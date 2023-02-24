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Министерство обороны Молдавии отрицает существование военных угроз для Приднестровья

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Министерство обороны Молдавии отрицает существование военных угроз для Приднестровья

Представители министерства обороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья, несмотря на сообщения российского военного ведомства о том, что Киев планирует направленную против непризнанной республики вооруженную провокацию.


По данным МО РФ, в качестве предлога для вторжения в ПМР боевики киевского режима планируют осуществить инсценировку якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что тщательно отслеживают ситуацию в приграничном регионе, а также выразили готовность немедленно реагировать на изменения обстановки вокруг Приднестровья.

В молдавском минобороны отметили, что отслеживают все события, действия и изменения, происходящие в регионе и на территории Приднестровья и не видят никаких прямых угроз для безопасности этого региона. В ведомстве также пообещали немедленно проинформировать общественность в случае возникновения военных угроз.

В настоящее время безопасность в зоне приднестровского конфликта поддерживается совместными миротворческими силами, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих, а также украинские военные наблюдатели.

Приднестровская Молдавская Республика, большую часть населения которой составляют этнические русские и украинцы, еще до распада СССР стремилась выйти из состава Молдавии, опасаясь вероятного присоединения Молдавии к Румынии. В 1992 году власти Молдавии предприняли попытку силового решения создавшейся ситуации, после чего фактически утратили контроль над этой территорией.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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5 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:00
    +2
    Frage:

    Wieso kann nicht auch Transnistrien einen Volksentscheid herbeiführen,
    indem die Bevölkerung in einer freien und unabhängigen Entscheidung
    ihren Willen bekundet, dass sie den Anschluss an Russland wünscht...?!?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:03
    +1
    Молдавашки могут сейчас заявлять что угодно, Проблема в то что востока по Приднестровью могут ударить карательные бригады незаконных вооруженных формирований бывшей украины, поднаторевшие в резне мирных жителей в Буче и Ирпене. Им надо захватить склады советских вооружений ЗГВ вывезенные туда . Особенно снаряды к артсистемам, которые у них кончились.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:12
    0
    на территории Приднестровья и не видят никаких прямых угроз для безопасности этого региона.

    Да-да-да! А мы прямо верим! ))) Прямых угроз нет, а косвенных?
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 16:32
    0
    В молдавском минобороны отметили, что отслеживают все события, действия и изменения, происходящие в регионе и на территории Приднестровья и не видят никаких прямых угроз для безопасности этого региона.

    Всё правильно, что им напрягаться, за них всё решат америкосы: скажут - угрозы увидят...
  5. alex-pmr
    alex-pmr Сегодня, 16:33
    0
    В случае прямой агрессии, шансы Приднестровья отразить ее минимальны. Тяжелого вооружения практически нет., разве что с десяток Т-64. В течении суток вопрос будет решен не в нашу пользу. Все зависит от политической воли руководства Молдовы, дадут ли они отмашку на вторжение ВСУ в ПМР или нет. Приднестровье слабое звено для России