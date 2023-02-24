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Bloomberg: польский премьер сегодня назовёт дату поставки первого танка Leopard 2 на Украину

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Bloomberg: польский премьер сегодня назовёт дату поставки первого танка Leopard 2 на Украину

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня назовет дату поставки первого танка Leopard 2 на Украину. Оказывается, его отправка произойдет уже сегодня.

Об этом проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного чиновника.

Сообщается, что глава польского правительства сделает данное объявление во время своего сегодняшнего посещения украинской столицы, которое приурочено к первой годовщине со дня начала российской спецоперации. Ранее им было озвучено, что Варшава предоставит в распоряжение ВСУ в общей сложности 14 танков Leopard 2. И теперь Моравецкий, по утверждению собеседника агентства, объявит, что поставка боевых машин начнется уже сегодня.

Союзники Украины с начала этого года решили ускорить и нарастить поставки Киеву западной военной техники. В конце января немецкое правительство объявило о намерении предоставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Помимо этого, тяжелую бронетехнику киевскому режиму пообещали Соединенные Штаты, Великобритания, Словакия, Франция и Норвегия. В ближайшее время, если никто не передумает, украинские военные получат 140 танков, которые поставят 12 стран. Впрочем, многие европейские чиновники не только не отказываются от своих обещаний Киеву, но и готовы увеличить объемы поставок. Так, во время вчерашнего визита на Украину премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна отправит для ВСУ не шесть машин Leopard 2, как обещалось ранее, а целых десять.

Поставка европейскими государствами танков Leopard стала возможной благодаря разрешению на реэкспорт немецкой техники, которое дал Берлин другим странам. Наиболее активно его подталкивала к этому шагу Варшава.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:40
    +1
    Лепы уже на Украине, тухлятина блюмберг опаздывает.Идиоты из блюмберга не у того брали " интервью".Надо было у министра обороны Польши Блащака брать.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 15:51
      +1
      Ага.
      Первые польские Леопарды 2 уже на Украине - Sky News.
      Варшава дополняет, что танков в первой партии четыре
  2. Dich
    Dich Сегодня, 15:43
    0
    Минобороны Польши заявил что леопарды уже поставлены.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:57
    0
    Bloomberg: польский премьер сегодня назовёт дату поставки первого танка Leopard 2 на Украину

    А, когда российский президент (министр обороны) озвучит дату ракетного удара по ж/д станции (мостам), через которые просачивается вся эта нечисть?
  4. Napayz
    Napayz Сегодня, 16:01
    0
    Рыбарь тоже пишет, что танки уже на полигоне, якобы, в учебных целях
  5. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 16:51
    0
    ВО опіздало\спізднилося, поляки торопятся поперед Бацьки в пекло
    :
    Министр обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны заявил, что первые танки Leopard 2 из обещанных 14 сегодня, 24 февраля, уже попали на Украину.
    https://www.kommersant.ru/doc/5841884

    Скрытно доставить танки НЕВОЗМОЖНО, как5 и всех постоянных интуристов, которые торопятся в Киев как мухи на дерьмо.
    Ращведки, ВКС и всмякие спецнказы, как всегда, ничего не сделали и сделать неспособны.
    Не мебель надо менять в импотентных давно не силовых конторах