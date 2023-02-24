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Ветеран армии США Дрейвен призвал украинских солдат перейти на сторону России

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Ветеран армии США Дрейвен призвал украинских солдат перейти на сторону России

Украинское правительство получило почти 200 миллиардов долларов США на финансирование своей армии. Однако вместо этого киевский режим расходует деньги на личные цели своих лидеров. Об этом написал в социальной сети бывший военнослужащий армии США, писатель Ноктис Дрейвен.


Как отметил ветеран американской армии, украинских мобилизованных разлучают со своими родственниками. Их бросают на линию фронта без надлежащей подготовки, фактически – погибать. В это время верхушка киевского режима продолжает тратить выделяемые Западом деньги.

Дрейвен напомнил и о том, как украинские солдаты тренируются с палками вместо автоматов, а на фронте они вынуждены использовать устаревшую и не всегда рабочую технику.

Не отдавайте свои жизни за этих людей, не бросайте свои семьи в мясорубку. Встаньте на сторону России или останьтесь в стороне

- написал Дрейвен.

Американский публицист подчеркнул, что настоящим злом сегодня является для украинских солдат не Россия, а те люди, которые не ценят их жизни и отправляют их на верную смерть. Это – не первое высказывание Дрейвена по поводу России. Ранее бывший военнослужащий американской армии заявил, что США не обладают моральным правом называть Россию «злом» и требовать от нее первой прекратить боевые действия на Украине.

В США растет количество людей, недовольных финансированием киевского режима – от оппозиционно настроенных блогеров и активистов до таких крупных бизнесменов как Илон Маск, который обвинил заместителя государственного секретаря Викторию Нуланд в разжигании украинского конфликта.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:09
    +1
    Украинское правительство получило почти 200 миллиардов долларов США на финансирование своей армии. Однако вместо этого киевский режим расходует деньги на личные цели своих лидеров.


    Каждый народ имеет то правительство,которое он заслуживает.Для кружевных труселей и чашки кофе в Европе другого правительства и не надо.Воистину бойтесь желаний своих.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:14
      +7
      Тот народ, скорее всего, уже убоялся. Проблема в том, что его правительство подошло к вопросу воспитания нового поколения со всей серьёзностью. И та молодёжь, которая сейчас на фронте впитала всю эту анти-Россию не просто из телевизора, а со школьной скамьи. В чем УГ преуспело, так это в формировании идеологии и проникновении ее в массы.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:22
        +2
        Идеология УПА это идеология ИГИЛ с поправками на местную специфику. То есть воспитывают расходный материал в интересах глобалистов США для будущих захватнических войн.А так "элита" Украины это бизнесмены у которых и дома, и дети на Западе или Израиле.А Украина это их кормушка, где они батрачат в интересах Запада уже много лет.
    2. Saler
      Saler Сегодня, 16:23
      +1
      И это хорошо!
      Чем больше в украинском правительстве украдут и потратят на себя, тем быстрее Россия победит!
      Пусть воруют больше! wink
    3. barclay
      barclay Сегодня, 16:33
      +1
      Каждый народ имеет то правительство,которое он заслуживает
      Вы ошибаетесь. В свете современных политтехнологий, народ уже давно ни на что особенно не влияет. А рулит агрессивное безприципное меньшинство. Народ - это ресурс, которым пользуются элиты.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:50
        0
        Ну так элиты же и создают это агрессивное безпринципное меньшинство в качестве инструмента власти над обществом.То есть грубо говоря элиты это пастухи агрессивное безпринципное меньшинство это что то вроде охотничьих собак, направляющих в нужное русло условное стадо овец под которыми надо понимать народ,общество как таковое.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:13
    +5
    Не отдавайте свои жизни за этих людей, не бросайте свои семьи в мясорубку. Встаньте на сторону России или останьтесь в стороне
    recourse До зомби достучаться? 30 лет промывки черепушки, мозги - Ёк request
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:19
      0
      По моему, на Украине "остаться в стороне" труднее, чем встать на сторону России.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        По моему, на Украине "остаться в стороне" труднее, чем встать на сторону России.

        Истину глаголете! ))) НО проще всего сдаться России и подождать окончания войны в плену.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:19
    +3
    По сути повторяется история петлюровщины. Страшно популярный украинский национализм шевченковского разлива. Все эти сичевые стрельцы. В чистом виде Булгаков "белая гвардия" Так же насолидолив пятки будут драпать под крылышко Пилсудского. Все эти Черные рады. Вот увидите, когда фронт рухнет еще повылазят в каждом кривом роге свои батьки и будут пытаться толкать свою повестку и договариваться с Путиным чуть ли не лично. Как сейчас оттаптываются на ультранационалистической повестке , так потом будут кричать что клоун-кокаиновый. Как тот же Кива
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:20
    +1
    Перестрелять поставленных смотреть Азовуев и перейти.
    Украинец и чубатый любитель Бандеры, это разные люди по сути и национальности.
    Против первых мы ничего плохого не имеем, у нас ко второму вопросы.
  5. Saler
    Saler Сегодня, 16:21
    +3
    Надеюсь украинцам надоесть воевать за чужие интересы и дальше разрушать свою страну и они примут правильное решение, то есть сдаться и заключить мирный договор с Россией! wink
  6. Normann
    Normann Сегодня, 16:36
    +1
    Они уже не сдадутся после года боев, к превеликому сожалению. Их накачивали идеологией все эти годы, противоречащей нашей, они считают что они правы. А мирные жители для кукловодов - это кто такие? да еще из страны третьего мира - как они считают. Следовательно - это не люди, а расходный материал, где основное население - материал для достижения своей цели.
  7. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 16:39
    0
    А кто их (украинских солдат) спрашивать будет?
    Зедурку сказали - всех кидать в мясорубку, вот и кидают...
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:02
    0
    Если вдруг кто то из украинцев прочитает...
    Не переходите на нашу сторону. Просто не воюйте.

    Потом, когда всё закончится, можете поступать так, как сочтете нужным.
    Но пока у нас СВО, а у вас война, не переходите на нашу сторону.
    Или не воюйте, или постарайтесь хотя бы не погибнуть.
    На нашей стороне, пока идёт СВО, вам веры не будет.