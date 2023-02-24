Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Швецию и Финляндию в «бессовестной лжи» про его страну

В Венгрии далеко не все депутаты национального парламента готовы поддерживать идею присоединения к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
По утверждению Орбана, для скепсиса венгерских политиков в отношении вступления скандинавских стран в НАТО есть свои причины. Во-первых, это увеличение протяженности границы Североатлантического альянса с Россией. В случае присоединения к блоку Финляндии граница вырастет на тысячу километров.
Во-вторых, отмечает Орбан, в Швеции и Финляндии распространяют «бессовестную ложь» о жизни в Венгрии, в том числе о состоянии прав человека и демократических институтов. Если кто-то хочет стать военным союзником Венгрии по НАТО, но при этом врет о стране, то это не может не вызывать определенных вопросов.
По словам Орбана, Будапешт поддерживает идею присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Но перед тем, как воплотить этот проект в жизнь, нужно провести «ряд серьезных разговоров» между представителями Венгрии и данных скандинавских государств. Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна требует к себе такого же уважения, как и к любым другим странам.
Отметим, что с 6 по 9 марта венгерский парламент будет голосовать по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Пока только Венгрия и Турция остаются членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявки Швеции и Финляндии. С Турцией ситуация сложнее: после истории с провокационным сожжением священной книги мусульман праворадикальным активистом переговоры со Стокгольмом приостановились.