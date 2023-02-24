Украинский премьер назвал ВСУ «армией НАТО»

Киевские власти не оставляют намерений «втиснуть» свою страну в НАТО уже в недалеком будущем. Данные планы существенно осложняют разрешение текущего конфликта, так как одной из причин начала российской СВО, как раз, и было желание нашей «западной соседки» поскорее присоединиться к альянсу.
В то же время, согласно уставу НАТО, страна не может присоединиться к блоку, если на ее территории идет вооруженный конфликт. Об этом прекрасно понимают и на Украине, что подтвердил в своем интервью испанскому изданию Confidencial премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Со слов главы украинского правительства, в Киеве осознают все сложности и препятствия, которые сейчас имеются на пути вступления в альянс. Между тем, даже несмотря на то, что Украина не имеет статуса участника блока, как выразился Шмыгаль, ВСУ де-факто уже являются армией НАТО.
Украинский премьер пояснил, что в ВСУ активно внедряются стандарты, которыми пользуются армии блока. Кроме того, украинские военнослужащие продолжают осваивать западные образцы вооружений. При этом некоторыми из них они пользуются уже сегодня.
Напоследок, уже по старой традиции, Шмыгаль попросил у «западных партнеров» еще больше вооружения, включая танки, самолеты и артиллерию, пообещав не использовать его для нанесения ударов по российской территории. Правда, в последнем заявлении он сделал поправку, что Украина не будет атаковать Россию в границах 1991 года.
Следовательно, в Киеве не скрывают того, что готовятся наступать на Крым, республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области.