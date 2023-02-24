Министерство обороны Молдавии отрицает существование военных угроз для Приднестровья

Представители министерства обороны Молдавии заявили, что не видят прямых военных угроз для Приднестровья, несмотря на сообщения российского военного ведомства о том, что Киев планирует направленную против непризнанной республики вооруженную провокацию.По данным МО РФ, в качестве предлога для вторжения в ПМР боевики киевского режима планируют осуществить инсценировку якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что тщательно отслеживают ситуацию в приграничном регионе, а также выразили готовность немедленно реагировать на изменения обстановки вокруг Приднестровья.В молдавском минобороны отметили, что отслеживают все события, действия и изменения, происходящие в регионе и на территории Приднестровья и не видят никаких прямых угроз для безопасности этого региона. В ведомстве также пообещали немедленно проинформировать общественность в случае возникновения военных угроз.В настоящее время безопасность в зоне приднестровского конфликта поддерживается совместными миротворческими силами, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих, а также украинские военные наблюдатели.Приднестровская Молдавская Республика, большую часть населения которой составляют этнические русские и украинцы, еще до распада СССР стремилась выйти из состава Молдавии, опасаясь вероятного присоединения Молдавии к Румынии. В 1992 году власти Молдавии предприняли попытку силового решения создавшейся ситуации, после чего фактически утратили контроль над этой территорией.