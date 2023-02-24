Молдавская оппозиция заявила о требованиях предоставления республике гарантий прочного мира

Вопрос приднестровского регулирования зависит, главным образом, от действий и решений властей Республики Молдова, которые они предложат всем участникам переговорного процесса в формате «5+2». Любые вмешательства извне, способствующие эскалации напряжённости в республике и, непосредственно, в Приднестровском регионе будут расцениваться как преступление по отношению не только к государству, но и ко всем нашим гражданам

Молдавская оппозиция в лице Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявила о том, что любые попытки втянуть страну в военный конфликт недопустимы, особенно на фоне недавних обсуждений о рисках и угрозах безопасности для Молдовы. В этой связи, она выступила с требованием о предоставлении республике гарантий прочного мира.Вот что следует из сообщения политформирования:Также в своём заявлении, ПСРМ посетовала на отсутствие желания правящего большинства прислушаться к общественному мнению в своей стране, продолжая, поддерживать радикальные заявления, пугающие общественность на обоих берегах Днестра.В то же время социалисты крайне негативно отнеслись к недавним заявлениям президента Украины, выразившего готовность «оказать содействие» молдавскому руководству в немедленном решении приднестровской проблемы, равно как и к заявлениям новоиспечённого премьера Молдовы Дорина Речана о демилитаризации непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, что идёт вразрез с благими намерениями по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным и дипломатическим путём.В завершении оппозиционное формирование призывает официальный Кишинёв, а также все соседние государства и внешних партнёров, строго уважать и соблюдать Конституцию, суверенитет и нейтральный статус, коим обладает Республика Молдова.