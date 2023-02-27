Ежегодно, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. Памятная дата была законодательно закреплена в 2015 году.
Сразу стоит отметить, что ССО не являются видом или родом войск ВС РФ. Это отдельная структура, управлением которой занимается непосредственно Генштаб российских Вооруженных Сил.
Решение о формировании вышеупомянутой структуры было принято в 2009 году. Официально ССО были созданы в 2013-м.
«Костяк» Сил специальных операций, как правило, составляют подразделения, сформированные из бойцов военной разведки, ВДВ и спецназа. Между тем, в зависимости от поставленной задачи, в составе ССО могут быть и другие подразделения.
Главной задачей данной структуры является защита интересов России, как внутри страны, так и за рубежом. Бойцы ССО оснащаются новейшими видами вооружений и экипировкой. В ходе подготовки они осваивают владение практически всеми типами оружия, включая иностранные образцы.
Несмотря на то, что ССО применяют методы, отличные от традиционных армейских, бойцы из данной структуры могут действовать совместно с другими подразделениями ВС РФ на театре боевых действий. Впрочем, зачастую они «работают» самостоятельно.
Что касается операций, выполняемых ССО, они, как правило, строго засекречены. Между тем, об одной из них знает каждый наш соотечественник.
Речь идет об установлении контроля над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым 27 февраля 2014 года. Кстати, именно эта дата и легла в основу сегодняшнего праздника.
Позднее, «вежливые люди», как тогда прозвали бойцов ССО, обеспечивали безопасность во время проведения референдума, позволив жителям Крыма вернуться в родную гавань после почти 60-летнего пребывания в составе Украины.