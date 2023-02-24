Премьер-министр Эстонии призвала Запад закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов

В Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.Высокопоставленные руководители НАТО и Евросоюза прибыли в Таллин на празднование 105-й годовщины независимости Эстонии (напомним, что Эстония ведет отсчет своей независимости с 1918 года, а не с распада СССР). Но кроме праздничных мероприятий, представители Запада обсудили с премьер-министром Эстонии и ситуацию на Украине.Кая Каллас выступила с призывом закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов на общую стоимость в 4 миллиарда евро. По утверждению премьер-министра Эстонии, закупки снарядов должны быть проведены максимально быстро, а страны НАТО и ЕС принимать в них совместное участие.В качестве примера координации действий стран Европы Каллас привела пандемию коронавируса. Тогда, по ее словам, европейские государства смогли оперативно и эффективно отреагировать на вызов пандемии и начать борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения совместными условиями. Теперь подобную скорость в принятии решений надо проявить и в вопросе отправки снарядов на Украину, подчеркнула Каллас.Кроме того, эстонский премьер-министр призвала увеличить мощности европейской оборонной промышленности, чтобы она могла производить боеприпасы в том количестве, которое требуется в текущей ситуации.Таким образом, эстонский премьер-министр призывает увеличить поставки снарядов, которыми Киев обстреливает не только российские войска, но и мирное население освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также пограничных с Украиной регионов Российской Федерации.