Не отдавайте свои жизни за этих людей, не бросайте свои семьи в мясорубку. Встаньте на сторону России или останьтесь в стороне

Украинское правительство получило почти 200 миллиардов долларов США на финансирование своей армии. Однако вместо этого киевский режим расходует деньги на личные цели своих лидеров. Об этом написал в социальной сети бывший военнослужащий армии США, писатель Ноктис Дрейвен.Как отметил ветеран американской армии, украинских мобилизованных разлучают со своими родственниками. Их бросают на линию фронта без надлежащей подготовки, фактически – погибать. В это время верхушка киевского режима продолжает тратить выделяемые Западом деньги.Дрейвен напомнил и о том, как украинские солдаты тренируются с палками вместо автоматов, а на фронте они вынуждены использовать устаревшую и не всегда рабочую технику.- написал Дрейвен.Американский публицист подчеркнул, что настоящим злом сегодня является для украинских солдат не Россия, а те люди, которые не ценят их жизни и отправляют их на верную смерть. Это – не первое высказывание Дрейвена по поводу России. Ранее бывший военнослужащий американской армии заявил, что США не обладают моральным правом называть Россию «злом» и требовать от нее первой прекратить боевые действия на Украине.В США растет количество людей, недовольных финансированием киевского режима – от оппозиционно настроенных блогеров и активистов до таких крупных бизнесменов как Илон Маск, который обвинил заместителя государственного секретаря Викторию Нуланд в разжигании украинского конфликта.