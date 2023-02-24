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Премьер-министр Эстонии призвала Запад закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов

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Премьер-министр Эстонии призвала Запад закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов

В Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.


Высокопоставленные руководители НАТО и Евросоюза прибыли в Таллин на празднование 105-й годовщины независимости Эстонии (напомним, что Эстония ведет отсчет своей независимости с 1918 года, а не с распада СССР). Но кроме праздничных мероприятий, представители Запада обсудили с премьер-министром Эстонии и ситуацию на Украине.

Кая Каллас выступила с призывом закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов на общую стоимость в 4 миллиарда евро. По утверждению премьер-министра Эстонии, закупки снарядов должны быть проведены максимально быстро, а страны НАТО и ЕС принимать в них совместное участие.

В качестве примера координации действий стран Европы Каллас привела пандемию коронавируса. Тогда, по ее словам, европейские государства смогли оперативно и эффективно отреагировать на вызов пандемии и начать борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения совместными условиями. Теперь подобную скорость в принятии решений надо проявить и в вопросе отправки снарядов на Украину, подчеркнула Каллас.

Кроме того, эстонский премьер-министр призвала увеличить мощности европейской оборонной промышленности, чтобы она могла производить боеприпасы в том количестве, которое требуется в текущей ситуации.

Таким образом, эстонский премьер-министр призывает увеличить поставки снарядов, которыми Киев обстреливает не только российские войска, но и мирное население освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также пограничных с Украиной регионов Российской Федерации.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:30
    +3
    До эССтонии всегда поздно доходит. Как им еще в голову не пришло, что просить надо не миллион снарядов а сразу миллиард. Или лучше сразу триллион. А что мечтать так мечтать. Сами-то эсстонцы снарядных заводов не имеют. Так что выступают таким же попрошайками как и шумеры.
  2. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 16:32
    -4
    Честно говоря, вставки в конце статьи о том, что они обстреливают мирное население Донбаса и РФ - это какая-то совсем дубовая пропаганда. Война идёт. Вряд ли наши ни разу не попали по мирным украинцам.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:37
      +3
      Насчет дубовой пропаганды...
      Честно говоря, "попадали при обстреле военных целей " это одно, а целенаправленные удары по жилым кварталам это совсем другое!
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:34
    +3
    Кая Каллас выступила с призывом закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов на общую стоимость в 4 миллиарда евро

    Какая "умная" дама. "У моей страны денег нет, но вы купите" )))
  4. Cats
    Cats Сегодня, 16:39
    +1
    Кая Каллас выступила с призывом закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов на общую стоимость в 4 миллиарда евро.

    Да если бы было где, уже давно бы закупили, Чудо, ты гороховое! laughing
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 16:41
    +1
    Ну так пусть закупит за счет бюджета Эстонии.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:42
    +2
    Вообще отдельно порадовало, что она с дуру ума увязала это с "борьбой ЕС против пандемии", где во-первых, ЕС тотально обделалось по всем фронтам, а во-вторых, Урсула вон сейчас под следствием за кражу миллиардов на вакцины, которые, к слову, как выяснилось еще и неэффективны и по медстандартам - неприемлимы, там чем дальше тем страшней при расследовании. А эта одноклеточная призывает повторить - не, маладец, понятно, почему у нее в стране ни денег ни промышленности нет, чтоб снаряды купить/производить - вы ее послушайте - и у вас не будет
  7. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 16:47
    +2
    Я не против украинцев, но слишком быстро они этногенировались , создав собственную нацию, начав опосредственно и не только воевать против нас в Грузии и не только, разрушая наш имперский стержень. Это угроза, последствия на лицо. Эти же лимитрофы, прибалтийские шавки, вообще потеряли берега, и ощущение реальности. Даже если мы проиграем, мы утопим вас в просто в турбулентности своей реинкарнации, в новую формацию. Жалкие, недалёкие, неумные, без исторической памяти гинекологи или кухарки, чудом оказавшиеся причастными к видимости принятия решений.
  8. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 16:50
    0
    It's all about hidden financial agenda's. US EU/ Brussel is one big shit hole
  9. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 16:52
    -2
    Цитата: голос_разуma
    Насчет дубовой пропаганды...
    Честно говоря, "попадали при обстреле военных целей " это одно, а целенаправленные удары по жилым кварталам это совсем другое!

    Обстрелы, в основном, ведутся ракетами, а не снарядами к артеллерии, если вы не в курсе. Хотя для вас это одно и тоже. Речь идёт про снаряды. Но для вас такие нюансы не имеют значение. Ещё раз - идёт война. 99.9% снарядов бьют по нашим военным. Просто урапатриотические хотелки, я понимаю, не хотят, чтобы они по нам совсем стреляли, а только мы по ним. Я не против, но в реальности так не бывает.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:04
      0
      вы давайте без личных выпадов. скажите начистоту. Вы считаете что незаконные вооруженные формирования бывшей украины НЕ обстреливают жилые кварталы Донецка специально? считает это российской пропагандой? признайтесь честно!
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:53
    0
    Из памяти...
    Был в Эстонии, когда эта страна уже перестала быть Советской Социалистической Республикой.
    Не в 1998, когда там было красиво, можно было "горячее вино со специями заказать", посмотреть на древний город, с каждым встречным по-русски поздороваться, с коллегой по работе поехать к его брату, и увидеть, что Спектрум то не самый крутой...
    А в 2005-м.
    Когда было не важно, на каком ты языке говоришь. Нужно просто понять собеседника.
    Кто был в то время в Таллине, может помнят кафе в центре. В полуподвале. У бабушки.
    Русский, который про эстонский только в кино видел. Эстонка, которая русский прогуливала. Наш английский вряд ли кто понял бы. Но мы покушали, а она, и кафе, заработали
    К чему все это...
    В Эстонии очень много тех, кто русских ненавидит. Наверху ихней политической иерархии.
    А простым эстонцам какая разница, кто к ним в гости приедет и скажет спасибо за постой, прокорм и вечерний разговор на разных языках?
  11. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 17:01
    -1
    Закупить снаряды они могут и в приднестровье...
    И думаю таки шаги уже давно предпринимаются.
    С подкупом ответственных лиц там. Ставки очень высоки. А предложения наверное слишком заманчивы.
    Кто откажется условно от миллиона долларов с предоставлением ПМЖ на коллективном западе? Далеко не все.
    В общем ситуация не простая.