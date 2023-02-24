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Молдавская оппозиция заявила о требованиях предоставления республике гарантий прочного мира

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Молдавская оппозиция заявила о требованиях предоставления республике гарантий прочного мира

Молдавская оппозиция в лице Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявила о том, что любые попытки втянуть страну в военный конфликт недопустимы, особенно на фоне недавних обсуждений о рисках и угрозах безопасности для Молдовы. В этой связи, она выступила с требованием о предоставлении республике гарантий прочного мира.


Вот что следует из сообщения политформирования:

Вопрос приднестровского регулирования зависит, главным образом, от действий и решений властей Республики Молдова, которые они предложат всем участникам переговорного процесса в формате «5+2». Любые вмешательства извне, способствующие эскалации напряжённости в республике и, непосредственно, в Приднестровском регионе будут расцениваться как преступление по отношению не только к государству, но и ко всем нашим гражданам

Также в своём заявлении, ПСРМ посетовала на отсутствие желания правящего большинства прислушаться к общественному мнению в своей стране, продолжая, поддерживать радикальные заявления, пугающие общественность на обоих берегах Днестра.

В то же время социалисты крайне негативно отнеслись к недавним заявлениям президента Украины, выразившего готовность «оказать содействие» молдавскому руководству в немедленном решении приднестровской проблемы, равно как и к заявлениям новоиспечённого премьера Молдовы Дорина Речана о демилитаризации непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, что идёт вразрез с благими намерениями по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным и дипломатическим путём.

В завершении оппозиционное формирование призывает официальный Кишинёв, а также все соседние государства и внешних партнёров, строго уважать и соблюдать Конституцию, суверенитет и нейтральный статус, коим обладает Республика Молдова.
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Использованы фотографии:
Официальная страница Партии социалистов Республики Молдова в соцсетях
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:26
    +2
    Вся надежда, на то что молдаване не очень хотят умереть во славу кружевных трусов и прав геев. Не успел глобальный Запад взрастить молдавский национализм. Дайте им десять лет и все эти сейчас вменяемые молдаване будут грезить Валашским господарем Дракулой, который сажал бояр на колья и мечтать о Великой Валахии, которая на равных воевала с Османами.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 16:32
      +2
      Вы правы. Только благоразумие молдаван может остановить расширение конфликта на их территорию.
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 16:37
      +2
      Да поздно уже пить боржоми, штатовские марионетки рулят к войне. Пострелять молдаванам все равно придётся, осталось только решить в кого стрелять. Замычат как украинцы, ну знать судьба у них такая телячья, стадом на бойню..
  2. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:36
    +2
    Цитата: голос_разуma
    Вся надежда, на то что молдаване не очень хотят умереть во славу кружевных трусов и прав геев

    Их никто не спросит. Увы. Удержать не получится, эльфам нужны склады. Надеюсь там все заминировано, иначе захватят. Никакие правила, кроме силы, не действуют теперь. А гарант молчит. И его молчание, все бОльшей крови нам стоит.