Bloomberg: польский премьер сегодня назовёт дату поставки первого танка Leopard 2 на Украину

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня назовет дату поставки первого танка Leopard 2 на Украину. Оказывается, его отправка произойдет уже сегодня.
Об этом проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного чиновника.
Сообщается, что глава польского правительства сделает данное объявление во время своего сегодняшнего посещения украинской столицы, которое приурочено к первой годовщине со дня начала российской спецоперации. Ранее им было озвучено, что Варшава предоставит в распоряжение ВСУ в общей сложности 14 танков Leopard 2. И теперь Моравецкий, по утверждению собеседника агентства, объявит, что поставка боевых машин начнется уже сегодня.
Союзники Украины с начала этого года решили ускорить и нарастить поставки Киеву западной военной техники. В конце января немецкое правительство объявило о намерении предоставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Помимо этого, тяжелую бронетехнику киевскому режиму пообещали Соединенные Штаты, Великобритания, Словакия, Франция и Норвегия. В ближайшее время, если никто не передумает, украинские военные получат 140 танков, которые поставят 12 стран. Впрочем, многие европейские чиновники не только не отказываются от своих обещаний Киеву, но и готовы увеличить объемы поставок. Так, во время вчерашнего визита на Украину премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна отправит для ВСУ не шесть машин Leopard 2, как обещалось ранее, а целых десять.
Поставка европейскими государствами танков Leopard стала возможной благодаря разрешению на реэкспорт немецкой техники, которое дал Берлин другим странам. Наиболее активно его подталкивала к этому шагу Варшава.