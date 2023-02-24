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Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Швецию и Финляндию в «бессовестной лжи» про его страну

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Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Швецию и Финляндию в «бессовестной лжи» про его страну

В Венгрии далеко не все депутаты национального парламента готовы поддерживать идею присоединения к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.


По утверждению Орбана, для скепсиса венгерских политиков в отношении вступления скандинавских стран в НАТО есть свои причины. Во-первых, это увеличение протяженности границы Североатлантического альянса с Россией. В случае присоединения к блоку Финляндии граница вырастет на тысячу километров.

Во-вторых, отмечает Орбан, в Швеции и Финляндии распространяют «бессовестную ложь» о жизни в Венгрии, в том числе о состоянии прав человека и демократических институтов. Если кто-то хочет стать военным союзником Венгрии по НАТО, но при этом врет о стране, то это не может не вызывать определенных вопросов.

По словам Орбана, Будапешт поддерживает идею присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Но перед тем, как воплотить этот проект в жизнь, нужно провести «ряд серьезных разговоров» между представителями Венгрии и данных скандинавских государств. Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна требует к себе такого же уважения, как и к любым другим странам.

Отметим, что с 6 по 9 марта венгерский парламент будет голосовать по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Пока только Венгрия и Турция остаются членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявки Швеции и Финляндии. С Турцией ситуация сложнее: после истории с провокационным сожжением священной книги мусульман праворадикальным активистом переговоры со Стокгольмом приостановились.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:54
    +1
    Чем больше участников в альянсе, тем больше противоречий. Все эта братия сидела раньше в Варшавском договоре и точила ножи за спиной и прятала камни за пазухой. все эти Польши, Венгрии и прочие Румынии, Чехии со Словакиями. Не говоря уже братушках-предатушках типа болгар, которые во всех мировых войнах против России выступали, видимо в благодарность за освобождение государственности от османов. Теперь их в другой альянс взяли, они и там гадят и ссорятся. А плюс еще два таких противоположных полюса как Турки и Греки или как Турки и Шведы. Так что пусть западники, лопают полной ложкой капризы и взаимное нетерпение.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:57
      0
      Будапешт поддерживает идею присоединения Швеции и Финляндии к НАТО
      И тем не менее !
    2. Сергей Ляховский
      Сергей Ляховский Сегодня, 16:19
      +1
      Знаете в формате стран давно пора забыть о благодарностях куда только мы не лезли с помощью пора уже успокоиться и жить только своими интересами не выдумывая славянства братства рабочих и крестьян и прочее
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:59
    +3
    Если верить вике: фины это "венгры" ,волею судеб живущих на севере "Оба народа фино -угорской группы.Орбана в президенты народов Фино угорской группы.
  3. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 16:07
    0
    СВО - это первая русско-еврейская война или начало ее. Русские выглядят как Палестинцы с их крымскими мостами и другими постройками на своей исконно русской земле, однако их сносят бульдозерами и выгоняют со своей земли, к русским относятся с таким же пренебрежением и агрессией, как к арабам. Лидеры России разговаривают как руководители Ирана ,угрожая уничтожить ядерным оружием Израиль и Америку, но потеряв, в результате успешной операции Моссад, очередного командующего КСИР забиваются под лавку на этом восточном рынке. Почему не отозвали обещание пощадить ставленника Израиля на Украине вместе с приостановкой дейсвтия СНВ -3 ?! Когда назовут личности действительных руководителей спец операции против России за по сути антисемитскую политику нашего руководства ?! Ведь Байден, Зеленский , главари НАТО и даже папа Римский не главные в Западном мире. Мир идет не к третьей мировой ,а к тотальному антисемитизму -это когда народы всего мира восстанут против евреев, как представителей управляющей нации властителей на этой планете, отвечающих за все проблемы планеты. Русофобия, славянофобия так похожа на геноцид арабов по многим признакам и методам, что нетрудно выйти на характерные черты и отличительные национальные признаки агрессора.
    Антисемитскую - имеется в виду Барухи, Рокфеллеры и другие выходцы из определенного народа,а не весь еврейский народ. Угрозы передать ЯО Ирану - обозначен наш главный противник в будущей войне -это Израиль (США)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:07
      0
      Прикольно вы всё на евреев свернули!?Вот евреям зачем это надо ,Израиль и так как на порховой бочке живёт.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:09
    +2
    Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Швецию и Финляндию в «бессовестной лжи» про его страну
    recourse Не поймут. Набей морды премьерам. request
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Швецию и Финляндию в «бессовестной лжи» про его страну
      Не поймут. Набей морды премьерам.

      Думаете поможет? Сомневаюсь я, однако.
  5. Антоха
    Антоха Сегодня, 16:15
    0
    Принципиально на стороне России выступить могут только три страны-изгоя: Куба, Венесуэла и Северная Корея. Остальные либо до мозга костей ненавидят Россию, либо, кто поумнее, смотрят как бы Россия не перекроила мир как после разгрома Гитлера, и оставляют возможность прильнуть к нам в этом случае. А пока гадят нам, как и все, но знают, что мы же простим.
  6. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 16:16
    +1
    Венгры - железяки. Мало того ,что наши исторические родственники (Урал), в свое время всю Европу в тонусе держали, а родоначальники гусар!!!, Во времена ВОВ, вторые вояки после тевтонов. Это не шлюжки типа лимитрофов. Достойный враг и друг. А ещё они придумали Архикад!!!!