынешней власти так приемствующей, ведь Путин к сожалению не вечен.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:10
      +2
      Не подскажете, чем кончилась армия по стандартам НАТО в Грузии, Афганистане, Ираке?
      Вдолгую НАТО играть самое время - особенно когда США вышибли окончательно с Ближнего Востока и из Африки, добивают на Дальнем. А само нато трещит по линии Турция-Швеция и Польша-Германия
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:14
      +6
      Путин к сожалению не вечен.
      Путин 2000го и Путин 2023го это две большие разницы.
  5. Andron78
    Andron78 Сегодня, 16:17
    0
    Эти выродки поражают свои людоедством. Простой люд гонят на убой, типа по стандартам НАТО, как будто это что-то меняет.
  6. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 16:34
    +2
    Представляется, что в случае неуспеха СВО логика развития событий со временем (раньше или позже) однозначно приведёт Украину в НАТО, к огромному сожалению...
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:39
    0
    Ни армия НАТО, но, ВСУ стремится к стандартам НАТО. Опять же , сейчас Украина будет подталкивать Путина к оптимизации Крыма .И скорее всего, в этом году все решиться , так как всем выгодно, что Путин президент РФ. А этот шанс они упускать небудут.